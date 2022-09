Supermicro expande seu portfólio de servidores certificados pela NVIDIA com novos sistemas GPU otimizados NVIDIA H100; novos servidores intensificam o desempenho do treinamento de IA em até nove vezes

A Supermicro apresenta mais de 20 Building Block Solutions para permitir que os clientes selecionem entre sistemas 8U, 5U, 4U, 2U e 1U que suportam a nova GPU NVIDIA H100 para otimizar IA/AM, HPC e cargas de trabalho de inferência

SAN JOSE, Califórnia, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação empresarial, GPUs, armazenamento, soluções de rede e tecnologia de computação verde, está novamente ampliando sua liderança em infraestrutura de computação acelerada com uma linha completa de novos sistemas otimizados para GPUs NVIDIA H100 Tensor Core, que abrange mais de 20 opções de produtos. Com um grande portfólio de sistemas certificados pela NVIDIA, a Supermicro agora está alavancando as novas GPUs NVIDIA H100 PCI-E e NVIDIA H100 SXM.

Gama completa de sistemas para NVIDIA H100

"Hoje, a Supermicro apresentou servidores baseados em GPU com o novo NVIDIA H100", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Continuamos a oferecer o portfólio mais abrangente do setor atualmente e podemos oferecer esses sistemas em uma gama de tamanhos, incluindo as opções 8U, 5U, 4U, 2U e 1U. Também oferecemos a mais recente GPU em nossos SuperBlades®, estações de trabalho e sistemas GPU universais. Os clientes podem esperar ganhos de desempenho de até 30 vezes para inferência de IA em comparação com as gerações anteriores de aceleradores de GPU para determinadas aplicações de IA. Os inovadores projetos de fluxo de ar dos nossos servidores GPU resultam em velocidades reduzidas de ventoinhas, menos consumo de energia, mais baixos níveis de ruído e menor custo total de propriedade."

Os sistemas da Supermicro certificados com as GPUs NVIDIA H100 PCIe incluem NVIDIA AI Enterprise, um conjunto completo de software de IA e análise de dados nativo da nuvem otimizado para permitir que as organizações utilizem IA. Os sistemas da Supermicro com NVIDIA AI Enterprise, combinados com as GPUs NVIDIA H100, simplificam a construção de plataformas prontas para IA, aceleram o desenvolvimento e a implementação de IA e oferecem desempenho, segurança e escalabilidade para coletar informações mais rapidamente e alcançar mais cedo o valor comercial.

"O sistema NVIDIA H100 oferece o próximo salto gigantesco em nossa plataforma de computação acelerada", disse Kevin Connors vice-presidente de NVIDIA Worldwide OEM Accounts. "A ampla gama de servidores da Supermicro, impulsionada por NVIDIA H100, pode acelerar as cargas de trabalho em todas as escalas, ajudando as empresas a obter um tempo mais rápido de lançamento no mercado, oferecendo ganhos substanciais de desempenho e reduzindo custos ao mesmo tempo."

A Supermicro também certificará com as GPUs NVIDIA H100 os sistemas selecionados da geração atual. Alguns dos sistemas atuais agora disponíveis são os servidores Supermicro GPU SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 e a estação de trabalho Supermicro SYS-740GP-TNRT. Ao certificar as atuais estações de trabalho de envio com as GPUs NVIDIA H100, os clientes podem aproveitar os novos ganhos de desempenho da GPU com as opções de CPU existentes. Além disso, os sistemas Supermicro de última geração com GPUs NVIDIA H100 a bordo começaram a ser enviados como parte de um programa de acesso antecipado.

A Supermicro suporta padrões abertos e adere às especificações de energia aberta, oferecendo aos clientes entrega e instalação mais rápidas, o que resulta em produtividade mais rapidamente. Além disso, servidores da Supermicro, como o 8U 8-GPU, também suportam energia CA e CC em configurações de rack padrão e OCP DC.

Acesse https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia para mais informações sobre os servidores da Supermicro com as GPUs NVIDIA H100.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

