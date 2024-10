Universal Robots avslører sin AI-akselerator, som muliggjør en ny bølge av AI-drevne cobotinnovasjoner

ODENSE, Danmark, 21. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, det danske samarbeidsrobotsselskapet (cobot), har i dag for første gang presentert UR AI-akseleratoren et bruksklart maskinvare- og programvareverktøysett som er opprettet for ytterligere å muliggjøre utvikling av AI-drevne cobot-applikasjoner.

UR AI-akseleratoren er konstruert for kommersielle og forskningsapplikasjoner og gir utviklere en utvidbar plattform for å bygge applikasjoner, akselerere forskning og redusere tiden for å markedsføre AI-produkter.

Verktøysettet bringer AI-akselerasjon til Universal Robots' (UR) neste generasjons programvareplattform PolyScope X og er drevet av NVIDIA Isaac™-akselererte biblioteker og AI-modeller som kjører på NVIDIA Jetson AGX OrinTM system-på-modul. Spesifikt gir NVIDIA Isaac Manipulator utviklere muligheten til å levere akselerert ytelse og toppmoderne AI-teknologier til deres robotteknologiløsninger. Verktøysettet inkluderer også høykvalitets, nyutviklet Orbbec Gemini 335Lg 3D-kamera.

Med alt sømløst integrert, tilbyr verktøysettet utviklere full go-to-market arkitektur og er klar for bruk rett ut av esken.

Gjennom innebygde demoprogrammer utnytter AI-akseleratoren URs plattform for å aktivere funksjoner som posisjonestimering, sporing, objektdeteksjon, baneplanlegging, bildeklassifisering, kvalitetskontroll, tilstandsdeteksjon og mer. UR AI-akseleratoren er aktivert av PolyScope X og gir også utviklere frihet til å velge nøyaktig hvilke verktøysett, programmeringsspråk og biblioteker de vil bruke og fleksibiliteten til å lage sine egne programmer.

"Med UR AI-akseleratoren gir vi våre partnere alt de trenger for å utvikle og distribuere nye, innovative AI-løsninger", sier Kim Povlsen, administrerende direktør og president i Universal Robots. "Vi er allerede en ledende plattform for å ta AI cobot-applikasjoner til markedet, og nå skyver vi grensene enda lenger. Det mest spennende vil være å se effekten av disse nye mulighetene for våre partnere og sluttkunder."

James Davidson, Chief AI Officer, Teradyne Robotics, forklarer:

"URs AI Accelerator er bygget for der AI virkelig vil gjøre en forskjell - hvis du bygger løsninger på vår plattform, vil det redusere tiden til utplassering samtidig som det reduserer risikoen for utvikling av AI-baserte løsninger. Med vårt mål om å ta fysisk AI til et helt nytt nivå, er AI-akseleratoren bare den første til å markedsføre en rekke AI-drevne produkter og funksjoner i URs pipeline, alt med det fokuserte målet om å gjøre robotikk mer tilgjengelig enn noen gang før."

ROSCon 2024 ble avduket samme uke som hundrevis av robotprogramvareutvikler var samlet i URs hjemby Odense, Danmark, og en demo av UR AI-akseleratoren med en CNC-maskinapplikasjon vises på ROSCon-utstillingen.

PolyScope X-plattformen er globalt tilgjengelig og kan brukes til alle cobot-automatiseringsapplikasjoner på tvers av bransjer. Dens avanserte fleksibilitet og utvidbarhet vil bli vist frem på PolyScope X Festival i november, og vil presentere en rekke løsninger som allerede er utviklet med denne nye plattformen, inkludert AI-løsninger. Med en liten maskinvareoppgradering er programvaren kompatibel med URs e-serie-coboter og den nye generasjonens coboter UR20 og UR30.

