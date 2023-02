LyondellBasell y KIRKBI invierten en APK para desarrollar tecnología de reciclaje

RÓTERDAM, Países Bajos, BILLUND, Dinamarca y MERSEBURGO, Alemania, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), líder mundial en la industria química y KIRKBI A/S, la sociedad de cartera e inversiones de propiedad familiar de la marca LEGO®, anuncian que han firmado un acuerdo para invertir en APK, que se especializa en una tecnología de reciclaje única basada en solventes para polietileno de baja densidad (PEBD).

APK tiene como objetivo aumentar el reciclaje de materiales de embalaje flexible multicapa, que hoy en día constituyen gran parte de los residuos plásticos mixtos del sector de consumo. APK ha desarrollado el exclusivo proceso Newcycling® basado en solventes, que separa los diferentes polímeros de los materiales de embalaje multicapa y produce materiales reciclados con un elevado grado de pureza adecuados para nuevos materiales de embalaje.

Según el acuerdo, LyondellBasell y KIRKBI pasarán a ser accionistas minoritarios de APK y, junto con otros coinversionistas, invertirán aproximadamente 130 millones de euros en APK. Está prevista la construcción de más plantas Newcyling® para aumentar la capacidad de producción.

"Necesitamos avanzar en el reciclaje de todo tipo de residuos plásticos que se genera en la actualidad para apoyar el objetivo de una economía circular y satisfacer la creciente demanda de productos reciclados de calidad", dijo Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de soluciones circulares y bajas emisiones de carbono de LyondellBasell. "El avance de esta tecnología, a través de nuestra inversión en APK, permitirá reintroducir más residuos de envases plásticos en la cadena de valor y abordará la demanda de envases más sustentables por parte de los consumidores y propietarios de marcas. Los productos fabricados con la exclusiva tecnología basada en solventes de Newcycling® serán un gran complemento adicional a nuestra cartera de productos Circulen, que actualmente ofrece soluciones de reciclaje mecánicas y avanzadas a nuestros clientes".

"Nos complace anunciar nuestra inversión en APK. KIRKBI cree que APK ofrece una prometedora tecnología escalable en el reciclaje de PEBD que puede aumentar la circularidad de los plásticos y minimizar los residuos plásticos, con el fin de contribuir a un entorno más sustentable en el futuro. Esperamos brindar apoyo estratégico, financiero y comercial mientras que APK establece la tecnología que complementará el reciclaje mecánico y químico", dijo Damir Hamzic, director del área de inversión en plásticos circulares de KIRKBI, que se enfoca en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía de plásticos más circular.

"Nuestra tecnología Newcycling® permite cerrar el ciclo incluso con flujos de residuos complejos y producir materiales reciclados de PEBD de elevada calidad a partir de residuos plásticos mixtos, muy eficientes y que ofrecen ventajas tanto económicas como ecológicas. Hemos demostrado durante años que esto también es posible a nivel industrial en nuestra planta de Merseburgo", dijoSusanne Küppers, miembro de la junta ejecutiva de APK AG y directora general de APK NCC. "Nos complace comenzar la siguiente fase y estamos orgullosos de contar con LyondellBasell y KIRKBI como dos firmes colaboradores, que aportan gran experiencia adicional, por ejemplo, en las áreas de diseño de polímeros y conocimientos prácticos de aplicación".

LyondellBasell

Como líder de la industria química a nivel mundial, LyondellBasell se esfuerza cada día por ser la empresa más segura, mejor gestionada y más valorada de nuestra industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa promueven soluciones sustentables para la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell prioriza la diversidad, equidad e inclusión y, con el programa Advancing Good, hace énfasis en nuestro planeta, las comunidades en las que operamos y nuestra futura fuerza laboral. La empresa se enorgullece de su tecnología de primera clase y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha intensificado sus ambiciones climáticas y de circularidad para abordar los desafíos de los residuos plásticos y la descarbonización a nivel mundial. Visite www.lyondellbasell.com para obtener más información o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

KIRKBI

KIRKBI A/S es la sociedad de cartera e inversiones privada de la familia Kirk Kristiansen, fundada para construir un futuro sustentable para la propiedad familiar de la marca LEGO® a través de generaciones. Nuestro trabajo se centra en tres tareas fundamentales que contribuyen a que la familia Kirk Kristiansen tenga éxito con la misión de inspirar y desarrollar a los constructores del mañana: trabajamos para proteger, desarrollar y potenciar la marca en todas las entidades de la marca LEGO. Estamos comprometidos con una estrategia de inversión responsable y a largo plazo para garantizar una base financiera sólida para las actividades de la familia propietaria, así como contribuir al desarrollo sustentable a nivel mundial. Y también apoyamos a los miembros de la familiar mientras se preparan para que las futuras generaciones continúen siendo propietarios activos y comprometidos. Además, respaldamos sus actividades privadas, empresas y labores filantrópicas.

APK

Los residuos plásticos son uno de los problemas más apremiantes de la actualidad. Para enfrentar este desafío, APK está desarrollando tecnologías innovadoras bajo su marca Newcycling® que contribuirán de manera significativa a reducir las emisiones de CO2 y proteger las materias primas para las futuras generaciones. APK AG opera una planta piloto única en el mundo, donde ya se ha logrado la industrialización de esta tecnología en su sede de Merseburgo, Alemania. Desde junio de 2022, APK AG también opera un centro técnico en la sede de Frankfurt Hoechst a través de su filial APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC).

APK AG, fundada en 2008, actualmente emplea a casi 220 personas. Aproximadamente 200 de ellos son empleados de la planta de Merseburgo. Los dos productos de plásticos reciclados creados en Merseburgo se comercializan como Mersalen® y Mersamid®.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS DE LYONDELLBASELL

Las declaraciones de este comunicado relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la administración de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se hicieron y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir de manera significativa en función de factores que incluyen, entre otros, nuestra capacidad para cumplir nuestros objetivos de sustentabilidad, incluida la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y renovables, y la exitosa construcción y operación de las instalaciones descritas en este comunicado. Los factores adicionales que podrían causar que los resultados difieran de manera significativa de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los Inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No hay garantías de que ocurra ninguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas, o si alguna de ellas ocurre, qué impacto tendrán en nuestros resultados de operaciones o situación financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se elaboraron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en el momento en que se hicieron las declaraciones. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección cambien, excepto en los casos en los que la ley así lo requiera.

