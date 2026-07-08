LITFINCON lanza su primera conferencia europea en Ámsterdam

La edición inaugural europea se va a llevar a cabo en el Rosewood Amsterdam los días 7 y 8 de octubre de 2026. Ya está abierta la inscripción anticipada

ÁMSTERDAM, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, la serie de conferencias globales sobre financiación de litigios organizada por Siltstone Capital, va a celebrar su primera edición europea en el Rosewood Amsterdam los días 7 y 8 de octubre de 2026. Las inscripciones ya están abiertas en litfinconeurope.com.

Rosewood Hotel, Amsterdam

La elección del momento es estratégica. Europa se ha consolidado como uno de los mercados de financiación de litigios más dinámicos del mundo, estando impulsado por el crecimiento de las acciones colectivas transfronterizas, el arbitraje internacional, las disputas sobre propiedad intelectual, el régimen WAMCA de los Países Bajos, el crecimiento del Tribunal Unificado de Patentes y un panorama regulatorio en constante evolución. Al tiempo que estos avances transforman la forma en que se financian y gestionan las demandas legales, LITFINCON Europe reúne a inversores, financiadores, bufetes de abogados, asesores jurídicos corporativos y líderes del sector que impulsan la próxima etapa de esta clase de activos.

La conferencia de Ámsterdam se celebra tras LITFINCON Asia, que se va a celebrar en junio de 2026 en Marina Bay Sands, Singapur, y se basa en cinco años de crecimiento de la serie de conferencias. Contando con más de 1.000 asistentes en ediciones anteriores celebradas en Houston, Beverly Hills y Singapur, LITFINCON se ha establecido como un foro global de referencia para los altos directivos en el ámbito de la financiación de litigios.

"En Europa se están abordando algunas de las cuestiones más importantes en materia de financiación de litigios, y quienes las resuelven no han contado con un espacio propio para ello", afirmó Jim Batson, director de inversiones de financiación legal en Siltstone Capital. "Para ello existe LITFINCON Europe. El hecho de llevarla a Ámsterdam sirve para reunir a financiadores, despachos de abogados y capital en el mismo lugar y al mismo tiempo, y es entonces cuando se producen las conversaciones más relevantes".

Bajo el lema "La reclamación es el activo: propiedad intelectual, arbitraje, demandas colectivas y los inversores que lo saben", la conferencia presenta once paneles a lo largo de dos días que examinan las tendencias legales, comerciales y de inversión que configuran el futuro de la financiación de litigios. Las sesiones explorarán los marcos regulatorios en el Reino Unido, la UE y Estados Unidos; las estructuras de transacciones europeas; la reparación colectiva y las demandas colectivas; el arbitraje internacional y la ejecución transfronteriza; la financiación de carteras y despachos de abogados; los seguros y la transferencia de riesgos; la financiación de litigios de propiedad intelectual y patentes; la asignación a fondos de financiación de litigios europeos y globales; y la IA y la tecnología en la financiación de litigios. El programa completo está disponible en litfinconeurope.com/agenda.

"La financiación jurídica se reconoce cada vez más como una clase de activo institucional, atrayendo un creciente interés de bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices y gestores de activos alternativos que buscan rentabilidades diferenciadas y no correlacionadas. Europa se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos para la inversión de capital institucional, impulsada por la innovación jurídica, la expansión de las oportunidades comerciales y el aumento de la demanda de los inversores", declaró Robert Le, cofundador de Siltstone Capital.

Están abiertas las inscripciones en litfinconeurope.com. Dado que el aforo se ha limitado para facilitar la conversación, se recomienda inscribirse con antelación.

Quedan disponibles algunas oportunidades de patrocinio para organizaciones que deseen conectar con altos directivos del ecosistema global de financiación de litigios. Los socios interesados pueden contactar con [email protected].

La serie continúa con LITFINCON Houston los días 24 y 25 de febrero de 2027 en el hotel The Post Oak de Houston, Texas.

Acerca de LITFINCON

LITFINCON es la principal serie de conferencias globales sobre financiación de litigios, dedicada exclusivamente a este sector. Lanzada en Houston en el año 2022 por Siltstone Capital, la serie se ha expandido a Singapur y ahora a Ámsterdam, reuniendo a altos directivos de financiadores de litigios, inversores institucionales, bufetes de abogados, aseguradoras, asesores jurídicos corporativos y proveedores de servicios legales para mantener debates francos y de alto nivel sobre las tendencias, transacciones e innovaciones que dan forma a esta clase de activos. Reconocida por su asistencia de ejecutivos de alto nivel, su programa sustancial y un entorno de networking cuidadosamente diseñado, LITFINCON se ha convertido en el foro líder del sector para establecer relaciones, compartir conocimientos e impulsar el mercado global de financiación legal.

Acerca de Siltstone Capital

Siltstone Capital es una firma de inversión alternativa multiextrategia con sede en Houston, centrada en generar rendimientos diferenciados en financiación legal, infraestructura energética, derechos mineros y otras clases de activos alternativos. Por medio de su plataforma especializada en financiación legal, Siltstone estructura y proporciona soluciones de capital para demandantes, bufetes de abogados y empresas reclamantes involucradas en litigios comerciales, arbitraje internacional, propiedad intelectual y litigios colectivos.

Contacto para medios

Jacob Varghese

Director de Siltstone Capital

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