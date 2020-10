Supermicro apoya NVIDIA BlueField-2 DPU dentro de la cartera más amplia de servidores optimizados

Muchos de los productos de Supermicro se pueden aventajar de lo último en tecnologías de aceleración DPU de NVIDIA. SuperBlade de Supermicro cuenta con servidores blade GPU construidos en PCIe Gen4.0 junto a la conexión sin bloqueo 200Gbps HDR InfiniBand, que proporcionan la infraestructura necesaria para DPUs en las tareas de gestión de datos de descarga de CPU.

La nueva NVIDIA BlueField-2 DPU combina los ARM CPU programables de múltiples núcleos, red de última generación 200G/100G SmartNIC, interfaz de alto rendimiento PCIe y un grupo potente de aceleradores de red, almacenamiento y seguridad. Las tareas vitales descargan NVIDIA DPU y libera el hospedaje de CPU para poner en marcha las aplicaciones al tiemp que mejora la seguridad, eficacia y gestión de los servidores que funcionan con los sistemas operativos o hipervisor.

"NVIDIA DPUs se están convirtiendo en el elemento más crítico de un centro de datos acelerado seguro, un componente necesario para los tiempos modernos", indicó Manuvir Das, responsable de computación empresarial de NVIDIA. "Al incorporar BlueField-2 DPU en su gama futura, Supermicro proporciona a sus clientes ese edge extra necesario en la Carrera actual para construir el centro de datos moderno".

