LyondellBasell e KIRKBI investem na empresa APK para desenvolver tecnologia de reciclagem

ROTERDÃ, Países Baixos, BILLUND, Dinamarca e MERSEBURG, Alemanha, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a LyondellBasell (NYSE: LYB), líder global no setor químico, e a KIRKBI A/S, empresa familiar de propriedade e investimento da marca LEGO®, anunciaram a assinatura de um acordo para fazer um investimento na empresa APK, especializada em uma tecnologia exclusiva de reciclagem à base de solventes para polietileno de baixa densidade (LDPE).

A APK tem como objetivo aumentar a reciclagem de materiais de embalagem flexíveis com várias camadas, que hoje compõem a maioria dos resíduos plásticos mistos do setor de consumo. Para tanto, a APK desenvolveu o processo exclusivo Newcycling® à base de solventes, que separa os diferentes polímeros de materiais de embalagem com várias camadas e produz materiais reciclados com um alto grau de pureza adequados para novos materiais de embalagem.

Nos termos do acordo, a LyondellBasell e a KIRKBI se tornarão acionistas minoritários na APK e, juntamente com outros coinvestidores, investirão aproximadamente 130 milhões de euros na APK. A construção de outras Plantas Newcyling® está planejada para aumentar a capacidade de produção.

"Precisamos avançar na reciclagem de todos os tipos de resíduos plásticos gerados hoje para apoiar o objetivo de uma economia circular e atender à crescente demanda por produtos reciclados de alta qualidade", disse Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva de soluções circulares e de baixo carbono na LyondellBasell. "O avanço dessa tecnologia, por meio de nosso investimento na APK, permitirá que mais resíduos de embalagens plásticas sejam reintroduzidos na cadeia de valor e atenderá à demanda dos consumidores e proprietários de marcas por embalagens mais sustentáveis. Os produtos fabricados utilizando esta tecnologia exclusiva Newcycling® baseada em solventes serão uma grande adição complementar ao nosso portfólio atual de produtos Circulen, que atualmente oferece soluções de reciclagem mecânicas e avançadas aos nossos clientes".

"Temos o prazer de anunciar nosso investimento na APK. A KIRKBI acredita que a APK oferece uma tecnologia escalável promissora na reciclagem de LDPE que pode ajudar a aumentar a circularidade dos plásticos e minimizar os resíduos plásticos para contribuir para um ambiente mais sustentável no futuro. Esperamos oferecer suporte estratégico, financeiro e comercial enquanto a APK estabelece a tecnologia que complementará a reciclagem mecânica e química", disse Damir Hamzic, diretor da área de Investimento em Plásticos Circulares na KIRKBI, que se concentra em investimentos que contribuem para a transição para uma economia de plásticos mais circular.

"Nossa tecnologia Newcycling® permite fechar o ciclo mesmo com fluxos complexos de resíduos e produzir recicladores de LDPE de alta qualidade a partir de resíduos plásticos mistos, que são altamente eficientes e oferecem vantagens econômicas e ecológicas. Temos demonstrado há anos que isso também é possível em escala industrial em nossa planta em Merseburg", disse Susanne Küppers, membro do conselho executivo da APK AG e diretora administrativa da APK NCC. "Temos o prazer de acionar agora a próxima etapa e temos orgulho de ter a LyondellBasell e a KIRKBI como dois fortes apoiadores do nosso lado, que trazem muita experiência adicional, por exemplo, nas áreas de design de polímeros e know-how sobre aplicação."

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso a água limpa, cuidados com saúde e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

A KIRKBI A/S é a empresa privada de holding e investimento da família Kirk Kristiansen, fundada para construir um futuro sustentável para a propriedade familiar da marca LEGO® ao longo de gerações. Nosso trabalho está focado em três tarefas fundamentais, todas contribuindo para permitir que a família Kirk Kristiansen tenha sucesso com a missão de inspirar e desenvolver os construtores do amanhã: trabalhamos para proteger, desenvolver e alavancar a marca LEGO em todas as entidades da marca. Estamos comprometidos com uma estratégia de investimento responsável e de longo prazo para garantir uma base financeira sólida para as atividades da família proprietária, bem como contribuir para um desenvolvimento sustentável no mundo. E nos dedicamos a apoiar os membros da família enquanto eles se preparam para as gerações futuras continuarem a propriedade ativa e engajada, além de apoiar suas atividades privadas, empresas e trabalho filantrópico.

O desperdício de plástico é um dos problemas mais prementes do nosso tempo. Para enfrentar este desafio, a APK está desenvolvendo tecnologias inovadoras sob sua marca Newcycling®, que contribuirão significativamente para reduzir as emissões de CO2, bem como proteger as matérias-primas para as gerações futuras. Em sua unidade em Merseburg, na Alemanha, a APK AG está operando uma planta piloto única em todo o mundo, onde a industrialização dessa tecnologia já foi alcançada. Desde junho de 2022, a APK AG também opera um centro técnico em Frankfurt Hoechst por meio de sua subsidiária APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC).

A APK AG, fundada em 2008, emprega atualmente quase 220 pessoas. Cerca de 200 delas estão empregadas na unidade de Merseburg. Os dois produtos de plástico reciclado bem estabelecidos criados em Merseburg são comercializados como Mersalen® e Mersamid®.

As declarações neste comunicado que não sejam questões relacionadas a fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se baseiam em suposições da administração da LyondellBasell, que foram consideradas razoáveis no momento em que foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores, incluindo, entre outros, nossa capacidade de atingir nossos objetivos de sustentabilidade, incluindo a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis e a construção e operação bem-sucedidas das instalações descritas neste comunicado. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, que podem ser encontrados em www.LyondellBasell.com, na página deRelações com Investidores e no site da "Comissão de Valores Imobiliários" em www.sec.gov.. Não há nenhuma garantia de que qualquer uma das ações, eventos ou resultados das declarações prospectivas ocorrerão ou, caso algum deles ocorra, do impacto que exercerão sobre os resultados de nossas operações ou condição financeira. As declarações prospectivas valem apenas na data em que foram feitas e se baseiam nas estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas caso as circunstâncias ou as estimativas ou opiniões da administração mudem, a menos que seja exigido por lei.

FONTE LyondellBasell Industries

