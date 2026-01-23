TECNIMONT (MAIRE) FAIT SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU GNL GRÂCE À UN ACCORD STRATÉGIQUE AVEC ARGENT LNG AUX ÉTATS-UNIS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE D'EXPORTATION DE GNL EN LOUISIANE

TECNIMONT a signé un accord pour participer, en tant que fournisseur de services d'ingénierie intégrés, au développement du projet novateur de GNL de 25 MTPA d'Argent LNG en Louisiane, aux États-Unis.





TECNIMONT mettra à profit sa capacité éprouvée à intégrer les technologies avancées des fabricants d'équipements d'origine (OEM), à travers l'ingénierie, l'obtention des permis de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et le développement de l'ingénierie de base (FEED), pour lesquels les contrats devraient être finalisés prochainement.





Cette collaboration représente une plateforme d'innovation, reliant l'expertise italienne et américaine pour construire des infrastructures de GNL résilientes, évolutives et reproductibles.

MILAN, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (Milan: MAIRE) annonce que TECNIMONT S.p.A. a signé un accord avec Argent LNG, LLC (« Argent LNG »), marquant ainsi l'entrée stratégique de TECNIMONT sur le marché international du GNL. La feuille de conditions pose les bases de la participation de TECNIMONT au développement du projet de centre d'exportation de d'Argent LNG, situé à Port Fourchon, en Louisiane - l'un des centres énergétiques les plus stratégiquement résistants aux ouragans aux États-Unis.

Ce cadre stratégique représente la première étape opérationnelle de TECNIMONT dans le segment de l'exportation de GNL, un secteur d'activité identifié comme l'un des moteurs de croissance de la division Ingénierie et Construction Intégrées (IE&CS) de MAIRE.

TECNIMONT et Argent LNG établissent un alignement à long terme entre l'ingénierie et le développement du projet, alors que le projet progresse vers l'obtention du permis de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), pour laquelle les contrats devraient être finalisés prochainement, afin de soutenir la décision finale d'investissement.

La plateforme modulaire d'Argent LNG et de TECNIMONT est conçue pour être entièrement reproductible, évolutive et finançable, ce qui permet d'apporter des réponses rapides et prévisibles à la demande mondiale de GNL. Chaque module a été optimisé en termes de constructibilité, de transport et d'intégration avec les technologies éprouvées des fabricants d'équipements d'origine (OEM). La plateforme d'Argent LNG a été conçue autour de solutions modulaires proposées par des leaders technologiques mondialement reconnus. Cette approche intégrée vise à renforcer la certitude de l'exécution, à réduire le risque d'interface et à soutenir un processus discipliné jusqu'à la décision finale d'investissement.

Cette collaboration débouche sur une solution véritablement rentable et reproductible qui peut être déployée dans le cadre de plusieurs projets et dans plusieurs zones géographiques, établissant ainsi une nouvelle norme mondiale pour l'infrastructure modulaire de GNL.

Cette réalisation est une nouvelle preuve de la capacité de TECNIMONT à assurer un développement discipliné, une exécution technique précise et l'intégration des technologies des équipementiers tels que Baker Hughes.

Alessandro Bernini, directeur général de MAIRE, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes à l'idée de lancer ce projet innovant. Cette collaboration avec Argent LNG renforce non seulement notre présence aux Etats-Unis mais ouvre également un nouveau marché pour le groupe, grâce aux capacités reconnues de TECNIMONT dans l'approche modulaire et à sa flexibilité pour s'adapter à de nouvelles opportunités. »

Jonathan Bass, fondateur et président exécutif d'Argent LNG, a commenté : « Cette feuille de conditions représente un alignement important entre le capital, l'ingénierie et l'exécution. L'engagement d'une organisation d'ingénierie mondiale de niveau 1 à ce stade souligne le sérieux, la discipline et la vision à long terme qui sous-tendent la plate-forme d'Argent LNG. Notre objectif est de construire un projet qui réponde aux normes les plus élevées en matière d'excellence technique, de crédibilité réglementaire et d'efficacité du capital. »

MAIRE S.p.A. est un groupe technologique et d'ingénierie de premier plan, dont l'objectif est de faire progresser la transition énergétique. Nous fournissons des solutions intégrées d'ingénierie et de construction pour le marché en aval et des solutions technologiques durables sur la base de trois lignes d'activité : Engrais durables et Combustibles azotés , vecteurs d'énergie à faible teneur en carbone et solutions circulaires. Présent dans 50 pays, MAIRE emploie environ 10 500 personnes, soutenues par quelques 50 000 professionnels impliqués dans ses projets à travers le monde. MAIRE est cotée à la Bourse de Milan (symbole boursier « MAIRE »). Pour plus d'informations : www.groupmaire.com.

