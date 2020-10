Supermicro intégrera le DPU NVIDIA BlueField-2 au plus large portefeuille de l'industrie relatif aux serveurs optimisés pour les charges de travail de calcul accélérés dans les domaines de l'IA, de la réalité augmentée et diminuée et de l'analyse de données

Supermicro propose de nombreux produits qui peuvent tirer parti des dernières technologies d'accélération par DPU de NVIDIA. Le SuperBlade de Supermicro dispose de serveurs lames graphiques basés sur l'interface PCIe 4.0, ainsi que d'un commutateur non bloquant 200Gbps HDR InfiniBand. Celui-ci fournit l'infrastructure nécessaire pour permettre le déchargement des tâches de gestion de données du processeur vers le DPU.

Le nouveau DPU NVIDIA BlueField-2 combine un processeur ARM multicœurs programmable avec un adaptateur réseau SmartNIC 200G/100G de pointe, une interface PCIe à haute performance et un ensemble puissant d'accélérateurs de réseau, de stockage et de sécurité. Le DPU de NVIDIA décharge des tâches critiques et permet au processeur hôte de se concentrer sur l'exécution des applications. De plus, il améliore la sécurité, l'efficacité et la maniabilité des serveurs, quel que soit leur système d'exploitation ou leur hyperviseur.

« Les DPU de NVIDIA sont en passe de devenir l'élément le plus critique du centre de données accéléré sécurisé. Il s'agit d'un composant indispensable des temps modernes, a indiqué Manuvir Das, responsable de l'informatique d'entreprise à NVIDIA. En intégrant le DPU BlueField-2 dans sa gamme future, Supermicro confère à ses clients l'avantage supplémentaire dont ils auront besoin dans la course pour construire le centre de données moderne. »

