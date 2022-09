Supermicro предлагает новые системы с оптимизированными графическими процессорами NVIDIA H100

Supermicro расширяет ассортимент серверов, сертифицированных по стандартам NVIDIA, за счет новых систем с оптимизированными графическими процессорами NVIDIA H100; новые серверы повышают эффективность обучения искусственного интеллекта в 9 раз

Supermicro представляет более 20 комплексных решений из универсальных стандартных блоков Building Block Solutions, позволяющих клиентам выбирать из систем 8U, 5U, 4U, 2U и 1U, поддерживающих новые графические процессоры NVIDIA H100, для оптимизации задач в области искусственного интеллекта (ИИ)/машинного обучения, высокопроизводительных вычислений и формирования логических выводов

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, графических процессоров, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, вновь укрепляет свое лидерство в области инфраструктуры ускоренных вычислений, представляя полный ассортимент новых систем с оптимизированными графическими процессорами NVIDIA H100 Tensor Core, охватывающий более 20 вариантов комплектации. Благодаря большому ассортименту систем, сертифицированных по стандартам NVIDIA, компания Supermicro в настоящее время использует новые графические процессоры NVIDIA H100 PCI-E и NVIDIA H100 SXM.

«Сегодня компания Supermicro представила серверы на базе графических процессоров с новой моделью NVIDIA H100, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — На сегодняшний день мы по-прежнему предлагаем самый обширный в отрасли ассортимент и можем поставлять эти системы в различных размерах, включая 8U, 5U, 4U, 2U и 1U. Кроме того, мы предлагаем новейшие графические процессоры в наших системах SuperBlades®, рабочих станциях и универсальных системах с графическими процессорами. Клиенты могут ожидать до 30-кратного повышения производительности устройств ИИ по сравнению с предыдущими поколениями ускорителей на графических процессорах для определенных систем ИИ. Инновационная аэродинамическая конструкция наших серверов на графических процессорах обеспечивает снижение скорости вращения вентиляторов, энергопотребления, уровней шума и общей стоимости владения».

Сертифицированные системы Supermicro, использующие графические процессоры NVIDIA H100 PCIe, включают в себя NVIDIA AI Enterprise — Универсальный облачный пакет средств ИИ и программное обеспечение для анализа данных, оптимизированное для использования ИИ организациями. Системы Supermicro с технологией NVIDIA AI Enterprise в сочетании с графическими процессорами NVIDIA H100 упрощают создание платформ, готовых к использованию ИИ, ускоряют разработку и внедрение ИИ, а также обеспечивают производительность, безопасность и масштабируемость для быстрого сбора данных и скорейшего повышения ценности бизнеса.

«NVIDIA H100 представляет собой очередной гигантский скачок в развитии нашей платформы ускоренных вычислений, — заявил вице-президент NVIDIA Worldwide OEM Accounts Кевин Коннорс (Kevin Connors). — Предлагаемый Supermicro широкий ассортимент серверов на базе NVIDIA H100 может ускорять выполнение задач в любых масштабах, помогая предприятиям быстрее выйти на рынок за счет существенного повышения производительности при одновременном снижении затрат».

Кроме того, Supermicro сертифицирует некоторые системы генерации тока в графических процессорах NVIDIA H100. К числу предлагаемых в настоящее время систем относятся серверы Supermicro GPU SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 и рабочая станция SYS-740GP-TNRT Supermicro. Сертифицировав поставляемые в настоящее время рабочие станции с использованием графических процессоров NVIDIA H100, клиенты могут воспользоваться преимуществами нового повышения производительности графических процессоров за счет существующих возможностей ЦП. Кроме того, в рамках программы раннего доступа начались поставки систем Supermicro нового поколения с графическими процессорами NVIDIA H100.

Компания Supermicro поддерживает открытые стандарты и соблюдает открытые требования к электропитанию, обеспечивая клиентам более быструю доставку и установку, что позволяет сократить время, затрачиваемое на повышение производительности. Кроме того, серверы Supermicro, такие как 8-процессорный 8-U, также поддерживают питание от переменного и постоянного тока в стандартных стоечных конфигурациях и конфигурациях OCP DC.

Более подробная информация о серверах Supermicro с графическими процессорами NVIDIA H100 представлена на сайте https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в г. Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

