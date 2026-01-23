TECNIMONT (MAIRE) wchodzi na rynek LNG dzięki strategicznej umowie z Argent LNG w USA w zakresie opracowania projektu dla instalacji do eksportu LNG w Luizjanie

Spółka TECNIMONT podpisała wstępne warunki umowy, w ramach której weźmie udział jako dostawca zintegrowanych usług inżynieryjnych w przygotowywaniu realizowanej przez Argent LNG przełomowej inwestycji LNG o mocy produkcyjnej 25 mln ton rocznie w stanie Luizjana w USA.

W ramach współpracy TECNIMONT wykorzysta swoje sprawdzone kompetencje w zakresie integracji zaawansowanych technologii producentów oryginalnego sprzętu (OEM) obejmujące usługi inżynieryjne, wsparcie w procedurach uzyskiwania pozwoleń przed Federalną Komisją Regulacji Energetyki (FERC) oraz opracowanie projektu wstępnego (FEED). Finalizacja umów w tym zakresie oczekiwana jest w najbliższym czasie.

Partnerstwo to stanowi platformę dla innowacji, łącząc włoskie i amerykańskie doświadczenie w budowaniu niezawodnych, skalowalnych i powtarzalnych elementów infrastruktury LNG, odpowiadającej na rosnące globalne zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny.

MEDIOLAN, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- MAIRE (Mediolan: MAIRE) ogłosiło, że spółka TECNIMONT S.p.A. podpisała wstępne warunki umowy z Argent LNG, LLC („Argent LNG"), co stanowi strategiczne wejście TECNIMONT-u na globalny rynek LNG. Uzgodnione warunki są podstawą udziału spółki TECNIMONT w przygotowywaniu inwestycji do eksportu LNG firmy Argent LNG zlokalizowanej w Port Fourchon w stanie Luizjana - jednym z najbardziej strategicznie położonych i odpornych na huragany centrów infrastruktury energetycznej w Stanach Zjednoczonych.

Te strategiczne ramy współpracy stanowią pierwszy operacyjny krok TECNIMONT-u w segmencie eksportu LNG - obszarze wskazanym jako jeden z kluczowych motorów wzrostu dla dywizji IE&CS (Integrated Engineering & Construction Solutions) w MAIRE zajmującej się zintegrowanymi rozwiązaniami inżynieryjno-budowlanymi.

TECNIMONT i Argent LNG nawiązują długoterminową współpracę w zakresie projektowania i przygotowania inwestycji w miarę, jak projekt przechodzi przez procedury uzyskiwania pozwoleń przed Federalną Komisją Regulacji Energetyki (FERC) oraz opracowania projektu wstępnego (FEED). Finalizacja umów w tym zakresie oczekiwana jest w najbliższym czasie i ma na celu wsparcie podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Modułowa platforma opracowana wspólnie przez Argent LNG i TECNIMONT została zaprojektowana jako w pełni powtarzalna, skalowalna i możliwa do finansowania, co umożliwia szybkie i przewidywalne reagowanie na globalny popyt na LNG. Każdy moduł został zoptymalizowany pod kątem możliwości budowy, transportu i integracji z technologiami sprawdzonych producentów OEM. Platforma Argent LNG opiera się na rozwiązaniach modułowych dostarczanych przez światowych liderów technologicznych, co pozwala na kompleksową integrację kluczowych systemów procesowych. Takie podejście ma na celu zwiększenie pewności realizacji projektu, ogranicznie ryzyk wynikających z punktów styku pomiędzy poszczególnymi zakresami prac oraz wsparcie zdyscyplinowanego procesu prowadzącego do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Współpraca umożliwia stworzenie gotowego do wdrożenia i powtarzalnego rozwiązania, które może być implementowane w wielu projektach i regionach świata, wyznaczając nowy standard dla modułowej infrastruktury LNG.

Osiągnięcie to stanowi kolejne potwierdzenie kompetencji TECNIMONT-u w zakresie prowadzenia zdyscyplinowanego rozwoju projektów, świadczenia wyspecjalizowanych usług inżynieryjnych oraz integracji technologii OEM, takich jak rozwiążania oferowane przez Baker Hughes.

Dyrektor Generalny MAIRE Alessandro Bernini powiedział: „Jesteśmy niezwykle dumni i zadowoleni z możliwości rozpoczęcia tego innowacyjnego przedsięwzięcia. Współpraca z Argent LNG nie tylko wzmacnia naszą obecność na rynku amerykańskim, ale także otwiera przed Grupą nowy segment działalności, bazując na uznanych kompetencjach TECNIMONT-u w zakresie podejścia modułowego oraz elastyczności w skutecznym odpowiadaniu na nowe, wymagające wyzwania ".

Jonathan Bass, założyciel i prezes Argent LNG: „Podpisanie wstępnych warunków umowy odzwierciedla pełną zgodność naszych podejść w obszarach kapitałowym, inżynieryjnym oraz realizacyjnym. Zaangażowanie światowej organizacji inżynieryjnej najwyższej klasy na tym etapie podkreśla powagę, dyscyplinę i długoterminową wizję stojącą za platformą Argent LNG. Naszym celem jest realizacja projektu spełniającego najwyższe standardy doskonałości technicznej, wiarygodności regulacyjnej oraz efektywności kapitałowej".

MAIRE S.p.A. to wiodąca grupa technologiczno-inżynieryjna skupiona na wspieraniu transformacji energetycznej. Firma dostarcza zintegrowane rozwiązania inżynieryjno-budowlane dla segmentu downstream oraz zrównoważone technologie rozwijane w ramach trzech głównych linii biznesowych: Zrównoważone nawozy i paliwa na bazie azotu, niskoemisyjne nośniki energii oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Działając w 50 krajach, spółka MAIRE zatrudnia około 10,5 tys. pracowników, przy wsparciu blisko 50 tys. specjalistów zaangażowanych w realizację projektów na całym świecie. Spółka MAIRE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie (symbol „MAIRE"). Więcej informacji na stronie: www.groupmaire.com.

