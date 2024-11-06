Akıllı Çağda Net5.5G'nin Küresel Ticari Yayılımını Hızlandırmak için Net5.5G Pioneer Programı İstanbul'da Başlıyor

İSTANBUL, 6 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- 10. Ultra Genişbant Forumu'nda (UBBF 2024), Dünya Genişbant Birliği (WBBA), IPv6 Forumu, Arap Bilgi ve İletişim Teknolojileri Örgütü (AICTO), devlet kurumları, cihaz satıcıları ve 10'dan fazla küresel operatör Net5.5G Pioneer Programını başlattı. Bu girişim, sektör oyuncularını Net5.5G'nin ticari dağıtımını hızlandırmaya ve veri iletişim sektörünün refahını artırmaya çağırmaktadır.

Guests from industry organizations, government agencies, carriers, and device vendors participating in the launch ceremony of the Net5.5G Pioneer Program

Yeni nesil IP ağı olan Net5.5G, akıllı çağ için çok önemli bir İnternet altyapısı yükseltmesidir. Nesiller arası geçişleri yönlendirerek, veri iletişim endüstrisinin evriminin daha organize bir şekilde planlanmasını ve teşvik edilmesini kolaylaştırır, böylece temel ağ yeteneklerini önemli ölçüde geliştirir.

Net5.5G Pioneer Programının başlatılması, Net5.5G'nin küresel ticari dağıtımını hızlandıracaktır. WBBA Genel Direktörü Martin Creaner, programın üç kategorisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi: düşünce öncüleri, şehir öncüleri ve ticari öncüler. Düşünce öncüleri sektörün gelişimine rehberlik eder ve standartlar sistemini iyileştirir. Şehir öncüleri, politika uygulamasını yönlendirir ve bölgesel ağ altyapılarının üst düzey planlamasını ve inşasını kolaylaştırır. Ticari öncüler, Net5.5 ticari dağıtımında küresel en iyi uygulamaları paylaşıyor. Martin, Net5.5G Pioneer Programının bir katalizör görevi görerek Net5.5G teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesini sağlamak, sektörün gelişimini teşvik etmek, küresel ticari dağıtımı hızlandırmak ve operatörler için yeni büyümeyi teşvik etmek amacıyla paydaşları bir araya getirmesini öngörmüştür.

Ayrıca, Net5.5G dağıtımında kayda değer başarılar elde eden operatörleri ödüllendirmek amacıyla, 10'dan fazla küresel operatörün onurlandırıldığı Net5.5G Öncü Ödül Töreni düzenlendi.

Turkcell Türkiye gibi önde gelen operatörlerin temsilcileri Net5.5G'yi ticarileştirme konusundaki en iyi uygulamalarını paylaştılar. Turkcell Türkiye, müşterilerine üstün dijital hizmetler sunmak için yüksek kaliteli şebeke altyapıları kurmaya, Net5.5G'ye yönelik şebekeler inşa etmeye ve hedef şebekede 400GE/SRv6/Network Digital Map gibi temel teknolojileri ticari olarak kullanmaya devam edeceğini söyledi. Buna ek olarak AICTO, Arap Ufku 2030'u gerçekleştirmek ve Net5.5G'ye dayalı yüksek hızlı ve yüksek kaliteli bir gelecek ağ altyapısı oluşturmak için Arap ve Afrika bölgelerinde Net5.5G ticarileştirmesini ilerletme çabalarını paylaştı.

Net5.5G Pioneer Programının tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmesi ve Net5.5G'nin küresel ticari dağıtımını hızlandırması beklenmektedir. Yeni nesil İnternet Net5.5G'ye doğru evrilirken, endüstri kuruluşları, devlet kurumları, operatörler ve cihaz satıcıları teknik standartlarda, politikalarda ve ticari kullanımda inovasyonu teşvik etmek için birlikte çalışarak veri iletişim endüstrisinin gelişimini destekliyor ve akıllı dünya için üretkenliği serbest bırakıyor.

Genişbant Komisyonu, WBBA ve Huawei tarafından ortaklaşa düzenlenen 10. Ultra Genişbant Forumu, UBB endüstrisinin önde gelen küresel zirvesidir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2547969/huawei.jpg