TECNIMONT (MAIRE) BETREEDT DE LNG-MARKT DOOR MIDDEL VAN EEN STRATEGISCHE OVEREENKOMST MET ARGENT LNG IN DE VS VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN LNG-EXPORTTERMINAL IN LOUISIANA

TECNIMONT heeft een hoofdlijnenakkoord ondertekend om als aanbieder van geïntegreerde ingenieursdiensten deel te nemen aan de ontwikkeling van Argent LNG's baanbrekende 25 MTPA LNG-project in Louisiana.

TECNIMONT zal gebruik maken van zijn bewezen ervaring om geavanceerde technologieën van OEM-fabrikanten (Original Equipment Manufacturers) te integreren via technische expertise, vergunningen van de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en ontwikkeling van front-engineering design (FEED), waarvoor naar verwachting binnenkort de contracten zullen worden afgerond.

De samenwerking vormt een innovatieplatform dat Italiaanse en Amerikaanse expertise verbindt om veerkrachtige, schaalbare en herhaalbare LNG-infrastructuur te bouwen.

MILAAN, 23 januari 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (Milaan: MAIRE) kondigt aan dat TECNIMONT S.p.A. een hoofdlijnenakkoord heeft ondertekend met Argent LNG, LLC ("Argent LNG"), wat TECNIMONTS strategische toetreding tot de wereldwijde LNG-markt bezegelt. In het hoofdlijnenakkoord wordt de basis gelegd voor TECNIMONTS deelname aan de ontwikkeling van het Argent LNG-exportterminal project in Port Fourchon (Louisiana), een van de strategisch meest orkaanbestendige energie-knooppunten in de Verenigde Staten.

Dit strategische kader vertegenwoordigt de eerste operationele stap van TECNIMONT in het LNG-exportsegment, een bedrijfstak die is geïdentificeerd als een van de groeifactoren voor MAIRES business unit "Integrated Engineering & Construction (IE&CS)".

TECNIMONT en Argent LNG sluiten een langetermijnovereenkomst tussen engineering en projectontwikkeling, terwijl het project bij de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ter goedkeuring ligt, Front End Engineering Design (FEED), waarvoor de contracten naar verwachting binnenkort zullen worden afgerond, om het definitieve investeringsbesluit te ondersteunen.

Het modulaire platform van Argent LNG en TECNIMONT is ontworpen om volledig reproduceerbaar, schaalbaar en financierbaar te zijn, zodat snel en voorspelbaar kan worden gereageerd op de wereldwijde vraag naar LNG. Elke module is geoptimaliseerd voor constructie , mogelijkheid tot vervoer en integratie met bewezen technologieën van Original Equipment Manufacturers (OEM). Het Argent LNG-platform is in feite ontworpen in lijn met modulaire oplossingen van wereldwijd erkende technologische leiders. Deze geïntegreerde aanpak is bedoeld om de zekerheid van de uitvoering te vergroten, het interface-risico te verminderen en een duidelijke weg naar de uiteindelijke investeringsbeslissing te ondersteunen.

De samenwerking biedt een echt betaalbare en reproduceerbare oplossing die in meerdere projecten en geografische gebieden kan worden ingezet, waardoor er een nieuwe wereldwijde standaard voor modulaire LNG-infrastructuur wordt neergezet.

Deze verwezenlijking bewijst nog maar eens het vermogen van TECNIMONT om gedisciplineerde ontwikkeling, nauwkeurige technische uitvoering en integratie van OEM-technologieën zoals die van Baker Hughes te leveren.

Alessandro Bernini, Chief Executive Officer van MAIRE, merkte op: "We zijn erg trots en enthousiast om dit innovatieve project in gang te zetten. Deze samenwerking met Argent LNG versterkt niet alleen onze aanwezigheid in de VS, maar opent ook een nieuwe markt voor de groep, dankzij de erkende capaciteiten van TECNIMONT in de modulaire aanpak en de flexibiliteit om zich aan te passen aan nieuwe uitdagende kansen."

Jonathan Bass, Founder and Executive Chairman of Argent LNG, vulde aan: "Dit hoofdlijnenakkoord vertegenwoordigt een zinvolle afstemming tussen kapitaal, techniek en uitvoering. Het betrekken van een wereldwijde Tier-1-engineeringorganisatie in dit stadium benadrukt de ernst, discipline en langetermijnvisie achter het Argent LNG-platform. Ons doel is om een project te bouwen dat voldoet aan de hoogste normen van technische uitmuntendheid, geloofwaardigheid van de regelgeving en kapitaalefficiëntie."

MAIRE S.p.A. is een toonaangevende technologie- en ingenieurs groep die zich richt op het bevorderen van de energietransitie. We bieden geïntegreerde E&C-oplossingen voor de downstreammarkt en duurzame technologische oplossingen via drie bedrijfsonderdelen: Duurzame meststoffen en brandstoffen op stikstofbasis, koolstofarme energievectoren en circulaire oplossingen. MAIRE is actief in 50 landen en heeft ongeveer 10.500 mensen in dienst, ondersteund door ongeveer 50.000 professionals die wereldwijd betrokken zijn bij projecten. MAIRE is genoteerd op de beurs van Milaan (ticker "MAIRE"). Voor meer informatie: www.groupmaire.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783141/Maire_Logo.jpg