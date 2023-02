LyondellBasell et KIRKBI investissent dans APK pour développer une technologie de recyclage

ROTTERDAM, Pays-Bas et BILLUND, Danemark et MERSEBOURG, Allemagne, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, LyondellBasell (NYSE: LYB), un leader mondial de l'industrie chimique et KIRKBI A/S, la société familiale de holding et d'investissement de la marque LEGO®, annoncent qu'ils ont signé un accord pour réaliser un investissement dans APK, qui se spécialise dans une technologie unique de recyclage à base de solvants pour le polyéthylène basse densité (LDPE).

Signing the agreement to invest in APK (left to right): Matthijs Beijk (LyondellBasell), Dr. Robert Marx (APK), Susanne Küppers (APK), Dr. Søren Hein (APK), Mikkel Mücke (KIRKBI) (Credit: APK AG/Tom Schulze) Investors and APK Senior Management and Supervisory Board at the APK plant, Merseburg, Germany (Credit: APK AG/Tom Schulze)

APK a pour objectif d'accroître le recyclage des matériaux d'emballage souples multicouches, qui constituent aujourd'hui la majorité des déchets plastiques mixtes du secteur de la consommation. À cette fin, APK a mis au point le procédé unique Newcycling® à base de solvant, qui sépare les différents polymères des matériaux d'emballage multicouches et produit des matériaux recyclés avec un degré de pureté élevé convenant aux nouveaux matériaux d'emballage.

En vertu de cet accord, LyondellBasell et KIRKBI deviendront des actionnaires minoritaires d'APK et, avec d'autres co-investisseurs, investiront environ 130 millions d'euros dans APK. Il est prévu de construire d'autres usines de Newcyling® pour augmenter la capacité de production.

« Nous devons faire progresser le recyclage de tous les types de déchets plastiques générés aujourd'hui pour soutenir l'objectif d'une économie circulaire et répondre à la demande croissante de produits recyclés de haute qualité », déclare Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, entreprise de solutions circulaires et à faible émission de carbone. « Faire progresser cette technologie, grâce à notre investissement dans APK, permettra de réintroduire davantage de déchets d'emballages plastiques dans la chaîne de valeur et de répondre à la demande des consommateurs et des propriétaires de marques pour des emballages plus durables. Les produits fabriqués à l'aide de cette technologie unique Newcycling® à base de solvants seront un excellent complément à notre portefeuille de produits Circulen existant, qui offre actuellement des solutions de recyclage mécaniques et avancées à nos clients. »

« Nous sommes heureux d'annoncer notre investissement dans APK. KIRKBI pense qu'APK offre une technologie évolutive prometteuse dans le recyclage du PEBD qui peut aider à augmenter la circularité des plastiques et à minimiser les déchets plastiques, afin de contribuer à un environnement plus durable dans le futur. Nous sommes impatients de fournir un soutien stratégique, financier et commercial pendant qu'APK met en place une technologie qui complétera le recyclage mécanique et chimique », déclare Damir Hamzic, responsable du domaine d'investissement « Plastiques circulaires » de KIRKBI, qui se concentre sur les investissements qui contribuent à la transition vers une économie plastique plus circulaire.

« Notre technologie Newcycling® permet de boucler la boucle même avec des flux de déchets complexes et de produire des recyclats de PEBD de haute qualité à partir de déchets plastiques mélangés, très efficace et offrant des avantages économiques et écologiques. Nous prouvons depuis des années que cela est également possible à l'échelle industrielle dans notre usine de Merseburg », déclare Susanne Küppers, membre de la direction d'APK AG et directrice d'APK NCC. « Nous sommes heureux de commencer maintenant la prochaine étape et sommes fiers d'avoir LyondellBasell et KIRKBI comme deux soutiens solides à nos côtés, qui apportent beaucoup d'expertise supplémentaire, par exemple dans les domaines de la conception des polymères et du savoir-faire d'application. »

À propos de LyondellBasell

En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux gérée et la plus appréciée du secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de soins de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser les choses en mettant l'accent sur notre planète, les communautés où nous opérons et notre future main-d'œuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de KIRKBI

KIRKBI A/S est la société privée de holding et d'investissement de la famille Kirk Kristiansen, fondée pour construire un avenir durable pour la propriété familiale de la marque LEGO® à travers les générations. Notre travail se concentre sur trois tâches fondamentales qui contribuent toutes à permettre à la famille Kirk Kristiansen de réussir dans sa mission d'inspirer et de développer les constructeurs de demain : Nous travaillons à la protection, au développement et à l'exploitation de la marque LEGO dans toutes les entités de la marque LEGO. Nous sommes engagés dans une stratégie d'investissement à long terme et responsable afin d'assurer une base financière solide pour les activités de la famille propriétaire et de contribuer à un développement durable dans le monde. De plus, nous nous engageons à soutenir les membres de la famille qui préparent les générations futures à poursuivre la propriété active et engagée et à soutenir leurs activités privées, leurs entreprises et leur travail philanthropique.

À propos d'APK

Les déchets plastiques sont l'un des problèmes les plus urgents de notre époque. Pour relever ce défi, APK développe sous sa marque Newcycling® des technologies avant-gardistes qui contribueront de manière significative à la réduction des émissions de CO2 ainsi qu'à la préservation des matières premières pour les générations futures. Sur son site de Merseburg, en Allemagne, APK AG exploite une usine pilote unique au monde, où l'industrialisation de cette technologie a déjà été réalisée. Depuis juin 2022, APK AG exploite également un centre technique sur le site Hoechst de Francfort par l'intermédiaire de sa filiale APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC).

La société APK AG, fondée en 2008, emploie actuellement près de 220 personnes. Environ 200 d'entre elles sont employées sur le site de Merseburg. Les deux produits de recyclage de plastique bien établis créés à Merseburg sont commercialisés sous les noms de Mersalen® et Mersamid®.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES POUR LYONDELLBASELL

