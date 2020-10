Supermicro ondersteunt NVIDIA BlueField-2 DPU in de grootste portfolio van servers in de branche, geoptimaliseerd voor versnelde computerverwerkingen van workloads in AI, AR/DR en data-analyse

"Supermicro is de technologische partner met wie NVIDIA nauw samenwerkt en is klaar om end-to-end cloud-oplossingen te leveren, en edge met NVIDIA DPU's", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Door gebruik te maken van de welbekende snelle mogelijkheden van Supermicro voor marktintroductie, verwachten we veel van de eerste systemen in de branche met de BlueField-2 DPU aan te bieden om de prestaties van alle versnelde workloads voor klanten in groeiende dynamische markten te verbeteren."

Veel producten van Supermicro kunnen profiteren van de nieuwste DPU-versnellingstechnologieën van NVIDIA. Supermicro's SuperBlade heeft GPU-bladeservers die gebouwd zijn op PCIe Gen4.0, samen met een niet-blokkerende 200 Gbps HDR InfiniBand-switch, die de infrastructuur biedt die nodig is voor DPU's om gegevensbeheertaken van de CPU te ontlasten.

De nieuwe NVIDIA BlueField-2 DPU combineert een programmeerbare multi-core ARM CPU, de allernieuwste 200 G/100 G SmartNIC-netwerken, krachtige PCIe-interface en een krachtige reeks netwerk-, opslag- en beveiligingsversnellers. De NVIDIA DPU ontlast cruciale taken en maakt de host-CPU vrij om applicaties uit te voeren, terwijl de beveiliging, efficiëntie en beheerbaarheid wordt verbeterd voor servers met elk besturingssysteem of hypervisor.

"NVIDIA DPU's worden het meest cruciale element van een beveiligd versneld datacenter, een vereiste component in de moderne tijd", aldus Manuvir Das, hoofd Enterprise Computing bij NVIDIA. "Door de BlueField-2 DPU in hun toekomstige infrastructuur te integreren, geeft Supermicro hun klanten dat extra voordeel dat nodig is in de hedendaagse race om het moderne datacenter te bouwen."

Volg Supermicro op LinkedIn , Twitter en Facebook om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologie, is wereldwijd een vooraanstaande leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacenters, cloudcomputing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en embedded systemen. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn initiatief "We Keep IT Green®" en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die nu verkrijgbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307485/Super_Micro_Computer___NVIDIA.jpg

Gerelateerde links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.