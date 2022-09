Supermicro breidt zijn NVIDIA-gecertificeerde serverportfolio uit met nieuwe NVIDIA H100 geoptimaliseerde GPU-systemen; nieuwe servers verbeteren de prestaties op het gebied van AI-training tot maximaal 9 keer

Supermicro introduceert meer dan 20 bouwblokoplossingen om klanten in staat te stellen om te kiezen uit 8U-, 5U-, 4U-, 2U- en 1U-systemen die de nieuwe NVIDIA H100 GPU ondersteunen om AI/ML, HPC en lagere werklasten te optimaliseren

SAN JOSE, Californië, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldwijde leider op het gebied van enterprise computing, GPU's, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, breidt zijn voorsprong in versnelde computerinfrastructuur opnieuw uit met een volledige reeks nieuwe systemen, geoptimaliseerd voor NVIDIA H100 Tensor Core GPU's, met meer dan 20 productopties. Met een groot assortiment aan NVIDIA-gecertificeerde systemen, maakt Supermicro nu gebruik van de nieuwe NVIDIA H100 PCI-E en NVIDIA H100 SXM GPU's.

"Vandaag introduceerde Supermicro GPU-gebaseerde servers met de nieuwe NVIDIA H100 ", aldus Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "We blijven vandaag de dag de meest uitgebreide portefeuille in de sector leveren en kunnen deze systemen leveren in een scala aan formaten, waaronder 8U-, 5U-, 4U-, 2U- en 1U-opties. We leveren ook de nieuwste GPU in onze SuperBlades®, werkstations en de universele GPU-systemen. Klanten kunnen tot 30% prestatiewinst voor AI-inferencing verwachten in vergelijking met voorgaande GPU-generaties van versnellers voor bepaalde AI-toepassingen. De innovatieve luchtstroomontwerpen van onze GPU-servers resulteren in lagere ventilatorsnelheden, minder stroomverbruik, lagere geluidsniveaus en lagere totale eigendomskosten."

Supermicro-systemen die zijn gecertificeerd met de NVIDIA H100 PCIe GPU's, omvatten NVIDIA AI Enterprise, een end-to-end cloud-native suite van AI- en data-analysesoftware die is geoptimaliseerd om organisaties in staat te stellen AI te gebruiken. Supermicro-systemen met NVIDIA AI Enterprise in combinatie met NVIDIA H100 GPU's vereenvoudigen het bouwen van AI-ready-platforms, versnellen de ontwikkeling en implementatie van AI en leveren prestaties, veiligheid en schaalbaarheid om sneller inzichten te verzamelen en bedrijfswaarde sneller te realiseren.

"NVIDIA H100 levert de volgende enorme sprong in ons versnelde computerplatform", aldus Kevin Connors, vice-voorzitter van NVIDIA Worldwide OEM Accounts. "Het brede assortiment van servers van Supermicro, aangedreven door NVIDIA H100, kan de werklast op elke schaal versnellen, wat bedrijven helpt om sneller op de markt te komen door dramatische prestatieverbeteringen te leveren en de kosten te verlagen."

Supermicro zal met de NVIDIA H100 GPU's ook selecte stroomopwekkingssystemen certificeren. Een deel van de huidige systemen die nu beschikbaar zijn, zijn de Supermicro GPU-servers SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2, en het SYS-740GP-TNRT Supermicro-werkstation. Door de bestaande verzendwerkstations te certificeren met NVIDIA H100 GPU's, kunnen klanten profiteren van de nieuwe GPU prestatiewinst met de bestaande CPU-opties. Daarnaast zijn supermicrosystemen van de volgende generatie met NVIDIA H100 GPU's aan boord begonnen met verzenden als onderdeel van een programma voor snelle toegang.

Supermicro ondersteunt open standaarden en houdt zich aan de specificaties voor open vermogen, wat klanten een snellere levering en installatie biedt, hetgeen resulteert in een snellere tijd tot aan productiviteit. Daarnaast ondersteunen Supermicro-servers, zoals de 8U 8-GPU, ook het AC- en DC-vermogen in standaard en OCP DC rack-configuraties.

Ga voor meer informatie over de Supermicro-servers met NVIDIA H100 GPU's naar https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia.

Over Supermicro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G telecom-/edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

