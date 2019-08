Kavalan wint 'Gold Outstanding'-prijs en 4 'Gold'-prijzen in strengere IWSC

Glorieuze Ex-Bourbon

De Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky van Kavalan won Gold Outstanding in de IWSC en Platinum in de IRS met 97 punten.

De IRS-juryleden beschreven de Ex-Bourbon op de neus als "roomijs met de smaak van banaan en pistache, cake en gerookte honingboter" en in de mond als "witte perzik, rozenthee, saffraan en kokosnootcrème." Ze concludeerden dat het gaat om een "krachtige, sterk-genuanceerde whisky die een genot is om te ontdekken."

IWSC-prijzen

Naast de Gold Outstanding-prijs voor de Ex-Bourbon kende de IWSC vier Gold-prijzen (95-100) toe aan:

Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky van Kavalan

Podium Single Malt Whisky van Kavalan

Concertmaster Single Malt Whisky van Kavalan

Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky van Kavalan

Platinum en Goud toegekend door de IRS

Naast de Solist Ex-Bourbon was de andere Platinum-winnaar in de IRS de Solist Vinho Barrique met 96 punten.

De juryleden beschreven zijn aroma als "geroosterde ananas, karamel, pecannoot-praline, in wijn gepocheerde peer, en met chocolade bedekte gemoute milk ball." En de smaak beschreven zij als "gekonfijte pindanoten, vanillebonen, gedroogde mango en gebakken dadels."

Voorts werden IRS Gold-onderscheidingen toegekend aan de Kavalan Ex-Bourbon Oak, de Kavalan Solist* Oloroso Sherry, de Kavalan Oloroso Sherry Oak, de Kavalan Solist* Fino Sherry, de Kavalan Classic, de Kavalan Solist* Port, de Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, de Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, de King Car Conductor en de Kavalan Podium.

Citaten van Kavalan

Algemeen directeur YT Lee zei dat de strengere IWSC-normen goed zijn voor whiskyliefhebbers.

"Deze strengere wedstrijdcriteria helpen mensen de allerbeste whisky's te onderscheiden en verplichten ons om beter te presteren," aldus de heer Lee.

Meesterblender Ian Chang zei dat de whisky's van Kavalan profiteren van de natuurlijke omgeving in Yilan, Taiwan.

"Het lijkt erop dat wij met de beste vaten in de wereld en in ons uniek subtropisch klimaat whisky's kunnen brouwen die hun gewicht in goud waard zijn," aldus de heer Chang.

*Let erop dat de bekroonde "Solist"-serie van Kavalan wordt verkocht onder de naam "Cask Strength"-serie op de VS-markt om handelsmerkredenen.

Over Distilleerderij Kavalan

Distilleerderij Kavalan in de provincie Yilan is een pionier gewijd aan de kunst van single malt whisky in Taiwan sinds 2005. Onze whisky rijpt in een intense hitte en vochtigheid en gebruikt het smeltwater van de besneeuwde bergen. Hij wordt nog beter door de koele zee- en berglucht. Samen creëren deze factoren de typische smeuïge smaak van Kavalan. De naam Kavalan is de oude naam van de provincie Yilan waar de distilleerderij zich bevindt. De distilleerderij geniet de steun van haar moederbedrijf, King Car Group, dat al bijna 40 jaar actief is in het maken van dranken. De distilleerderij heeft meer dan 350 keer goud of hogere onderscheidingen gehaald in de belangrijkste wedstrijden in de industrie en haar producten zijn beschikbaar in meer dan 70 landen. Bezoek www.kavalanwhisky.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kellie Du

+886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan