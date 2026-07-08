LITFINCON lanceert haar eerste Europese conferentie in Amsterdam

De eerste Europese editie vindt plaats in het Rosewood Amsterdam op 7 en 8 oktober 2026. Early bird registratie is nu geopend.

AMSTERDAM, 8 juli 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, de wereldwijde procesfinancieringsconferentiereeks geproduceerd door Siltstone Capital, zal zijn eerste Europese editie houden in het Rosewood Amsterdam op 7-8 oktober 2026. De inschrijving is nu open op litfinconeurope.com.

Rosewood Hotel, Amsterdam

De timing is doelbewust. Europa is uitgegroeid tot een van 's werelds meest dynamische markten voor procesfinanciering, gedreven door de groei van grensoverschrijdende collectieve vorderingen, internationale arbitrage, geschillen over intellectueel eigendom, het WAMCA-regime van Nederland, de opkomst van het Unified Patent Court en een evoluerend regelgevend landschap. Naarmate deze ontwikkelingen de manier waarop juridische vorderingen worden gefinancierd en beheerd hervormen, brengt LITFINCON Europe investeerders, financiers, advocatenkantoren, bedrijfsadviseurs en industriële leiders samen die het volgende hoofdstuk van de activaklasse aansturen.

De conferentie in Amsterdam volgt LITFINCON Asia, gehouden in juni 2026 in Marina Bay Sands in Singapore, en bouwt voort op vijf jaar groei voor de conferentiereeks. Met meer dan 1.000 deelnemers aan eerdere edities in Houston, Beverly Hills en Singapore heeft LITFINCON zich gevestigd als een vooraanstaand wereldwijd forum voor senior besluitvormers op het gebied van procesfinanciering.

"Europa is waar een aantal van de belangrijkste vragen in procesfinanciering worden uitgewerkt op dit moment, en de mensen die ze beantwoorden hebben dit nog niet ernstig kunnen bespreken", zei Jim Batson, Chief Investment Officer, Legal Finance bij Siltstone Capital. "Dat zal plaatsvinden in LITFINCON Europe. In Amsterdam worden de financiers, de advocatenkantoren en het kapitaal op dezelfde plaats op hetzelfde moment gebracht, en dat is wanneer de echte gesprekken plaatsvinden."

Onder het thema "The Claim Is the Asset: IP, Arbitration, Class Actions & the Investors Who Know It", bevat de conferentie elf panels over twee dagen waarin de juridische, commerciële en investeringstrends worden onderzocht die de toekomst van procesfinanciering vormen. Tijdens de sessies zullen de regelgevingskaders in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de VS, de Europese transactiestructuren, collectieve rechtsmiddelen en groepsvorderingen, internationale arbitrage en grensoverschrijdende handhaving, financiering van portefeuilles en advocatenkantoren, verzekeringen en overdracht van risico, financiering van IP- en octrooigeschillenbeslechting, toewijzing aan Europese en wereldwijde procesfinancieringsfondsen en AI en technologie in procesfinanciering worden onderzocht. De volledige agenda is te vinden op litfinconeurope.com/agenda.

"Procesfinanciering wordt in toenemende mate erkend als een institutionele activaklasse en trekt toenemende belangstelling van banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, family offices en alternatieve vermogensbeheerders op zoek naar gedifferentieerd, ongecorreleerd rendement. Europa is uitgegroeid tot een van de meest aantrekkelijke markten voor het inzetten van institutioneel kapitaal, gedreven door juridische innovatie, uitbreiding van commerciële mogelijkheden en toenemende vraag van investeerders", zei Robert Le, medeoprichter van Siltstone Capital.

U kunt zich inschrijven op litfinconeurope.com. Omdat de zaal opzettelijk op een grootte wordt gehouden die een echt gesprek mogelijk maakt, wordt vroege registratie aangemoedigd.

Een beperkt aantal sponsoringkansen blijft beschikbaar voor organisaties die senior besluitvormers willen betrekken in het wereldwijde procesfinancieringsecosysteem. Belangstellende partners kunnen contact opnemen met [email protected].

De reeks gaat verder met LITFINCON Houston op 24-25 februari 2027 in The Post Oak Hotel in Houston, Texas.

Over LITFINCON

LITFINCON is de toonaangevende wereldwijde procesfinancieringsconferentiereeks die uitsluitend gewijd is aan procesfinanciering. De reeks, die in 2022 door Siltstone Capital in Houston werd gelanceerd, is uitgebreid naar Singapore en nu Amsterdam, waar senior besluitvormers van procesfinanciers, institutionele investeerders, advocatenkantoren, verzekeraars, bedrijfsadviseurs en juridische dienstverleners bijeenkomen voor openhartige discussies op hoog niveau over de trends, transacties en innovaties die de activaklasse vormgeven. LITFINCON, dat bekend staat om zijn aanwezigheid op leidinggevend niveau, inhoudelijke programmering en een opzettelijk samengestelde netwerkomgeving, is het toonaangevende forum van de industrie geworden voor het opbouwen van relaties, het delen van inzichten en het bevorderen van de wereldwijde juridische financiële markt.

Over Siltstone Capital

Siltstone Capital is een in Houston gevestigde multi-strategische alternatieve beleggingsonderneming die zich richt op het genereren van gedifferentieerd rendement over juridische financiering, energie- en energie-infrastructuur, minerale rechten en andere alternatieve activaklassen. Via haar toegewijde juridische financieringsplatform structureert en biedt Siltstone kapitaaloplossingen voor eisers, advocatenkantoren en zakelijke eisers die betrokken zijn bij commerciële geschillen, internationale arbitrage, intellectueel eigendom en grootschalige schade.

Mediacontact

Jacob Varghese

Principal, Siltstone Capital

[email protected]

litfinconeurope.com