Supermicro introduceert nieuwe servers en GPU-versnelde systemen met CPU's uit de AMD EPYC™ 9005-serie en AMD Instinct™ MI325X GPU's voor AI-ready datacenters

De nieuwe H14-serie van Supermicro maakt gebruik van de nieuwste 5e generatie AMD EPYC-processors met tot 192 cores per CPU en een TDP (thermisch ontwerpvermogen) van maximaal 500 W. Supermicro heeft nieuwe H14-systemen ontworpen, waaronder de Hyper- en FlexTwin™-systemen, die aan de hogere thermische eisen kunnen voldoen. De H14-familie bevat ook drie systemen voor AI-training en inferentie workloads met ondersteuning voor maximaal 10 GPU's die zijn uitgerust met de AMD EPYC 9005-serie CPU als hostprocessor en waarvan er twee de AMD Instinct MI325X GPU ondersteunen.

"Supermicro's H14-servers hebben 2,44X snellere SPECrate®2017_fp_base prestaties1 met de EPYC 9005-CPU met 64 cores in vergelijking met de H11-systemen van Supermicro die gebruikmaken van de EPYC 7002-serie CPU's van de tweede generatie," zegt Charles Liang, president en CEO, Supermicro. "Dankzij deze belangrijke prestatieverbetering kunnen klanten hun datacenters energiezuiniger maken door de totale voetafdruk van datacenters met ten minste tweederde te verkleinen2, terwijl er ook nieuwe AI-verwerkingsmogelijkheden worden toegevoegd. De H14-serverfamilie biedt de hoogste prestaties, dichtheid en energie-efficiëntie met behulp van Supermicro's vloeistof- en luchtgekoelde opties, een brede selectie van systeemontwerpen en bewezen Building Block Solutions."

Ga voor meer informatie over de Supermicro H14-productfamilie naar: www.supermicro.com/aplus

"Supermicro's 'Building Block Solutions' heeft het mogelijk gemaakt om consistent AMD-gestuurde 'time-to-market' oplossingen te leveren in diverse aansprekende systeemontwerpen," zegt Forrest Norrod, executive vice president en general manager, Data Center Solutions Group, AMD. "Nu wij met Supermicro samenwerken en gebruik kunnen maken van zijn in-house engineering ontwerp- en productiemogelijkheden in wereldwijde combinatie met de rack-scale integratiemogelijkheden voor zowel lucht- als vloeistofgekoelde systemen, kunnen klanten van elke schaal met AMD EPYC CPU's en Instinct GPU's time-to value genereren."

De H14-serverserie van Suprermicro bestaat uit de volgende productfamilies:

Hyper - Supermicro's vlaggenschip voor enterprise servers ondersteunt maximale prestaties van twee EPYC 9005 CPU's met maximaal 192 cores per CPU bij 500 W en tot 9 TB geheugen in 24 DIMM-sleuven. Het geavanceerde koelingsontwerp van Hyper, inclusief een 1U-chassis met tot 12 2.5" NVMe/SATA bays of een 2U-chassis met tot 24 2.5" NVMe/SATA bays, is geschikt voor CPU's met de hoogste prestaties voor gebruik in veeleisende AI-inferentie, enterprise of cloud workloads.

CloudDC - Dit veelzijdige systeem is geoptimaliseerd voor gebruik in Cloud-datacenters en beschikt over een enkele EPYC 9005 CPU met tot 12 2.5" NVMe/SATA schijfsleuven in een 1U-chassis. Het is ontworpen met behulp van de OCP (Open Compute Platform) DC-MHS-specificatie (Data Center Modular Hardware System) die compatibiliteit met OCP-standaarden garandeert.

GrandTwin™ - De GrandTwin is een rekenplatform met 4 knooppunten dat gebruik maakt van een enkele EPYC 9005 CPU in een zeer compacte 2U- vormfactor. Dit systeem wordt vaak gebruikt in multi-server clustertoepassingen zoals objectopslag, virtualisatie en HPC-toepassingen.

FlexTwin™ - De FlexTwin is een 2U 4-node computersysteem met hoge prestaties en hoge dichtheid met dubbele EPYC 9005 CPU's per node. De geavanceerde vloeistofkoeling zorgt voor een hoge energie-efficiëntie en maakt het mogelijk om de EPYC 9005 CPU's met de hoogste prestaties te gebruiken in HPC, EDA en andere veeleisende workloads.

5U GPU-systeem - Supermicro's EPYC CPU-gebaseerde 5U PCIe GPU-systeem ondersteunt tot 10 dubbelbrede versnellers voor ontwerp- en visualisatietoepassingen.

4U GPU-systeem (vloeistofgekoeld) - Dit op de EPYC CPU gebaseerde achtvoudige acceleratorplatform met zeer hoge dichtheid ondersteunt OAM-accelerators in de meest compacte 4U-vormfactor met geavanceerde vloeistofkoeling. Het is ontworpen voor krachtige AI- en HPC-toepassingen.

8U GPU-systeem - Dit achtvoudige acceleratorsysteem gebruikt de AMD Instinct MI325X GPU samen met de EPYC 9005 CPU voor grootschalige LLM AI-training. Het 8U-chassis kan in elk luchtgekoeld datacenter worden ingezet.

Supermicro H14-producten met AMD EPYC CPU's zijn vanaf vandaag beschikbaar om door klanten te worden getest via het JumpStart-programma van Supermicro.

Supermicro presenteert de nieuwe H14-oplossingen op de AMD Advancing AI Day op 10 oktober 2024 in het San Francisco Moscone Center.

1SPECrate®2017_fp_base van 485 met gebruik van de Supermicro A+ Server 2023US-TR4 en twee AMD EPYC 7702 64 core CPU's (https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200204-20866.html opgehaald op 2 oktober 2024) vergeleken met SPECrate®2017_fp_base van 1670 met gebruik van de Supermicro AS-2126HS-TN en twee AMD EPYC 9555 64 core CPU's. Resultaten van de AS-2126HS-TN met de 9555 CPU worden op 10 oktober 2024 gepubliceerd op www.spec.org/cpu2017/results.

2Gebaseerd op de SPECrate®2017_fp_base vergelijking in voetnoot (1), bedraagt de vermindering in het aantal systemen bi het gebruik van de AS-2126HS-TN met de 9555 CPU vs. 2023US-TR4 met de 7702 CPU, 70,9%.

