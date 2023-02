LyondellBasell y KIRKBI invierten en APK para desarrollar tecnología de reciclado

ROTTERDAM, Países Bajos y BILLUND, Dinamarca y MERSEBURG, Alemania, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, LyondellBasell (NYSE: LYB), líder mundial en la industria química, y KIRKBI A/S, el holding familiar y sociedad de inversión de la marca LEGO®, anuncian que han firmado un acuerdo para realizar una inversión en APK, especializada en una tecnología única de reciclaje con disolventes para polietileno de baja densidad (LDPE).

APK tiene como objetivo aumentar el reciclado de materiales de envasado flexibles multicapa, que hoy en día constituyen la mayor parte de los residuos plásticos mezclados del sector de consumo. Para ello, APK ha desarrollado el exclusivo proceso Newcycling® basado en disolventes, que separa los distintos polímeros de los materiales de envasado multicapa y produce materiales reciclados con un alto grado de pureza adecuados para nuevos materiales de envasado.

En virtud del acuerdo, LyondellBasell y KIRKBI se convertirán en accionistas minoritarios de APK y, junto con otros coinversores, invertirán aproximadamente 130 millones de euros en APK. Está previsto construir más plantas de Newcyling® para aumentar la capacidad de producción.

"Necesitamos avanzar en el reciclaje de todos los tipos de residuos plásticos que se generan hoy en día para apoyar el objetivo de una economía circular y satisfacer la creciente demanda de productos reciclados de alta calidad", afirmó Yvonne van der Laan, Vicepresidenta Ejecutiva de Soluciones Circulares y de Baja Emisión de Carbono de LyondellBasell. "El avance de esta tecnología, a través de nuestra inversión en APK, permitirá reintroducir más residuos de envases de plástico en la cadena de valor y responderá a la demanda de consumidores y propietarios de marcas de envases más sostenibles. Los productos fabricados con esta tecnología única basada en disolventes Newcycling® serán una gran adición complementaria a nuestra actual cartera de productos Circulen, que actualmente ofrece soluciones de reciclado mecánicas y avanzadas a nuestros clientes."

"Nos complace anunciar nuestra inversión en APK. KIRKBI cree que APK ofrece una prometedora tecnología escalable en el reciclaje de LDPE que puede ayudar a aumentar la circularidad de los plásticos y minimizar los residuos plásticos, para contribuir a un medio ambiente más sostenible en el futuro. Esperamos proporcionar apoyo estratégico, financiero y comercial mientras APK establece una tecnología que complementará el reciclaje mecánico y químico", dijo Damir Hamzic, jefe del área de Inversión en Plásticos Circulares en KIRKBI, que se centra en inversiones que contribuyen a la transición a una economía de plásticos más circular.

"Nuestra tecnología Newcycling® permite cerrar el ciclo incluso con flujos de residuos complejos y producir reciclados de LDPE de alta calidad a partir de residuos plásticos mezclados, lo que resulta muy eficiente y ofrece ventajas tanto económicas como ecológicas. Llevamos años demostrando que esto también es posible a escala industrial en nuestra planta de Merseburg", afirmó Susanne Küppers, miembro del Consejo de Administración de APK AG y directora general de APK NCC. "Nos complace comenzar ahora la siguiente etapa y estamos orgullosos de contar con LyondellBasell y KIRKBI como dos fuertes apoyos a nuestro lado, que aportan mucha experiencia adicional, por ejemplo, en las áreas de diseño de polímeros y conocimientos de aplicación."

Como líder de la industria química mundial, LyondellBasell se esfuerza cada día por ser la empresa más segura, mejor gestionada y más valorada de nuestro sector. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están impulsando soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la asistencia sanitaria y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell concede gran prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión, y promueve el bien haciendo hincapié en nuestro planeta, las comunidades en las que operamos y nuestra futura mano de obra. La empresa se enorgullece de su tecnología de primera clase y de su orientación al cliente. LyondellBasell ha intensificado sus ambiciones y acciones de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización. Para más información, visite www.lyondellbasell.com o siga @LyondellBasell en LinkedIn.

KIRKBI A/S es el holding privado y sociedad de inversión de la familia Kirk Kristiansen, fundada para construir un futuro sostenible para la propiedad familiar de la marca LEGO® a través de generaciones. Nuestro trabajo se centra en tres tareas fundamentales que contribuyen al éxito de la familia Kirk Kristiansen en su misión de inspirar y desarrollar a los constructores del mañana: Trabajamos para proteger, desarrollar y potenciar la marca LEGO en todas las entidades de la marca LEGO. Estamos comprometidos con una estrategia de inversión responsable y a largo plazo para garantizar una base financiera sólida para las actividades de la familia propietaria, así como para contribuir a un desarrollo sostenible en el mundo. Además, nos dedicamos a apoyar a los miembros de la familia mientras preparan a las generaciones futuras para que continúen con la propiedad activa y comprometida, así como a apoyar sus actividades privadas, empresas y trabajo filantrópico.

Los residuos plásticos son uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Para hacer frente a este reto, APK está desarrollando tecnologías de vanguardia bajo su marca Newcycling® que contribuirán significativamente a reducir las emisiones de CO2, así como a salvaguardar las materias primas para las generaciones futuras. En sus instalaciones de Merseburg, Alemania, APK AG opera una planta piloto única en el mundo, donde ya se ha logrado la industrialización de esta tecnología. Desde junio de 2022, APK AG también gestiona un centro técnico en la sede de Frankfurt Hoechst a través de su filial APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC).

APK AG, fundada en 2008, emplea actualmente a casi 220 personas. Alrededor de 200 de ellas trabajan en la planta de Merseburg. Los dos productos de plástico reciclado creados en Merseburg se comercializan como Mersalen® y Mersamid®.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS DE LYONDELLBASELL

Las declaraciones contenidas en este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la dirección de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se realizan y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores como, entre otros, nuestra capacidad para cumplir nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida la capacidad para aumentar la producción de polímeros reciclados y renovables, y el éxito de la construcción y explotación de las instalaciones descritas en este comunicado. Factores adicionales que podrían hacer que los resultados difirieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que puede consultarse en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los Inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No existe garantía alguna de que se vaya a producir ninguna de las acciones, acontecimientos o resultados de las declaraciones prospectivas o, en caso de que se produzca alguno de ellos, qué impacto tendrá sobre nuestros resultados de explotación o situación financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento en que se realizaron. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección, salvo que así lo exija la ley.

