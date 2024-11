Net5.5G Pioneer Programma van start in Istanbul om wereldwijde commerciële toepassing van Net5.5G in het Intelligente tijdperk te versnellen

ISTANBUL, 5 november 2024 /PRNewswire/ -- Op het 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) lanceerden de World Broadband Association (WBBA), IPv6 Forum, Arab Information and Communication Technology Organization (AICTO), overheidsinstanties, leveranciers van apparatuur en meer dan 10 wereldwijde carriers het Net5.5G Pioneer Program. Dit initiatief roept spelers uit de sector op om de commerciële uitrol van Net5.5G te versnellen en de welvaart van de sector van de datacommunicatie te bevorderen.

Guests from industry organizations, government agencies, carriers, and device vendors participating in the launch ceremony of the Net5.5G Pioneer Program

Net5.5G, het volgende generatie IP-netwerk, is een cruciale upgrade van de internetinfrastructuur voor het Intelligente tijdperk. Het stimuleert intergenerationele overgangen en maakt een beter georganiseerde planning en bevordering van de evolutie van de sector van de datacommunicatie mogelijk, waardoor de fundamentele netwerkcapaciteiten aanzienlijk worden verbeterd.

De lancering van het Net5.5G Pioneer Program zal de wereldwijde commerciële uitrol van Net5.5G versnellen. Martin Creaner, directeur-generaal van het WBBA, lichtte de drie categorieën van het programma toe: denkpioniers, stadspioniers en commerciële pioniers. Denkpioniers begeleiden de ontwikkeling van de sector en verbeteren het normensysteem. Stadspioniers stimuleren de beleidsimplementatie en faciliteren planning op topniveau en de aanleg van regionale netwerkinfrastructuren. Commerciële pioniers delen wereldwijde best practices voor de commerciële uitrol van Net5.5. Martin ziet het Net5.5G Pioneer Program als een katalysator die belanghebbenden verenigt om de wijdverspreide toepassing van Net5.5G-technologieën te stimuleren, de ontwikkeling van de sector te bevorderen, de wereldwijde commerciële uitrol te versnellen en nieuwe groei voor carriers te stimuleren.

Daarnaast werd de Net5.5G Pioneer Award Ceremony gehouden, ter erkenning van carriers die opmerkelijke prestaties hebben geleverd op het gebied van Net5.5G-implementatie, waarbij meer dan 10 wereldwijde carriers werden geëerd.

Vertegenwoordigers van toonaangevende carriers, waaronder Turkcell Türkiye, deelden hun best practices in het commercialiseren van Net5.5G. Turkcell Türkiye zei dat het zal doorgaan met het ontwikkelen van hoogwaardige netwerkinfrastructuren, netwerken zal ontwikkelen die gericht zijn op Net5.5G en belangrijke technologieën zoals 400GE/SRv6/Network Digital Map commercieel zal inzetten op het doelnetwerk om hoogwaardige digitale diensten aan klanten te leveren. Daarnaast deelde de AICTO haar inspanningen om de commercialisering van Net5.5G in de Arabische en Afrikaanse regio's te bevorderen om de Arab Horizon 2030 te realiseren en een snelle en hoogwaardige toekomstige netwerkinfrastructuur op basis van Net5.5G te ontwikkelen.

Verwacht wordt dat het Net5.5G Pioneer Program alle belanghebbenden uit de sector zal verenigen en de wereldwijde commerciële uitrol van Net5.5G zal versnellen. Terwijl het internet van de volgende generatie zich ontwikkelt in de richting van Net5.5G, werken brancheorganisaties, overheidsinstanties, carriers en leveranciers van apparaten samen om innovatie in technische standaarden, beleid en commercieel gebruik te stimuleren, de ontwikkeling van de sector van de datacommunicatie te bevorderen en de productiviteit voor de intelligente wereld te ontketenen.

Het 10e Ultra-Broadband Forum, gezamenlijk georganiseerd door de Broadband Commission, WBBA en Huawei, is de belangrijkste wereldwijde top in de UBB-sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547969/huawei.jpg