LyondellBasell en KIRKBI investeren in APK om recyclingtechnologie te ontwikkelen

ROTTERDAM, Nederland, BILLUND, Denemarken en MERSEBURG, Duitsland, 10 februari 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben LyondellBasell (NYSE: LYB), een wereldleider in de chemische industrie, en KIRKBI A/S, de familieholding en de investeringsmaatschappij van het merk LEGO®, bekendgemaakt een overeenkomst te hebben getekend om te investeren in APK dat gespecialiseerd is in een unieke technologie waarmee op basis van een oplosmiddel polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) gerecycled kan worden.

Signing the agreement to invest in APK (left to right): Matthijs Beijk (LyondellBasell), Dr. Robert Marx (APK), Susanne Küppers (APK), Dr. Søren Hein (APK), Mikkel Mücke (KIRKBI) (Credit: APK AG/Tom Schulze) Investors and APK Senior Management and Supervisory Board at the APK plant, Merseburg, Germany (Credit: APK AG/Tom Schulze)

APK wil de productiecapaciteit voor het recyclen van grotere hoeveelheden flexibele, meerlagige verpakkingsmaterialen opvoeren die momenteel het merendeel van het plastic afval uitmaakt die van consumenten afkomstig is. APK heeft hiervoor het unieke solvent-based Newcycling® proces ontwikkeld, dat de verschillende polymeren van meerlagige verpakkingsmaterialen scheidt en gerecyclede materialen produceert met een hoge zuiverheidsgraad die voor het maken van nieuwe verpakkingsmaterialen geschikt zijn.

Volgens de overeenkomst worden LyondellBasell en KIRKBI minderheidsaandeelhouders in APK, en investeren ze samen met andere mede-investeerders ongeveer 130 miljoen euro in APK. Er zullen nog meer Newcyling®-fabrieken worden gebouwd om de productiecapaciteit op te voeren.

"We moeten het recyclen van alle soorten plastic afvalmateriaal die nu gegenereerd wordt, bevorderen om het doel van een circulaire economie te ondersteunen en te voldoen aan de toenemende vraag naar gerecyclede producten van hoge kwaliteit", aldus Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. "Het bevorderen van deze technologie, via onze investering in APK, zal ervoor zorgen dat meer plastic verpakkingsafval opnieuw in de waardeketen kan worden gebruikt en tegemoet zal komen aan de vraag van consumenten en merkeigenaren naar duurzamere verpakkingen. Producten die met behulp van deze unieke technologie van Newcycling® gemaakt gaan worden, zullen een geweldige aanvulling zijn op ons bestaande Circulen-productportfolio waarmee we onze klanten momenteel mechanische en geavanceerde recyclingoplossingen bieden."

"We zijn blij om onze investering in APK bekend te maken. KIRKBI is van mening dat APK een veelbelovende, schaalbare technologie biedt in LDPE-recycling die een bijdrage kan leveren om de circulariteit van kunststoffen te vergroten en de hoeveelheid plastic afval terug te dringen, om bij te dragen aan een duurzamer milieu in de toekomst. We kijken ernaar uit om strategische, financiële en commerciële ondersteuning te bieden terwijl APK technologie ontwikkelt die een aanvulling vormt op mechanische en chemische recycling", aldus Damir Hamzic, hoofd van de afdeling Circular Plastics Investment in KIRKBI, die zich richt op investeringen die bijdragen aan de transitie naar een economie waarin circulariteit van kunststoffen de standaard wordt.

"Onze Newcycling®-technologie maakt het mogelijk om zelfs met complexe afvalstromen de kringloop te sluiten en uit gemengd plastic afval hoogwaardige LDPE-recyclaten te produceren die zeer efficiënt zijn en zowel economische als ecologische voordelen biedt. We bewijzen al jaren in onze fabriek in Merseburg dat dit ook op industriële schaal mogelijk is", zegt Susanne Küppers, lid van de raad van bestuur van APK AG en directeur van APK NCC. "We zijn verheugd om nu de volgende fase in te luiden en zijn er trots op LyondellBasell en KIRKBI als twee sterke supporters aan onze zijde te hebben die veel extra expertise inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van polymeerontwerp en toepassingen."

Over LyondellBasell

Als leider in de wereldwijde chemische industrie streeft LyondellBasell er elke dag naar om de veiligste, best functionerende en meest gewaardeerde onderneming in onze sector te zijn. De producten, materialen en technologieën van de onderneming bevorderen duurzame oplossingen voor voedselveiligheid, toegang tot schoon water, gezondheidszorg en brandstofefficiëntie op meer dan 100 internationale markten. LyondellBasell geeft een hoge prioriteit aan diversiteit, gelijkheid en inclusie en is Advancing Good met de nadruk op onze planeet, de gemeenschappen waarin we actief zijn en onze toekomstige medewerkers. De onderneming is zeer trots op haar technologie van wereldklasse en haar klantgerichtheid. LyondellBasell heeft haar ambities en acties op het gebied van circulariteit en klimaat opgevoerd om de wereldwijde uitdagingen van plastic afval en decarbonisatie aan te pakken. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over KIRKBI

KIRKBI A/S is de private holding en investeringsmaatschappij van de familie Kirk Kristiansen, opgericht om over meerdere generaties een duurzame toekomst op te bouwen voor het familiebezit van het merk LEGO®. Ons werk is gericht op drie fundamentele pijlers die er alle drie toe bijdragen dat de familie Kirk Kristiansen slaagt in haar missie om de bouwers van morgen te inspireren en te ontwikkelen: We werken aan het beschermen, ontwikkelen en benutten van het merk LEGO in alle LEGO-merkentiteiten. We gaan voor een duurzame en verantwoorde investeringsstrategie om te zorgen voor een gezonde financiële basis voor de bedrijfsvoering van de eigenaarsfamilie en om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in de wereld. Bovendien zullen wij de familieleden ondersteunen in hun voorbereiding op toekomstige generaties, om het actieve en betrokken eigenaarschap voort te zetten en hun privé-activiteiten, hun bedrijven en hun filantropische werk te ondersteunen.

Over APK

Plastic afval is een van de meest urgente problemen van deze tijd. Om deze uitdaging aan te gaan, ontwikkelt APK onder het merk Newcycling® vooruitstrevende technologieën die aanzienlijk zullen bijdragen aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot en het veiligstellen van grondstoffen voor toekomstige generaties. Op de locatie in Merseburg, Duitsland, exploiteert APK AG een unieke fabriek die wereldwijd als testlocatie wordt beschouwd en waar de industrialisatie van deze technologie al is bereikt. Sinds juni 2022 exploiteert APK AG ook een technisch centrum op de locatie Frankfurt Hoechst via zijn dochteronderneming APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC).

APK AG is opgericht in 2008 en heeft momenteel bijna 220 mensen in dienst. Hiervan zijn ongeveer 200 mensen werkzaam op de locatie in Merseburg. De twee kunststofrecyclaten die in Merseburg zijn gemaakt, worden op de markt gebracht als Mersalen® en Mersamid®.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN VOOR LYONDELLBASELL

De verklaringen in dit persbericht over zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management van LyondellBasell, die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan; deze zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, ons vermogen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, inclusief het vermogen om de productie van gerecyclede en hernieuwbare polymeren te verhogen; en de succesvolle bouw en exploitatie van de fabrieken die in dit persbericht genoemd worden. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat resultaten wezenlijk verschillen van resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen beschreven staan, zijn te vinden in het gedeelte "Risicofactoren" van ons formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021, dat te vinden is op www. LyondellBasell.com op de Investor Relations-pagina en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov. Er is geen enkele garantie dat de acties, gebeurtenissen of resultaten van de toekomstgerichte verklaringen zullen plaatsvinden, of, als een van hen plaatsvindt, welke impact deze zullen hebben op de resultaten van onze bedrijfsactiviteiten of financiële toestand. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de schattingen of meningen van het management veranderen, behalve indien wettelijk vereist.

