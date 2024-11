W Stambule zainaugurowano Program Net5.5G mający na celu przyspieszenie komercyjnego wdrażania sieci Net5.5G na skalę globalną w dobie rozwoju inteligentnych rozwiązań

STAMBUŁ, 5 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas X edycji Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) miała miejsce inauguracja Programu Net5.5G Pioneer. Oficjalnego otwarcia programu dokonały World Broadband Association (WBBA), IPv6 Forum, Arabska Organizacja Komunikacji i Technologii (AICTO), agencje rządowe, dostawcy urządzeń oraz kilkunastu operatorów z całego świata. Inicjatywa wzywa przedstawicieli branży do przyspieszenia komercyjnego wdrażania sieci Net5.5G i podejmowania działań, które sprawią, że branża transmisji danych będzie prosperować.

Guests from industry organizations, government agencies, carriers, and device vendors participating in the launch ceremony of the Net5.5G Pioneer Program

Net5.5G, czyli sieć IP nowej generacji, to kluczowy element rozwoju infrastruktury internetowej w erze inteligentnych rozwiązań, który zapewnia sprzyjające warunki do transformacji generacyjnej, sprawiając, że planowanie i wspieranie ewolucji branży transmisji danych przebiegają w sposób bardziej zorganizowany, co z kolei przekłada się na istotny wzrost bazowych zdolności sieciowych.

Realizacja Programu Net5.5G Pioneer spowoduje przyspieszenie komercyjnego wdrażania sieci Net5.5G na skalę globalną. Martin Creaner, dyrektor generalny WBBA, omówił trzy kategorie pionierów, których działania zakłada program: pionierów myśli, miast pionierów oraz pionierów komercjalizacji. Pionierzy myśli wyznaczają kierunki rozwoju branży i udoskonalają system normalizacyjny. Rolą miast pionierów jest formułowanie i wdrażanie polityk oraz prowadzenie procesu planowania i budowy regionalnych infrastruktur sieciowych na szczeblu centralnym. Pionierzy komercjalizacji natomiast mają dzielić się stosowanymi w różnych miejscach świata dobrymi praktykami z zakresu komercyjnego wdrażania sieci Net5.5. W wizji Martina Program Net5.5G Pioneer ma pełnić funkcję katalizatora współpracy interesariuszy na rzecz rozpowszechniania technologii Net5.5G, rozwoju branży, przyspieszania komercjalizacji na skalę światową i stymulowania ewolucji operatorów.

W ramach wydarzenia odbyła się również Net5.5G Pioneer Award Ceremony, podczas której ponad 10 operatorów z całego świata otrzymało wyróżnienia za nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie wdrażania sieci Net5.5G.

Przedstawiciele czołowych operatorów, w tym Turkcell Türkiye, podzielili się dobrymi praktykami w obszarze komercjalizacji Net5.5G. Reprezentanci Turkcell Türkiye wyrazili zamiar kontynuowania budowy wysokiej jakości infrastruktur sieciowych, konstruowania sieci dostosowanych do Net5.5G oraz komercyjnego wdrażania kluczowych technologii 400GE/SRv6/Network Digital Map w sieci docelowej z myślą o świadczeniu wysokiej klasy usług cyfrowych. Członkowie AICTO omówili prowadzone przez nich działania w obszarze komercjalizacji Net5.5G w regionach arabskich i afrykańskich, która wpisuje się w założenia planu Arab Horizon 2030 oraz cele w zakresie budowy przyszłej infrastruktury sieciowej opartej na Net5.5G oraz łączącej wysoką szybkość i jakość.

Program Net5.5G Pioneer zakłada zjednoczenie wszystkich interesariuszy z branży i przyspieszenie komercyjnego wdrażania sieci Net5.5G na skalę globalną. W kontekście ewolucji nowej generacji internetu w kierunku Net5.5G organizacje branżowe, agencje rządowe, operatorzy i dostawcy urządzeń nawiązują współpracę, która napędza innowacje w normach technicznych, politykach i komercyjnym zastosowaniu technologii, stymulując rozwój branży transmisji danych i uwalniając zasoby produktywności, jakich potrzebujemy w dobie inteligentnych rozwiązań.

Ultra-Broadband Forum, zorganizowane przez Komisję Szerokopasmową ONZ, WBBA i Huawei już po raz dziesiąty, to najważniejsze międzynarodowe wydarzenie branży technologii ultraszerokopasmowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2547969/huawei.jpg