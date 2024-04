Midea RAC apre la strada alla tecnologia sostenibile con i nuovi prodotti R290 ad alta efficienza energetica presentati a MCE 2024

MILANO, 1 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Compiendo un importante passo avanti in direzione del comfort ecologico, la divisione Residential Air Conditioner di Midea (Midea RAC) ha presentato i suoi ultimi prodotti a risparmio energetico R290 alla Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 a Milano. Midea RAC ha inoltre ospitato uno scambio informale con la principale pubblicazione tecnologica globale The Verge, in cui ha invitato gli esperti a condividere approfondimenti sulla tecnologia sostenibile e sull'adozione delle pompe di calore in Europa.

Le soluzioni al cambiamento climatico vanno oltre i semplici progressi tecnologici. Un ottimo esempio è la leadership di Midea nel guidare il settore verso la sostenibilità con l'adozione di R290, un refrigerante naturale ed ecologico. Per 15 anni, Midea ha investito molto in ricerca e sviluppo per sviluppare più prodotti HVAC (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata) compatibili con R290, riducendo così i danni ambientali. Con 6,2 milioni di unità già vendute*, i prodotti R290 di Midea hanno finora ridotto le emissioni di anidride carbonica di 3,715 milioni di tonnellate. Ciò equivale all'anidride carbonica assorbita annualmente da 4,4 milioni di ettari di foresta amazzonica.

Oltre ai refrigeranti verdi, anche l'analisi della transizione verso pompe di calore efficienti e sostenibili è stato un tema dibattuto poiché una parte considerevole della sfida climatica è legata al riscaldamento delle nostre case. All' MCE 2024, Midea RAC ha presentato la serie di scaldacqua a pompa di calore (HPWH) COMBO, una nuova aggiunta alla famiglia di prodotti R290 e una dimostrazione dell'impegno di Midea nei confronti della sostenibilità.

La serie COMBO di HPWH è una linea composta da cinque diversi modelli di unità a parete e a pavimento progettate per la massima flessibilità per adattarsi a vari tipi di appartamenti e siti di installazione.

Questa serie si distingue perché utilizza la tecnologia di trasferimento del calore a microcanali, che la rende altamente efficiente dal punto di vista energetico e le è valsa la classificazione A+. Il processo di trasferimento del calore è stato migliorato introducendo tecnologie come il trasferimento di calore a microcanali e i tubi piatti multi-loop. Questa serie è accuratamente testata per resistere a pressioni elevate, garantendone durata e prestazioni. Inoltre, l'uso di un efficiente grasso termico ne migliora il trasferimento di calore.

In particolare, la versione COMBO a pavimento è dotata di un'esclusiva tecnologia a serpentina interna che può collegare il collettore solare e la caldaia a gas come potente fonte di calore ausiliaria, migliorando efficacemente l'efficienza energetica per un maggiore risparmio energetico e comfort.

Inoltre, la serie di scaldacqua a pompa di calore COMBO è dotata di un anodo a corrente impressa per un funzionamento permanente che non richiede manutenzione, garantendo una protezione più affidabile senza modifiche dell'anodo e riducendo i costi di manutenzione. Il serbatoio dell'acqua smaltato e l'isolamento spesso 45 mm rendono COMBO ancora più efficiente, affidabile e durevole.

Vale la pena ricordare che la serie di scaldacqua a pompa di calore COMBO è anche compatibile con il sistema di gestione intelligente dell'energia all-in-one MHELIOS a energia solare di Midea, migliorandone ulteriormente l'efficienza energetica e l'ecocompatibilità.

Dalla sua vasta gamma di prodotti R290 esistenti alla nuova serie di scaldacqua a pompa di calore COMBO, Midea si dedica a soluzioni pionieristiche sostenibili nel settore HVAC. Grazie al continuo impegno nell'ambito di ricerca e sviluppo, Midea desidera offrire linee di prodotti R290 distinte su misura per gli standard in evoluzione e le richieste dei consumatori e promuovere la sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti. Midea RAC sta affrontando attivamente le sfide tecniche del sistema multi-split R290 a una unità esterna e tre interne e ha ottenuto i primi successi nello sviluppo di un sensore di perdite di refrigerante. Impegnata a proteggere l'ambiente e garantire la sicurezza degli utenti, Midea RAC si impegna a migliorare gli standard di sicurezza attraverso la sua conoscenza avanzata del settore, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di prodotto più affidabile.

*FONTE DEI DATI: EUROMONITOR INTERNATIONAL (SHANGHAI) LTD, MISURATO IN TERMINI DI VOLUME DI VENDITE DI CONDIZIONATORI R290 (INCLUSI I MARCHI OEM) NEL 2022, SULLA BASE DI UNA RICERCA CONDOTTA NEL LUGLIO 2023. I CONDIZIONATORI D'ARIA R290 SI RIFERISCONO AI CONDIZIONATORI D'ARIA CHE UTILIZZANO REFRIGERANTI A PROPANO, COMPRESI I CONDIZIONATORI D'ARIA RESIDENZIALI E COMMERCIALI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375144/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375145/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375146/3.jpg