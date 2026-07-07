LITFINCON veranstaltet seine erste europäische Konferenz in Amsterdam

Die erste europäische Ausgabe findet vom 7. bis 8. Oktober 2026 im Rosewood Amsterdam statt. Die Frühbucher-Anmeldung ist ab sofort möglich.

AMSTERDAM, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, die von Siltstone Capital organisierte globale Konferenzreihe zum Thema Prozessfinanzierung, wird vom 7. bis 8. Oktober 2026 ihre erste europäische Ausgabe im Rosewood Amsterdam veranstalten. Die Anmeldung ist ab sofort unter litfinconeurope.com möglich.

Rosewood Hotel, Amsterdam

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Europa hat sich zu einem der dynamischsten Märkte für Prozessfinanzierung weltweit entwickelt, was vor allem auf die Zunahme grenzüberschreitender Sammelklagen, internationale Schiedsverfahren, Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, das niederländische WAMCA-System, die zunehmende Bedeutung des Einheitlichen Patentgerichts sowie ein sich wandelndes regulatorisches Umfeld zurückzuführen ist. Da diese Entwicklungen die Finanzierung und Verwaltung von Rechtsansprüchen grundlegend verändern, bringt LITFINCON Europe Investoren, Geldgeber, Anwaltskanzleien, Unternehmensjuristen und Branchenführer zusammen, die das nächste Kapitel dieser Anlageklasse vorantreiben.

Die Konferenz in Amsterdam folgt auf die und die „LITFINCON Asia", die im Juni 2026 im Marina Bay Sands in Singapur stattfanden, und knüpft an das fünfjährige Wachstum der Konferenzreihe an. Mit mehr als 1.000 Teilnehmern bei den bisherigen Veranstaltungen in Houston, Beverly Hills und Singapur hat sich die LITFINCON als eines der weltweit führenden Foren für hochrangige Entscheidungsträger im Bereich der Prozessfinanzierung etabliert.

„In Europa werden derzeit einige der wichtigsten Fragen im Bereich der Prozessfinanzierung geklärt, und denjenigen, die sich damit befassen, stand bisher kein eigener Raum zur Verfügung", sagte Jim Batson, Chief Investment Officer für den Bereich Legal Finance bei Siltstone Capital. „Genau dafür ist die LITFINCON Europe da. Wenn man die Veranstaltung nach Amsterdam verlegt, sind die Geldgeber von, die Anwaltskanzleien und das Kapital zur gleichen Zeit am selben Ort versammelt – und genau dann finden die wirklich wichtigen Gespräche statt."

Unter dem Motto „Der Anspruch ist der Wert": Unter dem Motto „IP, Schiedsgerichtsbarkeit, Sammelklagen und die Investoren, die sich damit auskennen" bietet die Konferenz an zwei Tagen elf Podiumsdiskussionen, in denen die rechtlichen, wirtschaftlichen und investitionsbezogenen Trends beleuchtet werden, die die Zukunft der Prozessfinanzierung prägen. In den Vorträgen werden folgende Themen behandelt: regulatorische Rahmenbedingungen im Vereinigten Königreich, in der der EU und in den USA; europäische Transaktionsstrukturen; kollektive Rechtsdurchsetzung und Sammelklagen; internationale Schiedsgerichtsbarkeit und grenzüberschreitende Vollstreckung; Portfolio- und Kanzleifinanzierung; Versicherung und Risikotransfer; Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten im Bereich geistiges Eigentum und Patente; Investitionen in europäische und globale Prozessfinanzierungsfonds; sowie KI und Technologie in der Prozessfinanzierung. Die vollständige Tagesordnung ist online verfügbar unter litfinconeurope.com/agenda.

„Legal Finance wird zunehmend als institutionelle Anlageklasse anerkannt und stößt auf wachsendes Interesse bei Banken, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Verwaltern alternativer Anlagen, die nach differenzierten, unkorrelierten Renditen suchen. Europa hat sich zu einem der attraktivsten Märkte für den Einsatz institutionellen Kapitals entwickelt, angetrieben durch rechtliche Innovationen, wachsende Geschäftsmöglichkeiten und eine steigende Nachfrage seitens der Anleger", sagte Robert Le, Mitbegründer von Siltstone Capital.

Die Anmeldung ist unter litfinconeurope.com möglich. Da der Raum bewusst so bemessen ist, dass echte Gespräche möglich sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Für Organisationen, die hochrangige Entscheidungsträger aus dem gesamten Ökosystem der Prozessfinanzierung weltweit ansprechen möchten, steht noch eine begrenzte Anzahl von Sponsoring-Möglichkeiten zur Verfügung. Interessierte Partner können sich unter [email protected] an uns wenden.

In Zukunft wird die Reihe mit der LITFINCON Houston am 24. und 25. Februar 2027 im The Post Oak Hotel in Houston, Texas, fortgesetzt.

Über LITFINCON

LITFINCON ist die weltweit führende Konferenzreihe zum Thema Prozessfinanzierung, die sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. Die Veranstaltungsreihe, die 2022 von Siltstone Capital in Houston ins Leben gerufen wurde, hat sich auf Singapur und nun auch auf Amsterdam ausgeweitet. Sie bringt hochrangige Entscheidungsträger aus den Bereichen Prozess -Finanzierer, institutionelle Investoren, Anwaltskanzleien, Versicherer, Unternehmensjuristen und Rechtsdienstleister zusammen, um offene und hochkarätige Diskussionen über die Trends, Transaktionen und Innovationen zu führen, die diese Anlageklasse prägen. Die LITFINCON, die für ihre hochrangigen Teilnehmer, ihr fundiertes Programm und ihr gezielt gestaltetes Networking-Umfeld bekannt ist, hat sich zum führenden Forum der Branche entwickelt, um Beziehungen aufzubauen, Erkenntnisse auszutauschen und den globalen Markt für Rechtsfinanzierung voranzubringen.

Über Siltstone Capital

Siltstone Capital ist eine in Houston ansässige Multi-Strategie-Gesellschaft für alternative Anlagen, deren Schwerpunkt auf der Erzielung differenzierter Renditen in den Bereichen Rechtsfinanzierung, Energie- und Strominfrastruktur, Mineralrechte und anderen alternativen Anlageklassen liegt. Über seine spezielle Plattform für Rechtsfinanzierung entwickelt und bietet Siltstone Kapitalösungen für Kläger, Anwaltskanzleien und Unternehmen, die in Handelsrechtsstreitigkeiten, internationale Schiedsverfahren, Rechtsstreitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums sowie Massenklagen verwickelt sind.

Medienkontakt

Jacob Varghese,

Geschäftsführer, Siltstone Capital

[email protected]

litfinconeurope.com