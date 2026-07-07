LITFINCON organise sa première conférence européenne à Amsterdam

La première édition européenne se tiendra au Rosewood Amsterdam les 7 et 8 octobre 2026. Les inscriptions en avant-première sont désormais ouvertes.

AMSTERDAM, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, la série mondiale de conférences sur le financement des litiges organisée par Siltstone Capital, tiendra sa première édition européenne au Rosewood Amsterdam les 7 et 8 octobre 2026. Les inscriptions sont désormais ouvertes sur , litfinconeurope.com et.

Rosewood Hotel, Amsterdam

Ce choix de moment est délibéré. L'Europe s'est imposée comme l'un des marchés les plus dynamiques au monde en matière de financement des litiges, sous l'impulsion de la multiplication des actions collectives transfrontalières, de l'arbitrage international, des litiges en matière de propriété intellectuelle, du régime néerlandais (WAMCA), de l'émergence de la Cour unifiée des brevets et d'un cadre réglementaire en constante évolution. Alors que ces évolutions redéfinissent les modalités de financement et de gestion des litiges, LITFINCON Europe rassemble des investisseurs, des bailleurs de fonds, des cabinets d'avocats, des juristes d'entreprise et des acteurs clés du secteur qui ouvrent un nouveau chapitre pour cette classe d'actifs.

La conférence d'Amsterdam fait suite à la LITFINCON Asia , qui s'est tenue en juin 2026 au Marina Bay Sands de Singapour, et s'inscrit dans la continuité de cinq années de croissance pour cette série de conférences. Avec plus de 1 000 participants lors des éditions précédentes à Houston, Beverly Hills et Singapour, LITFINCON s'est imposé comme un forum mondial de premier plan destiné aux décideurs de haut niveau dans le domaine du financement des litiges.

« C'est en Europe que se tracent actuellement certaines des questions les plus importantes en matière de financement des litiges, et ceux qui s'efforcent d'y répondre n'ont pas disposé jusqu'à présent d'un espace qui leur soit véritablement réservé », a déclaré Jim Batson, directeur des investissements chez Legal Finance, une division de Siltstone Capital. « C'est justement la raison d'être de LITFINCON Europe. Le fait de l'organiser à Amsterdam permet de réunir au même endroit et au même moment l', les bailleurs de fonds, les cabinets d'avocats et les investisseurs, et c'est là que les véritables discussions ont lieu. »

Sous le thème « La réclamation est un atout » : Intitulée « Propriété intellectuelle, arbitrage, recours collectifs et investisseurs avertis », cette conférence propose, sur deux jours, onze tables rondes consacrées aux tendances juridiques, commerciales et d'investissement qui façonnent l'avenir du financement des litiges. Les sessions porteront sur les cadres réglementaires au Royaume-Uni, en , dans l'Union européenne et aux États-Unis ; les structures de transactions européennes ; les recours collectifs et les actions collectives ; l'arbitrage international et l'exécution transfrontalière ; le financement de portefeuilles et de cabinets d'avocats ; l'assurance et le transfert de risques ; le financement des litiges en matière de propriété intellectuelle et de brevets ; l'investissement dans des fonds de financement des litiges européens et mondiaux ; ainsi que l'intelligence artificielle et la technologie dans le domaine du financement des litiges. Le programme complet est disponible en ligne à l'adresse litfinconeurope.com/agenda.

« Le financement juridique est de plus en plus reconnu comme une classe d'actifs institutionnelle, suscitant un intérêt croissant de la part des banques, des fonds de retraite, des compagnies d'assurance, des family offices et des gestionnaires d'actifs alternatifs à la recherche de rendements différenciés et non corrélés. L'Europe s'est imposée comme l'un des marchés les plus attractifs pour le déploiement de capitaux institutionnels, grâce à l'innovation juridique, à l'élargissement des opportunités commerciales et à la demande croissante des investisseurs », a déclaré Robert Le, cofondateur de Siltstone Capital.

Les inscriptions sont ouvertes sur litfinconeurope.com. La salle étant volontairement de taille réduite afin de favoriser les véritables échanges, il est recommandé de s'inscrire à l'avance.

Il reste encore un nombre limité d'opportunités de parrainage pour les organisations souhaitant entrer en contact avec des décideurs de haut niveau au sein de l'écosystème mondial du financement des litiges. Les partenaires intéressés peuvent contacter [email protected].

À venir, la série se poursuivra avec la conférence (LITFINCON) Houston, les 24 et 25 février 2027 à l'hôtel The Post Oak de Houston, au Texas.

À propos de LITFINCON

LITFINCON est la principale série mondiale de conférences consacrées exclusivement au financement des litiges. Lancée à Houston en 2022 par Siltstone Capital, cette série de rencontres s'est étendue à Singapour, puis à Amsterdam. Elle rassemble des décideurs de haut niveau issus du monde du contentieux , des bailleurs de fonds, des investisseurs institutionnels, des cabinets d'avocats, des assureurs, des juristes d'entreprise et des prestataires de services juridiques, pour des échanges francs et de haut niveau sur les tendances, les opérations et les innovations qui façonnent cette classe d'actifs. Reconnu pour la présence de hauts dirigeants, la richesse de son programme et un environnement propice au réseautage soigneusement conçu, LITFINCON est devenu le forum de référence du secteur pour nouer des relations, échanger des idées et faire progresser le marché mondial de la finance juridique.

À propos de Siltstone Capital

Siltstone Capital est une société d'investissement alternatif multi-stratégies basée à Houston, qui vise à générer des rendements différenciés dans les domaines du financement juridique, des infrastructures énergétiques et électriques, des droits miniers et d'autres classes d'actifs alternatifs. Grâce à sa plateforme dédiée au financement juridique, Siltstone élabore et propose des solutions de financement aux plaignants, aux cabinets d'avocats et aux entreprises requérantes impliqués dans des litiges commerciaux, des arbitrages internationaux, des affaires de propriété intellectuelle et des affaires de responsabilité civile collective.

Contact presse

Jacob Varghese

Directeur, Siltstone Capital

[email protected]

litfinconeurope.com