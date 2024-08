Media-informatie: Supermicro kondigt Open Storage Summit '24 aan - start op 13 augustuss

5e Annual Summit omvat 7 sessies met 17 toonaangevende partners op het gebied van opslagtechnologie en 30 sprekers om de best practices en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van opslag voor AI, CSP, HPC, HCI en vele andere werklasten te bespreken.

SAN JOSE, Californië, 9 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Op 13 augustus 2024 zal Supermicro (SMCI) de aftrap geven voor zijn jaarlijkse Open Storage Summit met experts van Supermicro en toonaangevende technologiebedrijven NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA en vele anderen, waarbij hardware- en softwareopslagoplossingen voor AI, Cloud Service Providers, HPC, Media en Entertainment, HCI en meer worden besproken. Tijdens dit virtuele evenement, dat drie weken duurt, van 13 tot en met 29 augustus, worden zeven panelsessies gehouden met het visionaire team van Supermicro en 30 toonaangevende innovators op het gebied van opslag. De sessies zijn gericht op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van storage, zoals de impact van AI op heel wat soorten werklasten, het implementeren van nieuwe technologieën zoals CXL en het voorzien van storage- en IT-professionals van best practices en de nieuwste informatie over nieuwe technologieën op het gebied van storagehardware, -media en -software.

Ga voor meer informatie over Supermicro's Fifth Open Storage Summit '24 en om u gratis te registreren voor alle sessies naar: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024

Sessie 1: AI-datapijplijnen mogelijk maken: Geoptimaliseerde opslag voor AI

Deelnemende bedrijven : Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA en Cloudian

: Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA en Cloudian Abstract : Ga dieper in hoe het trainen van grote AI-modellen nieuwe netwerktechnologie, krachtige all-flash opslagservers en opslagservers met grote capaciteit en softwaregedefinieerde opslagtoepassingen vereist om de beste prestaties uit GPU-computers te halen.

: Ga dieper in hoe het trainen van grote AI-modellen nieuwe netwerktechnologie, krachtige all-flash opslagservers en opslagservers met grote capaciteit en softwaregedefinieerde opslagtoepassingen vereist om de beste prestaties uit GPU-computers te halen. Meer informatie: 13 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 2: AI en de toekomst van workflows voor mediaopslag: Innovaties voor de entertainmentindustrie

Deelnemende bedrijven : Supermicro, AMD, Western Digital en Quantum

: Supermicro, AMD, Western Digital en Quantum Abstract : Leer hoe AI-technologie een revolutie teweegbrengt in de M&E-industrie, of het nu gaat om films, tv of bedrijfsvideo's, en hoe primaire en secundaire opslag worden geoptimaliseerd voor deze postproductieworkflows.

: Leer hoe AI-technologie een revolutie teweegbrengt in de M&E-industrie, of het nu gaat om films, tv of bedrijfsvideo's, en hoe primaire en secundaire opslag worden geoptimaliseerd voor deze postproductieworkflows. Meer informatie: 14 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 3: Het nieuwe Hyperconverged: Krachtige werklasten voor de onderneming mogelijk maken

Deelnemende bedrijven : Supermicro, Intel, Nutanix en Western Digital

: Supermicro, Intel, Nutanix en Western Digital Abstract : Ontdek hoe Hyperconverged Infrastructure (HCI) zich heeft uitgebreid van traditionele gevirtualiseerde werklasten naar nieuwe AI-, database- en bedrijfstoepassingen.

: Ontdek hoe Hyperconverged Infrastructure (HCI) zich heeft uitgebreid van traditionele gevirtualiseerde werklasten naar nieuwe AI-, database- en bedrijfstoepassingen. Meer informatie: 15 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 4: AI op grote schaal: Veilige datadiensten voor CSP's

Deelnemende bedrijven: Supermicro, AMD, VAST Data en Solidigm

Abstract: Ontdek hoe CSP's AI-modellen kunnen inzetten over duizenden GPU's, op een ongekende schaal ondersteund door grootschalige opslag met vertrouwen, veiligheid en energie-efficiëntie.

Meer informatie: 20 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 5: Opschalen of uitschalen: De juiste beslissing nemen over opslagarchitectuur

Deelnemende bedrijven : Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus en Graid Technology

: Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus en Graid Technology Abstract : Leer hoe je een optimaal softwaregedefinieerd storageontwerp samenstelt en welke architectuur het beste past bij je storagevereisten (scale-up en scale-out).

: Leer hoe je een optimaal softwaregedefinieerd storageontwerp samenstelt en welke architectuur het beste past bij je storagevereisten (scale-up en scale-out). Meer informatie: 22 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 6: Het nieuwe computergebruik met hoge prestaties: Geoptimaliseerde opslag van HPC tot AI

Deelnemende bedrijven : Supermicro, NVIDIA, DDN en Solidigm

: Supermicro, NVIDIA, DDN en Solidigm Abstract : Ontdek hoe elk bedrijf bijdraagt aan een nieuwe generatie HPC-opslag die van het lab is verhuisd naar de onderneming met nieuwe AI-workloads die gebruikmaken van het erfgoed van high performance supercomputing voor simulatieworkloads.

: Ontdek hoe elk bedrijf bijdraagt aan een nieuwe generatie HPC-opslag die van het lab is verhuisd naar de onderneming met nieuwe AI-workloads die gebruikmaken van het erfgoed van high performance supercomputing voor simulatieworkloads. Meer informatie: 27 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

Sessie 7: Hoe CXL nieuwe toepassingen voor opslag en servers mogelijk maakt

Deelnemende bedrijven : Supermicro, Intel, Micron en Memverge

: Supermicro, Intel, Micron en Memverge Abstract : Ontdek hoe CXL Gen 2 nieuwe use cases ondersteunt voor reken- en opslagsystemen voor geheugenuitbreiding, waardoor prestatieverbeteringen mogelijk worden in toepassingen met veel geheugen, zoals AI-training en inferentie, in-memory databases en analyses.

: Ontdek hoe CXL Gen 2 nieuwe use cases ondersteunt voor reken- en opslagsystemen voor geheugenuitbreiding, waardoor prestatieverbeteringen mogelijk worden in toepassingen met veel geheugen, zoals AI-training en inferentie, in-memory databases en analyses. Meer informatie: 29 augustus 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT of later, op aanvraag

