5G-A tabanlı İHA ağ bağlantısı özel ağı, geleceğin şehrini mümkün hale getiriyor.

PEKİN, 14 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Eski ve canlı bir şehir olan Nanjing, alçak irtifa insansız hava araçları çağını yeni bir duruşla karşılıyor.

Nanjing semalarında, insansız hava araçları giderek daha sık görülmeye başlandı. Farklı görevler üstlenmekteler: kentsel ticari faaliyetlere yeni bir canlılık katan verimli lojistik ve dağıtım; Kentsel planlama ve inşaat için ayrıntılı veriler sağlamak üzere doğru ölçme ve haritalama görevleri; Acil yardımda kilit bir rol oynamak ve hayat kurtarmak için önemli bir zaman kazanmak.

A-based UAV network connection private network, enabling the city of the future image_5032577_27344132

İnsansız hava araçlarının hızlı gelişimi yavaş yavaş tüketim mallarından endüstri operasyon araçlarına dönüştü ve ağa bağlı insansız hava araçları da ortaya çıktı. Ağa bağlı İHA'lar, bilgi siloları ve sınırlı görüntü aktarımı sorunlarından kurtulur ve ağ sinyallerinin yardımıyla sinyalleri genişleterek "gökyüzünün gözü" haline gelir ve kademeli olarak hayatın her alanına uygulanır.

Ağa bağlı İHA'ların alçak irtifa uçuşlarının güvenliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla Nanjing, alçak irtifa altyapısının inşasını sürekli olarak güçlendirmiştir. Nanjing'in farklı yeryüzü şekillerine dayanarak, hava sahası sinyallerinin sürekliliğini sağlamak için farklı bölge ve güzergahlardaki baz istasyonu inşaat çözümlerini farklılaştırmak için yerel koşullara göre saha çözümleri tasarlanmıştır. Aynı zamanda, Nanjing'deki hava-alan baz istasyonlarının frekansları ve eğimleri üzerinde çok sayıda deney ve optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Son olarak, Nanjing'deki hava alanı sinyallerinin RSRP'si -95'ten büyük ve SINR 5'ten büyüktür, bu da farklı alanlar ve rotalardaki ağ göstergelerinin alçak irtifa uçuş gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlar.

China Telecom, bulut ağı kaynaklarına, bulut ağı kenarına ve ucuna odaklanan e-surfing nebula'ya dayalı bir 5G İHA entegre yönetim bulut platformu inşa etti. Platform, uzaktan kumanda, canlı görüntü ve İHA'ların veri yönetimi gibi sorunları tek noktadan çözebilen endüstri lideri bir 5G İHA uçuş kontrol sistemine sahiptir. Uçuş kontrolü + endüstri uygulamaları + AI hizmetleri ile İHA'lar için profesyonel bir bulut platformu oluşturmaya kararlıdır. Her türlü İHA ve barınak ile uyumlu olup, platforma dahil edilen İHA'ları birleşik bir şekilde yönetir ve kontrol eder. İHA uygulama platformunu kurarak 5G İHA'lar, İHA uçuş faaliyetlerini standartlaştırmaya ve kentsel yönetişim verimliliğini ve güvenliğini artırmaya yardımcı olan alçak irtifa uçuşunun akıllı denetimini ve uygulama yönetimini gerçekleştirebilir.

Nanjing Telecom, İHA tespitinde 5G-A milimetre dalga uygulamasını derinlemesine araştırmış ve uçakların konumunu ve durumunu gerçek zamanlı olarak kavramak için gelişmiş bir alçak irtifa uçuş izleme sistemi kurmuştur. Aynı zamanda, alçak irtifa endüstrilerinin sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir destek sağlayan bir dizi profesyonel alçak irtifa uçuş yöneticisi ve teknik personel yetiştirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen İHA endüstrisi çözümüne dayanarak, Nanjing Toplu Taşımacılığı'nın ilk 5G + "Küçük Mavi Balina" İHA'sı Horse Group Transfer Merkezi'nde resmi olarak havalandı ve ilk İHA hava seyrini başlattı. Alçak irtifa toplu taşıma senaryolarındaki İHA uygulamaları, 5G, alçak irtifa akıllı ağ ve dijital teknolojileri entegre eder ve bunları araçlar, hatlar ve istasyonlar gibi üretim faktörleriyle birleştirerek yeni üretkenlikle kalkınma için yeni potansiyel enerjiyi şekillendirir.

Kentsel yönetişimin modernizasyonunun ve üç boyutlu güvenlik sisteminin önemli bir parçası olan polis havacılığı, kentsel yönetişim için verimli ve akıllı bir destek sağlamaktadır. Şu anda geleneksel polislik dört sorunla karşı karşıyadır: Birincisi, olay yerinin etkili bir şekilde anlaşılamaması, interkom ve cep telefonu aracılığıyla olay yerinin tam olarak tespit edilememesi; İkincisi, personelin olay yerine ulaşmasında gecikme yaşanması ve personelin çevresel ve trafik faktörleri nedeniyle olay yerine hızlı bir şekilde ulaşamaması. Üçüncüsü, karmaşık ortamlarda yapay verimlilik düşük olup, dağlık alanlarda ve geceleri yakalama, arama ve kurtarmada zorluklar bulunmaktadır. Dördüncüsü, sabit izleme kapsamı sınırlıdır, kör alanlar vardır ve saha durumu üç boyutlu olarak anlaşılamaz. Bu nedenle polis navigasyonu, yeni kamu güvenliği çağının gelişim yönü olarak büyük önem taşımaktadır. Kamu güvenliği departmanı ile yapılan uzun süreli araştırmalardan sonra, eksiksiz bir çözüm özetlenmiştir. Yani, İHA platformu, gerçek zamanlı görüntü aktarımını gerçekleştirmek ve veri gizliliğini sağlamak için kamu güvenlik departmanı intranetinde konuşlandırılmıştır. Aynı zamanda, Nanjing'de ızgara tabanlı sığınaklar konuşlandırılır ve polis karakoluna uçmak için en yakın sığınaklar tercihli olarak seçilir. Şu anda, kamu güvenliği ile 28 milyon RMB'lik İHA projesi imzalanmıştır.

Alçak irtifalı insansız hava araçlarının şehri Nanjing, eşsiz cazibesi ve yenilikçi ruhuyla yeni kentsel gelişim trendine öncülük ediyor. Gelecekte, teknolojinin sürekli ilerlemesi ve uygulamaların sürekli genişlemesiyle birlikte, alçak irtifa İHA'ların Nanjing'e daha fazla sürpriz ve fırsat getireceğine inanılıyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2556428/A_based_UAV_network_connection_private_network_enabling_city_future.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2556429/image_5032577_27344132.jpg