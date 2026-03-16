Supermicro lanceert zeven AI Data Platform-oplossingen met NVIDIA en toonaangevende ecosysteempartners om Enterprise AI-innovatie te versnellen

Supermicro's geavanceerde GPU- en opslagarchitecturen vormen de ruggengraat van zeven AI Data Platform-oplossingen van de nieuwe generatie.

Gebouwd met sectorleiders zoals Cloudian, DDN, Everpure (voorheen Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data en WEKA om volledig geïntegreerde AI-infrastructuur te leveren die klaar is voor ondernemingen.

AI Data Platforms ontsluiten de volledige waarde van bedrijfsgegevens en versnellen inzicht, automatisering en intelligente transformatie op schaal.

SAN JOSE, Calif., 16 maart 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een aanbieder van allesomvattende IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag zeven volledig geïntegreerde AI Data Platform-oplossingen aan die ontworpen zijn om de overstap naar AI binnen bedrijven te versnellen. De platformen zijn gebouwd op NVIDIA referentiearchitecturen en worden aangedreven door Supermicro's krachtige GPU- en opslagsystemen. Ze maken gebruik van NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU's en de nieuwe NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition GPU's, NVIDIA Spectrum-X Ethernet-netwerken en Enterprise AI-software, waaronder NVIDIA NIM microservices en NVIDIA NeMo, om geavanceerde AI agents mogelijk te maken.

Supermicro AI Data Platform Solutions

"Supermicro brengt de meest geavanceerde GPU-, opslag- en netwerktechnologieën in de sector samen om volledig geïntegreerde AI Data Platforms te leveren aan ondernemingen en de cloud," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Door onze Data Center Building Block Solutions®, rack-scale integratie-expertise en geavanceerde koelinnovaties te combineren met toonaangevende ecosysteempartners, maken we de inzet van AI sneller, efficiënter en echt kant-en-klaar om de adoptie van Enterprise AI wereldwijd te versnellen."

Voor meer informatie over de nieuwe Supermicro AI Data Platform-oplossing gaat u naar: www.supermicro.com/aifactory

Deze specifiek ontworpen oplossingen, ontwikkeld in samenwerking met de toonaangevende dataplatforminnovators Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data en WEKA, verenigen compute, netwerken, opslag en AI-software in gebruiksklare platformen die bedrijven helpen om gegevens snel om te zetten in intelligente acties op schaal.

"Om aan de inferentie-eisen van geavanceerde AI-workloads te voldoen, is een full-stack infrastructuur nodig die compute, netwerken en opslag verenigt," aldus Jason Hardy, vicevoorzitter Storage Technologies van NVIDIA. "Door op de AI Data Platform referentiearchitecturen van NVIDIA verder te bouwen, leveren Supermicro en zijn partners gebruiksklare AI Data Platforms die bedrijfsdata aan het werk zetten voor AI."

Cloudian

"Elk AI-initiatief staat of valt met de data-infrastructuur ervan," licht Amit Rawlani, Senior Director of Alliances van Cloudian, toe. "Met Cloudian HyperScale® AIDP brengen we op GPU gebaseerde rekenkracht rechtstreeks naar bedrijfsdata. Door gebruik te maken van de beste compute-, netwerk- en opslagknooppunten van partners zoals Supermicro, levert het platform een strak geïntegreerde oplossing waarmee organisaties enorme datasets kunnen beheren en AI-workloads op schaal kunnen uitvoeren, van training tot realtime inferentie."

DDN

"AI factory's vereisen specifiek gebouwde compute- en dataplatformen die zijn ontworpen voor meetbare bedrijfsresultaten," verklaart Sven Oehme, CTO van DDN. "Voortbouwend op onze jarenlange samenwerking, lanceren Supermicro, NVIDIA en DDN Driving AI Breakthroughs — een gezamenlijke mobiele AI Factory die op GTC voor het eerst wordt voorgesteld en door het hele land reist. Met productieklare AI-pijplijnen die op gebruiksklare HyperPOD- en AI factory-systemen draaien, biedt het ondernemingen een bewezen pad van pilots naar schaalbare, door ROI aangedreven AI."

Everpure

"Enterprise AI is afhankelijk van gegevens die klaar zijn voor AI-gebruik," aldus Kaycee Lai, vicevoorzitter AI van Everpure. "Door met Supermicro samen te werken, brengen we Everpure's Enterprise Data-platform en onze Data Stream-software samen met GPU-geoptimaliseerde infrastructuur om een geïntegreerd AI Data Platform te leveren dat GPU's gevoed houdt, operationele complexiteit vermindert en bedrijven helpt om sneller van pilot naar productie over te stappen."

IBM

"De kracht van Enterprise AI wordt bepaald door de infrastructuur erachter, en IBM Storage Scale op Supermicro Petascale Storage Servers leveren parallelle datatoegang met grote doorvoer en lage latentie die ondernemingen ondersteunt bij het inzetten van NVIDIA AI Data Platform op schaal," getuigt Sam Werner, GM Storage van IBM. "IBM Storage Scale haalt automatisch semantische betekenis uit ongestructureerde bedrijfsdata, detecteert veranderingen in realtime en houdt data binnen het NVIDIA AI Data Platform up-to-date zonder dure data-duplicatie. Samen met Supermicro bieden we ondernemingen een volledig geïntegreerd platform dat bestaande dataparken verandert in een beveiligde, AI-ready intelligentielaag — om hallucinaties te verminderen, de tijd tot inzicht te versnellen en inferentie op bedrijfsschaal productierijp te maken."

Nutanix

"De Nutanix Agentic AI-oplossing omvat de integratie van de Nutanix AHV hypervisor, het open Nutanix Kubernetes Platform, Nutanix Unified Storage en nieuwe technologieën waaronder de Nutanix AI Gateway," verklaart Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management, Nutanix. "Deze oplossing, die een implementatiemodel volgt dat vergelijkbaar is met het Nutanix NX-platform, draait op een verscheidenheid aan gespecialiseerde servers die door Supermicro zijn ontworpen en gebouwd, samen met de integratie van ondersteunde softwarebibliotheken van NVIDIA, waardoor ondernemingen soevereine Agentic AI-initiatieven kunnen implementeren en beveiligen."

VAST Data

"Onze samenwerking met Supermicro blijft de grenzen van AI-infrastructuur voor productie verleggen," verklaart John Mao, vicevoorzitter Global Technology Alliances van VAST Data. "Het CNode-X AI Data Platform, aangedreven door het VAST AI Operating System, bouwt voort op het succes van grootschalige EBox-implementaties om de prestaties, veerkracht en operationele eenvoud te leveren die bedrijven nodig hebben om AI-toepassingen van de nieuwe generatie te voeden en praktische resultaten te versnellen."

WEKA

"Ondernemingen staan onder druk om AI snel in te zetten en dat betekent dat infrastructuur geen obstakel mag zijn," verklaart Ajay Singh, Chief Product Officer van WEKA. "Door NeuralMesh™ by WEKA te combineren met Supermicro's geavanceerde GPU- en rack-scale systemen, verschaffen we organisaties een basis die niet alleen vandaag AI-workloads ondersteunt, maar ook sterker wordt naarmate die workloads op schaal komen. Zo kunnen bedrijven van gegevens naar intelligente actie overstappen zonder de rompslomp om zelf infrastructuur samen te stellen."

Deze oplossingen worden voorgesteld in de Supermicro-stand #1113 tijdens de NVIDIA GTC (GPU Technology Conference) van 16 tot 19 maart.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

