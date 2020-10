Supermicro объявляет о поддержке БОДа NVIDIA BlueField-2 на уровне широчайшего в отрасли ассортимента серверов, оптимизированных под вычислительные задачи с применением ускорителей в системах ИИ, дополненной/упрощенной реальности и анализа данных

Многие из продуктов компании Supermicro могут использовать преимущества новейших технологий ускорения блоков обработки данных, разработанных компанией NVIDIA. Разработанная компанией Supermicro платформа SuperBlade представлена блейд-серверами с графическими ускорителями на базе интерфейса PCIe Gen4.0 и неблокируемого коммутатора HDR InfiniBand с поддержкой скоростей передачи данных до 200 Гбит/с, что обеспечивает инфраструктуру, необходимую графическим процессорам для снятия задач по обслуживанию данных с ЦП.

Новый БОД NVIDIA BlueField-2 сочетает в себе программируемый многоядерный ЦП с архитектурой ARM, новейшую сетевую карту SmartNIC с поддержкой скоростей передачи данных 200G/100G, высокопроизводительный интерфейс PCIe и высокоэффективный набор сетевых ускорителей, ускорителей-накопителей и ускорителей защиты. Блок обработки данных NVIDIA снимает критические задачи с главного процессора, освобождая его для выполнения приложений с одновременным повышением уровней безопасности, эффективности и управляемости для серверов с любой операционной системой или гипервизором.

«Блоки обработки данных NVIDIA становятся наиболее критически важным элементом защищенного центра обработки данных с ускорителем — одной из необходимых составляющих современности, — заявил руководитель отдела разработки средств корпоративных вычислений компании NVIDIA Манувир Дас (Manuvir Das). — Включив блок обработки данных BlueField-2 в свою будущую линейку, компания Supermicro дает своим клиентам дополнительное преимущество, необходимое в нынешних условиях быстрого движения к созданию современного центра обработки данных».

