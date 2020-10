Supermicro dará suporte ao DPU NVIDIA BlueField-2 no mais amplo portfólio de servidores do setor otimizados para cargas de trabalho computacionais aceleradas em IA, AR/DR e análise de dados

"A Supermicro é uma das principais colaboradoras de tecnologia da NVIDIA e está pronta para oferecer soluções em nuvem de ponta a ponta, usando os DPUs NVIDIA", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Aproveitando as bem conhecidas capacidades de lançamento no mercado da Supermicro, esperamos oferecer muitos dos primeiros sistemas do setor que incorporam o DPU BlueField-2 para impulsionar o desempenho em todas as cargas de trabalho aceleradas para clientes em mercados dinâmicos em crescimento."

Muitos dos produtos da Supermicro podem aproveitar as últimas tecnologias de aceleração do DPU NVIDIA. O SuperBlade da Supermicro tem servidores GPU blade construídos em PCIe Gen4.0 junto com um switch InfiniBand HDR de 200 Gbps sem bloqueio, que fornece a infraestrutura necessária para os DPUs descarregarem tarefas de gerenciamento de dados da CPU.

O novo DPU NVIDIA BlueField-2 combina uma CPU ARM multi-core programável, rede SmartNIC 200G/100G de última geração, interface PCIe de alto desempenho e um conjunto poderoso de aceleradores de rede, armazenamento e segurança. O DPU NVIDIA descarrega tarefas críticas e libera a CPU do host para executar aplicativos enquanto aumenta a segurança, a eficiência e a capacidade de gerenciamento de servidores que executam qualquer sistema operacional ou hipervisor.

"Os DPUs NVIDIA estão se tornando o elemento mais crítico de um data center seguro e acelerado, um componente necessário para os tempos modernos", disse Manuvir Das, chefe de computação corporativa da NVIDIA. "Ao incorporar o DPU BlueField-2 em sua linha futura, a Supermicro está oferecendo aos seus clientes aquela vantagem extra necessária na corrida de hoje para construir um centro de dados moderno."

