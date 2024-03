Midea RAC ouvre la voie à la technologie en matière de développement durable avec de nouveaux produits R290 à haute efficacité énergétique dévoilés lors du salon MCE 2024

MILAN, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une avancée significative vers un confort écologique, la division des climatiseurs résidentiels de Midea (Midea RAC) a dévoilé ses derniers produits R290 à économie d'énergie lors du Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 qui s'est tenu à Milan. Midea RAC a également co-organisé un Fireside Chat avec la principale publication technologique mondiale The Verge, invitant des experts à partager leurs idées sur la technologie durable et l'adoption des pompes à chaleur en Europe.

Les solutions pour lutter contre le changement climatique ne se limitent pas à de simples avancées technologiques. Le leadership de Midea, qui a su faire évoluer le secteur vers le développement durable en adoptant l'utilisation du R290, un réfrigérant naturel et respectueux de l'environnement, en est un parfait exemple. Depuis 15 ans, Midea investit massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point davantage de produits HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) compatibles avec le R290, réduisant ainsi les effets néfastes sur l'environnement. Avec 6,2 millions d'unités déjà vendues*, les produits R290 de Midea ont permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 3,715 millions de tonnes à ce jour. Cela équivaut à la quantité annuelle de dioxyde de carbone absorbée par 4,4 millions d'hectares de la forêt amazonienne.

Outre les réfrigérants respectueux de l'environnement, l'étude de la transition vers des pompes à chaleur efficaces et renouvelables constitue également un sujet d'actualité, car le chauffage de nos foyers représente une part considérable des enjeux climatiques. Lors du salon MCE 2024, Midea RAC a présenté la série COMBO de chauffe-eau à pompe à chaleur (HPWH), qui vient compléter la gamme de produits R290 et qui témoigne de l'engagement de Midea en faveur du développement durable.

La série COMBO de chauffe-eau à pompe à chaleur comprend cinq modèles différents que ce soit des unités murales ou des unités sur pied, conçues pour offrir une flexibilité maximale afin de s'adapter à différents types d'appartements et de sites d'installation.

Cette série se distingue par le fait qu'elle utilise la technologie de transfert de chaleur à microcanaux, ce qui lui confère une grande efficacité énergétique et lui permet d'obtenir la note A+. Le processus de transfert de chaleur a été amélioré grâce à l'introduction de technologies telles que le transfert de chaleur à microcanaux et les tubes plats à boucles multiples. Cette série a fait l'objet de tests approfondis pour résister à des pressions élevées, ce qui est gage de durabilité et de performance. En outre, l'utilisation d'une graisse thermique efficace améliore le transfert de chaleur.

Le COMBO sur pied est doté d'une technologie unique à serpentin intérieur qui permet de connecter le capteur solaire et la chaudière à gaz pour former une puissante source de chaleur auxiliaire, améliorant ainsi l'efficacité énergétique pour réaliser davantage d'économies d'énergie et améliorer le confort.

De plus, la série COMBO de chauffe-eau à pompe à chaleur est équipée d'une anode à courant imposé pour assurer un fonctionnement permanent sans entretien, garantissant une meilleure protection sans changement d'anode et réduisant les coûts d'entretien. Le réservoir d'eau en émail et l'isolation de 45 mm d'épaisseur rendent le COMBO encore plus économique, plus fiable et plus durable.

Il convient de mentionner que la série COMBO de chauffe-eau à pompe à chaleur est également compatible avec le système de gestion de l'énergie solaire All-In-One Smart Energy Management System MHELIOS de Midea, ce qui améliore considérablement son efficacité énergétique et son caractère respectueux de l'environnement.

De sa vaste gamme de produits R290 existants à la nouvelle série COMBO de chauffe-eau à pompe à chaleur, Midea se consacre à l'élaboration de solutions durables dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Grâce à des efforts continus en matière de R&D, Midea vise à offrir des lignes de produits R290 distinctes, adaptées à l'évolution des normes et aux demandes des consommateurs, et à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Midea RAC s'attaque activement aux enjeux techniques que représente le système multisplit R290 one drive three et a déjà réussi à mettre au point un capteur de fuites de fluide frigorigène. Engagée en faveur de la protection de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs, Midea RAC s'efforce d'améliorer les normes de sécurité grâce à ses connaissances approfondies du secteur, dans le but d'offrir une expérience produit plus fiable.

*SOURCE DE DONNÉES : EUROMONITOR INTERNATIONAL (SHANGHAI) LTD, MESURÉ EN TERMES DE VOLUME DE VENTES DE CLIMATISEURS R290 (Y COMPRIS LES MARQUES OEM) EN 2022, D'APRÈS DES RECHERCHES MENÉES EN JUILLET 2023. LES CLIMATISEURS R290 DÉSIGNENT LES CLIMATISEURS UTILISANT DES RÉFRIGÉRANTS AU PROPANE, NOTAMMENT LES CLIMATISEURS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX.

