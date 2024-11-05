Net5.5G先鋒計劃伊斯坦布爾揚帆啟航，加速智能化時代全球Net5.5G商用部署

Net5.5G先鋒計劃的啟動將加速全球Net5.5G商用部署，WBBA總幹事Martin Creaner對Net5.5G先鋒計劃內涵進行瞭解讀，Net5.5G先鋒計劃包括思想先鋒、城市先鋒和商業先鋒三個方向，通過思想先鋒指引產業發展方向，完善標準體系建設，通過城市先鋒推動產業政策落地，助力區域網絡基礎設施頂層規劃和建設，通過商業先鋒共享全球Net5.5商用部署實踐。Martin Creaner希望Net5.5G先鋒計劃可以匯聚產業力量，實現Net5.5G技術的廣泛應用和產業的繁榮發展，加速全球Net5.5G商用部署，激發運營商業務新增長。

同時，為了表彰在Net5.5G部署實踐中取得顯著成果的運營商代表，現場還舉辦了Net5.5G先鋒獎頒獎儀式，全球範圍內10+運營商客戶獲此殊榮。

其中，全球先進運營商代表土耳其Turkcell等，分享了Net5.5G商用實踐。土耳其Turkcell表示其堅持打造高品質基礎網絡設施，踐行面向Net5.5G建網理念，落實目標網中400GE/SRv6/網絡數字地圖等關鍵技術商用部署，為用戶提供卓越的數字化服務。另外，產業組織AICTO也分享了在阿拉伯非洲地區積極推進Net5.5G的商用部署，以實現阿拉伯2030願景，打造基於Net5.5G的高速高質未來網絡基礎設施。

面向未來，Net5.5G先鋒計劃將匯聚產業力量、加速全球Net5.5G商用部署，在下一代互聯網向Net5.5G邁進中，產業組織、政府機構、運營商、設備商等行業夥伴正攜手共進，共同推進產業在技術標準、政策和商用實踐的發展創新，共創數據通信產業繁榮，躍升智能世界生產力。

第十屆全球超寬帶高峰論壇（UBBF 2024）由華為、聯合國寬帶委員會（Broadband Commission）和全球雲網寬帶產業協會（WBBA）聯合舉辦，是UBB領域全球最高層級峰會。

SOURCE Huawei