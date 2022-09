Supermicro erweitert sein NVIDIA-zertifiziertes Server-Portfolio mit neuen NVIDIA H100 optimierten GPU-Systemen; neue Server steigern die KI-Trainingsleistung um das bis zu 9-fache

Supermicro stellt über 20 Building-Block-Lösungen vor, damit Kunden aus 8U-, 5U-, 4U-, 2U- und 1U-Systemen wählen können, die den neuen NVIDIA H100-Grafikprozessor zur Optimierung von AI/ML-, HPC- und Inferencing-Workloads unterstützen

SAN JOSE, Kalifornien, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Computing, Grafikprozessoren, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundlicher Rechentechnologie, baut seine Führungsposition im Bereich der beschleunigten Recheninfrastrukturen mit einer kompletten Reihe neuer Systeme aus, die für NVIDIA H100 Tensor Core Grafikprozessoren optimiert sind und über 20 Produktoptionen umfassen. Supermicro verfügt über ein umfangreiches Portfolio an NVIDIA-zertifizierten Systemen und setzt nun die neuen NVIDIA H100 PCI-E und NVIDIA H100 SXM GPUs ein.

„Heute hat Supermicro mit dem neuen NVIDIA H100 GPU-basierte Server vorgestellt", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Wir bieten weiterhin das umfangreichste Portfolio der Branche und können diese Systeme in verschiedenen Größen liefern, darunter 8U-, 5U-, 4U-, 2U- und 1U-Optionen. Wir bieten auch die neuesten GPUs in unseren SuperBlades®, Workstations und den Universal GPU-Systemen. Kunden können bei bestimmten KI-Anwendungen mit einer bis zu 30-fachen Leistungssteigerung bei KI-Inferencing im Vergleich zu früheren GPU-Beschleunigergenerationen rechnen. Das innovative Luftstromdesign unserer GPU-Server führt zu geringeren Lüftergeschwindigkeiten, geringerem Stromverbrauch, niedrigerem Geräuschpegel und niedrigeren Gesamtbetriebskosten."

Supermicro-Systeme, die mit den NVIDIA H100 PCIe-GPUs zertifiziert sind, enthalten NVIDIA AI Enterprise, eine End-to-End Cloud-native Suite von KI- und Datenanalyse-Software, die für die Nutzung von KI in Unternehmen optimiert ist. Supermicro Systeme mit NVIDIA AI Enterprise in Kombination mit NVIDIA H100 GPUs vereinfachen den Aufbau von KI-kompatiblen Plattformen, beschleunigen die KI-Entwicklung und -Einführung und bieten Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen und den Geschäftswert zu steigern.

„NVIDIA H100 ist der nächste große Schritt in unserer Accelerated-Computing-Plattform", sagt Kevin Connors, Vice President of NVIDIA Worldwide OEM Accounts. „Supermicros breite Palette an Servern, die von NVIDIA H100 angetrieben werden, kann Workloads in jeder Größenordnung beschleunigen und Unternehmen dabei helfen, eine schnellere Markteinführung zu erreichen, indem sie drastische Leistungssteigerungen bei gleichzeitiger Kostenreduzierung bieten."

Supermicro wird auch ausgewählte Systeme der aktuellen Generation mit den NVIDIA H100 GPUs zertifizieren. Einige der aktuell verfügbaren Systeme sind die Supermicro GPU-Server SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 und die Supermicro Workstation SYS-740GP-TNRT. Durch die Zertifizierung aktueller Workstations mit NVIDIA H100-Grafikprozessoren können Kunden die Vorteile der neuen Grafikprozessorleistung mit den vorhandenen CPU-Optionen nutzen. Darüber hinaus werden Supermicro-Systeme der nächsten Generation mit NVIDIA H100-Grafikprozessoren im Rahmen eines Early-Access-Programms bereits ausgeliefert.

Supermicro unterstützt offene Standards und hält sich an offene Stromversorgungsspezifikationen, was den Kunden eine schnellere Lieferung und Installation ermöglicht, was wiederum zu einer schnelleren Produktivität führt. Darüber hinaus unterstützen Supermicro-Server wie der 8U 8-GPU auch AC- und DC-Stromversorgung in Standard- und OCP DC-Rack-Konfigurationen.

Bitte besuchen Sie https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia für weitere Informationen zu den Supermicro Servern mit NVIDIA H100 GPUs.

Über Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

