Midea RAC wyznacza kierunek rozwoju zrównoważonych technologii, wprowadzając nowe, energooszczędne produkty R290 - prezentacja na targach MCE 2024

MEDIOLAN, 2 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Podejmując zdecydowane kroki na rzecz zapewnienia proekologicznego komfortu, Dział Klimatyzatorów Mieszkaniowych Midea (Midea RAC) zaprezentował swoje najnowsze energooszczędne produkty R290 na targach Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 odbywających się w Mediolanie. Dodatkowo Midea RAC zajęła się współorganizacją spotkania Fireside Chat z czołową międzynarodową publikacją technologiczną The Verge, zapraszając ekspertów do podzielenia się spostrzeżeniami na temat zrównoważonych technologii i zastosowania pomp ciepła w Europie.

Działania zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym wykraczają poza ramy zwykłego postępu technologicznego. Doskonałym przykładem jest czołowa rola firmy Midea w ukierunkowaniu branży na zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie R290, naturalnego i przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego. Na przestrzeni 15 lat firma Midea zainwestowała znaczne środki w badania i rozwój, regularnie opracowując nowe produkty z dziedziny HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) kompatybilne z czynnikiem R290, zmniejszając tym samym szkodliwość dla środowiska. Przy sprzedaży 6,2 miliona jednostek* produkty Midea R290 zmniejszyły emisję dwutlenku węgla o 3,715 miliona ton. Odpowiada to rocznej absorpcji dwutlenku węgla przez 4,4 miliona hektarów lasów deszczowych Amazonii.

Niezależnie od ekologicznych czynników chłodniczych poszukiwanie możliwości przejścia na wydajne i zrównoważone pompy ciepła było również niezwykle gorącym tematem z uwagi na to, że znaczna część wyzwań klimatycznych wiąże się z ogrzewaniem gospodarstw domowych. Podczas targów MCE 2024 dział Midea RAC zaprezentował serię podgrzewaczy wody z pompą ciepła COMBO (HPWH). Urządzenia te stanowią uzupełnienie rodziny produktów R290 i są świadectwem zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Linia COMBO HPWH obejmuje pięć różnych modeli jednostek naściennych i stojących zaprojektowanych z myślą o maksymalnej elastyczności w celu ich dostosowania do różnych warunków mieszkaniowych i miejsc instalacji.

Produkty z tej serii wyróżniają się zastosowaniem mikrokanałowej technologii wymiany ciepła, dzięki czemu są wysoce energooszczędne i otrzymały ocenę A+. Proces wymiany ciepła został udoskonalony poprzez wprowadzenie technologii takich jak mikrokanałowa wymiana ciepła i wielopętlowe płaskie rurki. Seria ta została dokładnie przebadana pod kątem odporności na wysokie ciśnienia, co gwarantuje jej trwałość i wydajność. Technologia efektywnego smarowania termicznego dodatkowo poprawia transfer ciepła.

Na uwagę zasługuje to, że stojący COMBO charakteryzuje się wyjątkową technologią wewnętrznej wężownicy, która może połączyć kolektor słoneczny i kocioł gazowy, tworząc potężne dodatkowe źródło ciepła, skutecznie podnosząc efektywność energetyczną, zwiększając oszczędności energii oraz podnosząc komfort użytkowania.

Co więcej, modele serii COMBO HPWH są wyposażone w anodę impedancyjną umożliwiającą stałą bezobsługową pracę, gwarantując jeszcze bardziej niezawodną ochronę, która nie wymaga wymiany anody i zmniejsza koszty konserwacji. Emaliowany zbiornik wody i izolacja o grubości 45 mm sprawiają, że urządzenia te są jeszcze bardziej energooszczędne, niezawodne i trwałe.

Należy również wspomnieć, że seria COMBO HPWH jest kompatybilna z zasilanym energią słoneczną inteligentnym systemem zarządzania energią MHELIOS firmy Midea, dodatkowo zwiększając jej efektywność energetyczną i przyjazność dla środowiska.

Począwszy od szerokiej gamy istniejących produktów R290 po nowo wprowadzoną serię COMBO HPWH, firma Midea jest pionierem zrównoważonych rozwiązań w sektorze HVAC. Prowadząc nieprzerwane prace badawczo-rozwojowe, spółka dokłada wszelkich starań, aby oferować zróżnicowane linie produktów R290 dostosowane do zmieniających się standardów i wymagań konsumentów oraz promować zrównoważony rozwój środowiska we wszystkich aspektach. Dział Midea RAC aktywnie odpowiada na wyzwania techniczne związane z systemem wielokrotnego podziału typu jeden napęd na trzy układy R290 i z powodzeniem opracował czujnik wycieku czynnika chłodniczego. Zobowiązując się do ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, cały koncern jest zaangażowany w poprawę standardów bezpieczeństwa, wykorzystując swoją zaawansowaną specjalistyczną wiedzę branżową do dostarczania jeszcze bardziej niezawodnych produktów.

