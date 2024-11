Réseau privé de connexion de drones basé sur la 5G-A, permettant la ville du futur

BEIJING, 14 novembre 2024 /PRNewswire/-- Nanjing, une ville ancienne et dynamique, accueille l'ère des drones à basse altitude avec une nouvelle attitude.

A-based UAV network connection private network, enabling the city of the future image_5032577_27344132

Dans le ciel de Nanjing, les drones sont de plus en plus fréquents. Ils accomplissent différentes tâches : une logistique et une distribution efficaces, ajoutant une nouvelle vitalité aux activités commerciales urbaines ; des tâches d'arpentage et de cartographie précises afin de fournir des données détaillées pour la planification et la construction urbaines ; jouer un rôle clé dans les secours d'urgence et gagner un temps précieux pour sauver des vies.

Le développement rapide des drones a progressivement transformé les biens de consommation en outils d'exploitation de l'industrie, et les drones en réseau ont également fait leur apparition. Les drones en réseau se débarrassent des problèmes de silos d'informations et de transmission limitée d'images, et étendent les signaux à l'aide de signaux de réseau, devenant ainsi « l'œil du ciel » et s'appliquant progressivement à tous les domaines de la vie.

Afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des vols à basse altitude des drones en réseau, Nanjing a continuellement renforcé la construction d'infrastructures à basse altitude. Sur la base des différentes formes de relief de Nanjing, des solutions de sites sont conçues en fonction des conditions locales pour différencier les solutions de construction de stations de base dans différentes régions et routes afin d'assurer la continuité des signaux de l'espace aérien. Parallèlement, de multiples expériences et optimisations sont réalisées sur les fréquences et les inclinaisons des stations de base du domaine aérien à Nanjing. Enfin, le RSRP des signaux du domaine aérien à Nanjing est supérieur à -95 et le SINR est supérieur à 5, ce qui garantit que les indicateurs du réseau dans différentes zones et routes peuvent répondre aux exigences des vols à basse altitude.

China Telecom a construit une plateforme cloud de gestion intégrée de drone 5G basée sur les ressources du réseau cloud, la nébuleuse e-surfing, qui est centrée sur la périphérie et l'extrémité du réseau cloud. La plateforme dispose d'un système de contrôle de vol de drones 5G à la pointe de l'industrie, qui peut résoudre des problèmes tels que le contrôle à distance, l'image en direct et la gestion des données des drones en mode guichet unique. Elle s'engage à construire une plateforme cloud professionnelle pour les drones avec contrôle de vol + applications industrielles + services d'IA. Elle est compatible avec toutes sortes de drones et d'abris, et gère et contrôle les drones incorporés dans la plateforme de manière unifiée. En établissant la plateforme d'application des drones, les drones 5G peuvent mettre en œuvre une supervision intelligente et une gestion des applications des vols à basse altitude, ce qui contribue à normaliser les activités de vol des drones et à améliorer l'efficacité et la sécurité de la gouvernance urbaine.

Nanjing Telecom a profondément exploré l'application des ondes millimétriques 5G-A dans la détection des drones et a établi un système avancé de surveillance des vols à basse altitude pour saisir l'emplacement et le statut des avions en temps réel. Parallèlement, un certain nombre de gestionnaires professionnels de vols à basse altitude et de personnel technique ont été formés, ce qui a apporté un soutien solide au développement durable des industries à basse altitude.

Sur la base de la solution industrielle de drone susmentionnée, le premier drone 5G + « Petite baleine bleue » des transports publics de Nanjing a officiellement décollé au centre de transfert du groupe Horse et a lancé sa première croisière aérienne de drone. Les applications de drones dans les scénarios de transport public à basse altitude intègrent la 5G, le networking intelligent à basse altitude et les technologies numériques, et les combinent avec des facteurs de production tels que les véhicules, les lignes et les stations pour façonner une nouvelle énergie potentielle pour le développement avec une nouvelle productivité.

En tant qu'élément important de la modernisation et du système de sécurité tridimensionnel de la gouvernance urbaine, la police aérienne apporte un soutien efficace et intelligent à la gouvernance urbaine. À l'heure actuelle, le travail traditionnel de la police est confronté à quatre problèmes : Premièrement, le manque de compréhension efficace de la scène, par le biais de l'interphone et du téléphone portable, ne permet pas de comprendre pleinement la scène. Deuxièmement, il y a un décalage dans l'arrivée du personnel sur le site, et le personnel ne peut pas atteindre le site rapidement en raison de facteurs environnementaux et de circulation. Troisièmement, l'efficacité artificielle est faible dans les environnements complexes, et il y a des difficultés pour l'arrestation, la recherche et le sauvetage dans les zones montagneuses et la nuit. Quatrièmement, la couverture de la surveillance fixe est limitée, il y a des zones aveugles et la situation du site ne peut pas être comprise en trois dimensions. Par conséquent, la navigation policière revêt une grande importance en tant qu'axe de développement de la nouvelle ère de la sécurité publique. Après une exploration à long terme avec le département de la sécurité publique, une solution complète a été résumée. La plateforme de drone est déployée dans l'intranet du département de la sécurité publique afin de réaliser la transmission d'images en temps réel et d'assurer la confidentialité des données. Parallèlement, des abris en grille sont déployés à Nanjing, et les abris les plus proches sont préférentiellement sélectionnés pour voler vers le poste de police. À l'heure actuelle, 28 millions de RMB de projets de drones ont été signés avec la sécurité publique.

Nanjing, la ville des drones à basse altitude, est à la tête de la nouvelle tendance du développement urbain grâce à son charme unique et à son esprit d'innovation. On pense qu'à l'avenir, avec les progrès continus de la technologie et l'expansion continue des applications, les drones à basse altitude apporteront plus de surprises et d'opportunités à Nanjing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556428/A_based_UAV_network_connection_private_network_enabling_city_future.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556429/image_5032577_27344132.jpg