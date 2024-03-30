Midea RAC представила новые энергоэффективные изделия с хладагентом R290 на MCE 2024

-Midea RAC лидирует в области устойчивых технологий, представив новые энергоэффективные изделия с хладагентом R290 на выставке MCE 2024

МИЛАН, 30 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 в Милане подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) представило свои новейшие энергосберегающие изделия с хладагентом R290, что стало значительным шагом к экологичному обеспечению комфорта. Midea RAC также выступила соорганизатором дискуссии Fireside Chat вместе с ведущим мировым технологическим изданием The Verge, пригласив экспертов поделиться идеями о способствующих устойчивому развитию технологиях и внедрении тепловых насосов в Европе.

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Решения, помогающие противодействовать изменению климата, выходят за рамки простого технологического прогресса. Ярким примером является лидерство Midea, направляющее отрасль в сторону устойчивого развития благодаря расширению использования R290 — натурального и экологически чистого хладагента. На протяжении 15 лет компания Midea вкладывала значительные средства в НИОКР для разработки большего количества совместимых с хладагентом R290 систем ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), тем самым снижая ущерб окружающей среде. Уже продано 6,2 млн единиц* изделий Midea с хладагентом R290, что позволило сократить выбросы углекислого газа на 3,715 млн тонн. Это эквивалентно годовому поглощению углекислого газа тропическими лесами Амазонки на площади 4,4 млн гектаров.

Помимо экологически чистых хладагентов, изучение перехода на эффективные и способствующие устойчивому развитию тепловые насосы также было актуальной темой, потому что в значительной мере проблема изменения климата связана с отоплением наших домов. На выставке MCE 2024 компания Midea RAC представила серию КОМБИНИРОВАННЫХ водонагревателей с тепловым насосом (COMBO HPWH) — новое пополнение семейства изделий с хладагентом R290 и свидетельство приверженности Midea устойчивому развитию.

Серия приборов COMBO HPWH представляет собой линейку из пяти различных моделей настенных и напольных блоков, спроектированных для обеспечения максимальной гибкости в соответствии с разными типами квартир и местами установки.

Эта серия выделяется тем, что в ней применена технология микроканального теплообмена, делающая ее очень энергоэффективной и обеспечившая ей рейтинг A+. Процесс теплообмена усовершенствован за счет внедрения таких технологий, как микроканальный теплообмен и многоконтурные системы с плоскими трубками. Эта серия тщательно протестирована на устойчивость к высокому давлению, что гарантирует ее долговечность и производительность. Кроме того, использование эффективной термической смазки улучшает теплообмен.

Примечательно, что напольная установка COMBO оснащена уникальной технологией внутреннего теплообменника, которая позволяет подключать солнечный коллектор и газовый котел в качестве мощного вспомогательного источника тепла, результативно повышая энергоэффективность для большей экономии энергии и комфорта.

Кроме того, в серии COMBO HPWH применена анодная защита наложенным током для непрерывной работы без технического обслуживания, что гарантирует более надежную защиту без замены анода и снижает затраты на техническое обслуживание. Эмалированная емкость для воды и теплоизоляционный материал толщиной 45 мм дополнительно повышают энергосбережение, надежность и долговечность систем COMBO.

Стоит отметить, что серия COMBO HPWH также совместима с интеллектуальной системой управления энергопотреблением MHELIOS от Midea на солнечных батареях, и это дополнительно повышает ее энергоэффективность и экологичность.

От обширного ассортимента существующих изделий с хладагентом R290 до недавно представленной серии COMBO HPWH, компания Midea подтверждает свою приверженность новаторским устойчивым решениям в сфере ОВКВ. Благодаря постоянным усилиям в области НИОКР компания Midea стремится предлагать отличительные линейки изделий с хладагентом R290, адаптированные к меняющимся стандартам и требованиям потребителей, и содействовать экологической устойчивости во всех аспектах. Midea RAC активно решает технические проблемы, касающиеся сплит-систем с одним приводом и тремя блоками с хладагентом R290, и добилась первых успехов в разработке датчика утечки хладагента. Сохраняя приверженность защите окружающей среды и обеспечению безопасности пользователей, Midea RAC стремится повышать стандарты безопасности благодаря своим передовым отраслевым знаниям и обеспечить более надежную эксплуатацию изделий.

* ИСТОЧНИК ДАННЫХ: EUROMONITOR INTERNATIONAL (SHANGHAI) LTD, ОЦЕНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ С ХЛАДАГЕНТОМ R290 (ВКЛЮЧАЯ OEM-БРЕНДЫ) В 2022 ГОДУ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО В ИЮЛЕ 2023 ГОДА. КОНДИЦИОНЕРЫ С ХЛАДАГЕНТОМ R290 — ЭТО КОНДИЦИОНЕРЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОПАНОВЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ, ВКЛЮЧАЯ БЫТОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ.

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