Drony w sieci 5G-A wyznaczają kierunek rozwoju miasta przyszłości

PEKIN, 13 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Nankin, tętniące życiem starożytne miasto, otwiera się na nowe, wkraczając w erę dronów niskiego pułapu.

Drony są coraz częstszym widokiem na niebie Nankinu. Pełnią one szereg różnych funkcji: usprawniają logistykę i dystrybucję, działając ożywczo na działalność handlową w mieście, zwiększają precyzję pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji kartograficznej, dostarczając szczegółowe dane na potrzeby zamierzeń urbanistycznych i budowlanych, a także odgrywają kluczową rolę w działaniach ratowniczych, pozwalając zyskać cenny czas.

A-based UAV network connection private network, enabling the city of the future image_5032577_27344132

Wskutek dynamicznego rozwoju bezzałogowe statki powietrzne stopniowo stają się już nie tylko urządzeniami konsumenckimi, ale również narzędziami stosowanymi w przemyśle. Od pewnego czasu stosowane są również usieciowione drony. Usieciowione drony pozwalają wyeliminować problemy związane z silosami informacyjnymi i ograniczeniami transmisji obrazów, a także zwiększyć zasięg sygnału przy pomocy sieci. Stają się one „powietrznymi obserwatorami", których użyteczność stopniowo zaczyna rozciągać się na wszystkie dziedziny życia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności lotu usieciowionych dronów na małych wysokościach miasto Nankin konsekwentnie stawia na budowę infrastruktury niskiego pułapu. W związku ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu w Nankinie w celu zapewnienia ciągłości sygnałów z przestrzeni kosmicznej poszczególne stacje bazowe budowane są w oparciu o różne rozwiązania uwzględniające lokalne uwarunkowania. Jednocześnie w mieście prowadzone są eksperymenty i działania optymalizacyjne w zakresie częstotliwości i kątów nachylenia powietrznych stacji bazowych. Co więcej, siła sygnałów powietrznych RSRP i SINR przekracza tu wartości odpowiednio -95 i 5, dzięki czemu wskaźniki sieciowe na różnych obszarach i trasach spełniają wymogi lotu na niskim pułapie.

Firma China Telecom zbudowała e-surfing nebula - zintegrowaną platformę 5G w chmurze do zarządzania dronami w oparciu o zasoby sieciowe w chmurze - skoncentrowaną na brzegu i zakończeniu sieci chmurowej. Platforma dysponuje wiodącym w branży systemem kontroli lotu dronów w technologii 5G, który kompleksowo rozwiązuje problemy związane m.in. ze zdalnym sterowaniem, przesyłaniem obrazów w czasie rzeczywistym czy zarządzaniem danymi w dronach. China Telecom chce stworzyć profesjonalną platformę chmurową dla dronów, w której uwzględnione zostaną funkcje kontroli lotu, zastosowania przemysłowe i usługi AI. Platforma jest kompatybilna z wszelkiego typu statkami bezzałogowymi i bazami dronowymi, zapewniając jednolity system zarządzania i sterowania dronami działającymi w jej obrębie. Dzięki platformie możliwe jest inteligentne zarządzanie nadzorczo-aplikacyjne lotów na niskim pułapie w dronach w sieci 5G, co ułatwia standaryzację ich pracy w powietrzu oraz zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa zarządzania miastem.

Firma Nanjing Telecom dogłębnie przeanalizowała zastosowanie fali milimetrowej 5G-A w wykrywaniu dronów oraz utworzyła zaawansowany system monitorowania lotu na niskim pułapie, który w czasie rzeczywistym ustala położenie i status statku powietrznego. Jednocześnie przeszkolono szereg profesjonalnych kontrolerów lotów niskopułapowych i pracowników obsługi technicznej, którzy zapewniają solidny fundament pod zrównoważony rozwój branż związanych z lotami na niskim pułapie.

Swój inauguracyjny lot odbył już pierwszy należący do miejskiej spółki transportowej Nanjing Public Transport dron 5G+: „Little Blue Whale". Maszyna, korzystająca z omawianego rozwiązania branżowego, wystartowała z Horse Group Transfer Center. Zastosowanie dronów latających na niskim pułapie na potrzeby związane z transportem publicznym polega na zintegrowaniu technologii 5G, inteligentnego sieciowania dronów niskopułapowych i technologii cyfrowych oraz połączenia ich z czynnikami produkcji takimi jak pojazdy, linie czy stacje w celu wytworzenia nowej energii potencjalnie zwiększającej produktywność.

Lotnictwo policyjne stanowi ważny element zarządzania miastem, w wydajny i inteligentny sposób je wspierając, przyczyniając się przy tym do modernizacji trójwymiarowego systemu bezpieczeństwa miejskiego. Praca policji przy użyciu konwencjonalnych metod wiąże się obecnie z czterema problemami: po pierwsze, są to trudności ze sprawnym ustaleniem miejsca zdarzenia poprzez interkom lub telefon komórkowy. Po drugie, opóźnione dojazdy na miejsce z powodu czynników środowiskowych i komunikacyjnych. Po trzecie, rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji w środowiskach o dużym poziomie złożoności wykazują się niską wydajnością, przez co dokonywanie zatrzymań, prowadzenie poszukiwań czy akcji ratowniczych np. na terenach górskich lub w nocy są problematyczne. Po czwarte, zasięg stacjonarnych systemów monitoringu jest ograniczony, pewne obszary nie są nim objęte, a ponadto nie dają one możliwości trójwymiarowego rozpoznania sytuacji na miejscu zdarzenia. Dlatego tak ważne jest zastosowanie dronów w pracy policji i w tym kierunku powinien zmierzać jej rozwój w dobie nowych wyzwań dla bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie długofalowych analiz prowadzonych we współpracy z departamentem bezpieczeństwa publicznego opracowano kompleksowe rozwiązanie polegające na wdrożeniu platformy dronowej w intranecie departamentu w celu zapewnienia transmisji obrazu w czasie rzeczywistym oraz prywatności danych. Jednocześnie w Nankinie uruchamiane są sieciowe bazy dronowe i dąży się do tego, by część z nich położona była najbliżej komisariatów policji. Jak dotąd na inwestycje związane z wykorzystaniem dronów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego wydano 28 mln RMB.

Nankin, miasto dronów niskopułapowych, wyznacza nowy trend rozwoju miast, inspirując wyjątkowym charakterem i duchem innowacji. W przyszłości, wraz z nieustającym postępem technologicznym i rosnącym katalogiem zastosowań, drony niskopułapowe mają jeszcze nie raz zaskoczyć Nankin, otwierając przed miastem nowe możliwości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556428/A_based_UAV_network_connection_private_network_enabling_city_future.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556429/image_5032577_27344132.jpg