UAV-netwerkverbinding privénetwerk op basis van 5G-A, voor de stad van de toekomst

BEIJING, 14 november 2024 /PRNewswire/ -- Nanjing, een oude en levendige stad, verwelkomt het tijdperk van laagvliegende drones met een nieuwe attitude.

In het luchtruim van Nanjing komen drones steeds vaker voor. Ze voeren verschillende taken uit: efficiënte logistiek en distributie, wat nieuwe vitaliteit toevoegt aan stedelijke commerciële activiteiten; nauwkeurige landmeet- en kaarttaken om gedetailleerde gegevens te leveren voor stadsplanning en bouw; een sleutelrol spelen in noodinterventies en kostbare tijd winnen om levens te redden.

De snelle ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen is geleidelijk overgegaan van consumptiegoederen naar bedrijfsmiddelen voor de industrie, en de genetwerkte onbemande luchtvaartuigen hebben ook hun intrede gedaan. Genetwerkte UAV's hebben niet te kampen met de problemen van informatiesilo's en beperkte beeldtransmissie, en breiden signalen uit met behulp van netwerksignalen, worden "oog van de hemel" en worden geleidelijk toegepast op alle lagen van het leven.

Om de veiligheid en efficiëntie van laagvliegen van genetwerkte UAV's te garanderen, heeft Nanjing de bouw van infrastructuur voor laagvliegen voortdurend versterkt. Op basis van de verschillende landvormen van Nanjing worden locatieoplossingen ontworpen volgens de lokale omstandigheden om de bouw van basisstations in verschillende regio's en routes te differentiëren om de continuïteit van luchtruimtesignalen te garanderen. Tegelijkertijd worden er meerdere experimenten en optimalisaties uitgevoerd op de frequenties en kantelingen van de basisstations in het luchtdomein in Nanjing. Tot slot is de RSRP van de luchtdomeinsignalen in Nanjing groter dan -95 en de SINR groter dan 5, waardoor de netwerkindicatoren in verschillende gebieden en routes kunnen voldoen aan de eisen van laagvliegen.

China Telecom heeft een 5G UAV-geïntegreerd cloud beheersplatform gebouwd op basis van cloud-netwerkbronnen, e-surfing nebula, dat is geconcentreerd op cloud-netwerk edge en end. Het platform heeft een toonaangevend 5G UAV-besturingssysteem, dat problemen zoals besturing op afstand, live beeld en gegevensbeheer van UAV's in één-stopmodus kan oplossen. Het is toegewijd aan het bouwen van een professioneel cloudplatform voor UAV's met vluchtbesturing + industriële toepassingen + AI-diensten. Het is compatibel met alle soorten UAV's en shelters en beheert en bestuurt de UAV's die in het platform zijn opgenomen op een uniforme manier. Door de oprichting van het UAV-toepassingsplatform kunnen 5G UAV's intelligent toezicht en toepassingsbeheer van lage hoogtevluchten implementeren, wat helpt bij het standaardiseren van UAV-vluchtactiviteiten en het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van stedelijk bestuur.

Nanjing Telecom heeft de toepassing van 5G-A millimetergolf in UAV-detectie diepgaand onderzocht en een geavanceerd vluchtcontrolesysteem op lage hoogte opgezet om de locatie en status van vliegtuigen in realtime te begrijpen. Tegelijkertijd zijn er een aantal professionele managers en technisch personeel opgeleid die een solide basis hebben gelegd voor de duurzame ontwikkeling van de laagvliegindustrie.

Op basis van de bovengenoemde UAV-industrieoplossing steeg de eerste 5G + "Little Blue Whale" UAV van Nanjing Public Transport officieel op bij het Horse Group Transfer Center en startte de eerste UAV-luchtcruise. UAV-toepassingen in scenario's voor openbaar vervoer op lage hoogte integreren 5G, intelligente netwerken op lage hoogte en digitale technologieën en combineren deze met productiefactoren zoals voertuigen, lijnen en stations om nieuwe potentiële energie voor ontwikkeling met nieuwe productiviteit vorm te geven.

Als belangrijk onderdeel van de modernisering en het driedimensionale veiligheidssysteem van stedelijk bestuur, biedt de politieluchtvaart efficiënte en intelligente ondersteuning voor stedelijk bestuur. Momenteel kampt het traditionele politiewerk met vier problemen: Ten eerste, gebrek aan effectief inzicht in de locatie en situatie, kan via intercom en mobiele telefoon geen volledig inzicht krijgen in locatie en situatie. Ten tweede, er is een vertraging in de aankomst van het personeel op de site, en het personeel kan de site niet snel te bereiken als gevolg van milieu-en verkeersfactoren. Ten derde is de kunstmatige efficiëntie laag in complexe omgevingen en zijn er moeilijkheden bij het aanhouden, zoeken en redden in bergachtige gebieden en 's nachts. Ten vierde is de vaste bewakingsdekking beperkt, zijn er blinde gebieden en kan geen driedimensionaal inzicht worden gegeven in de situatie ter plaatse. Politienavigatie is daarom van groot belang als de ontwikkelingsrichting van het nieuwe tijdperk van openbare veiligheid. Na langdurig onderzoek met de afdeling openbare veiligheid is een complete oplossing samengevat. Dat wil zeggen, het UAV-platform wordt ingezet in het intranet van de openbare veiligheidsdienst om realtime beeldoverdracht te realiseren en de privacy van gegevens te waarborgen. Tegelijkertijd worden in Nanjing shelters op rasterbasis gebruikt en worden de dichtstbijzijnde schuilkelders bij voorkeur geselecteerd om naar het politiebureau te vliegen. Op dit moment zijn er 28 miljoen RMB UAV-projecten getekend met de openbare veiligheid.

Nanjing, de stad van de lage drones, leidt de nieuwe trend van stedelijke ontwikkeling met haar unieke charme en innovatieve geest. Men gelooft dat in de toekomst, met de voortdurende vooruitgang van de technologie en de voortdurende uitbreiding van toepassingen, UAV's van lage hoogte meer verrassingen en kansen zullen brengen voor Nanjing.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556428/A_based_UAV_network_connection_private_network_enabling_city_future.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556429/image_5032577_27344132.jpg