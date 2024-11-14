Частная сеть для подключения к сети БПЛА на основе 5G-A, способствующая созданию города будущего

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Нанкин, древний и динамичный город, по-новому встречает эпоху маловысотных дронов.

Дроны все чаще появляются в небе Нанкина. Они предназначены для выполнения разных задач: эффективная логистика и дистрибуция, повышающая жизнеспособность коммерческой деятельности в городах; задачи точной съемки местности и картирования для предоставления подробных данных в целях городского планирования и строительства; ключевая роль в оказании чрезвычайной помощи за счет экономии драгоценного времени для спасения жизней.

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Стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов постепенно превратило их из потребительских товаров в промышленные инструменты, а также появились сетевые БПЛА. Сетевые БПЛА позволяют устранить проблемы, связанные с разрозненностью информационных систем и ограничениями передачи изображений, они распространяют сигналы с помощью сетей, становясь «небесным глазом», и постепенно входят во все сферы жизни.

Для обеспечения безопасности и эффективности полетов сетевых БПЛА на малых высотах город Нанкин постоянно расширяет строительство маловысотной инфраструктуры. С учетом разнообразного рельефа Нанкина решения на местах разрабатываются в соответствии с местными условиями с целью дифференциации решений для строительства базовых станций в разных регионах и на разных маршрутах, чтобы обеспечить непрерывность сигналов в воздушном пространстве. При этом проводятся многочисленные эксперименты и принимаются меры с целью оптимизации частот и наклонов базовых станций для воздушного пространства в Нанкине. И наконец, уровень RSRP сигналов в воздушном пространстве Нанкина выше -95, а уровень SINR — выше 5, что гарантирует соответствие сетевых показателей в разных районах и на разных маршрутах требованиям полетов на низкой высоте.

Компания China Telecom построила облачную платформу интегрированного управления БПЛА на основе 5G, опирающуюся на облачные сетевые ресурсы, которая сосредоточена на периферии и конечных устройствах облачной сети. Платформа включает ведущую в отрасли систему управления полетами БПЛА на основе 5G, которая может решать такие задачи, как дистанционное управление, передача изображений в режиме реального времени и управление данными БПЛА в универсальном режиме. Компания стремится построить профессиональную облачную платформу для БПЛА с функциями управления полетами + отраслевыми приложениями + службами ИИ. Она совместима со всеми видами БПЛА и укрытий, а также обеспечивает унифицированное управление БПЛА, интегрированное в платформу. За счет создания прикладной платформы для БПЛА аппараты БПЛА с поддержкой 5G могут осуществлять интеллектуальное наблюдение, а также возможно управление при полетах на малой высоте, что помогает стандартизировать полетную деятельность БПЛА и повысить эффективность и безопасность городского управления.

Компания Nanjing Telecom глубоко изучила применение миллиметровых волн стандарта 5G-A для обнаружения БПЛА и создала передовую систему мониторинга полетов на малых высотах для определения местоположения и состояния летательных аппаратов в режиме реального времени. В то же время подготовлен ряд профессиональных руководителей полетов на малых высотах и технический персонал для надежной поддержки устойчивого развития отраслей, связанных с маловысотными полетами.

Опираясь на рассмотренное выше отраслевое решение для БПЛА, первый БПЛА для общественного транспорта Нанкина с поддержкой 5G+ Little Blue Whale (Маленький синий кит) официально взлетел в центре Horse Group Transfer Center и совершил свой первый крейсерский полет. Применение БПЛА для сценариев маловысотного общественного транспорта объединяет технологии 5G, маловысотных интеллектуальных сетей и цифровые технологии, сочетая их с производственными факторами, такими как транспортные средства, линии и станции, с целью формирования новой потенциальной энергии для развития с новой производительностью.

Являясь важным элементом модернизации и трехмерной системы безопасности в городском управлении, полицейская авиация обеспечивает эффективную и интеллектуальную поддержку городского управления. В настоящее время традиционная работа полиции связана с четырьмя проблемами: Во-первых, недостаток эффективного анализа места происшествия — домофоны и мобильные телефоны не позволяют полностью понять обстановку на месте происшествия. Во-вторых, задержка в прибытии персонала на место происшествия — персонал не может быстро добраться до места происшествия из-за факторов, связанных с окружающей средой и дорожным движением. В-третьих, эффективность ИИ имеет низкий уровень в сложных средах и существуют трудности, связанные с арестом, поиском и спасением в горных районах и в ночное время. В-четвертых, охват фиксированного мониторинга ограничен, есть мертвые зоны, и трехмерное понимание ситуации на месте происшествия может быть недостижимо. Поэтому полицейская навигация имеет большое значение как направление развития в новую эпоху общественной безопасности. После многолетних исследований с участием отдела общественной безопасности была сформулирована концепция комплексного решения. То есть платформа для БПЛА развернута в интрасети отдела общественной безопасности для реализации передачи изображений в режиме реального времени и обеспечения конфиденциальности данных. При этом в Нанкине развернуты сетевые укрытия для БПЛА, и ближайшие укрытия предпочтительно выбираются для вылета в полицейский участок. В настоящее время с отделом общественной безопасности подписано соглашение о финансировании проектов БПЛА на сумму 28 млн юаней.

Нанкин, город маловысотных дронов, лидирует в новой тенденции развития городской среды с его уникальным шармом и инновационным духом. Считается, что в будущем, с учетом постоянного прогресса технологий и расширения областей применения, маловысотные БПЛА принесут Нанкину еще больше сюрпризов и возможностей.

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