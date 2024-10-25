Universal Robots, yapay zeka destekli yeni bir cobot inovasyonu dalgasına olanak tanıyan Yapay Zeka Hızlandırıcısını tanıttı

ODENSE, Danimarka, 25 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Danimarkalı kolaboratif robot (cobot) şirketi Universal Robots, yapay zeka destekli cobot uygulamalarının geliştirilmesini daha da etkinleştirmek için oluşturulan kullanıma hazır bir donanım ve yazılım araç seti olan UR AI Accelerator 'u bugün ilk kez tanıttı.

Ticari ve araştırma uygulamaları için tasarlanan UR AI Accelerator, geliştiricilere uygulamalar oluşturmak, araştırmaları hızlandırmak ve yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürülme süresini kısaltmak için genişletilebilir bir platform sağlamaktadır.

Universal Robots'un (UR) yeni nesil yazılım platformu PolyScope X'e yapay zeka hızlandırması getiren araç seti, NVIDIA Jetson AGX Orin™ modül üstü sistem ile çalışan NVIDIA Isaac™ hızlandırılmış kütüphaneler ve yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Özellikle NVIDIA Isaac Manipulator, geliştiricilere hızlandırılmış performans ve en son yapay zeka teknolojilerini robotik çözümlerine getirme olanağı sunuyor. Araç seti ayrıca yüksek kaliteli, yeni geliştirilmiş Orbbec Gemini 335Lg 3D kamerayı da içeriyor.

Her şeyin sorunsuz bir şekilde entegre edildiği araç seti, geliştiricilere tam bir pazara giriş mimarisi sunar ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır.

AI Accelerator, dahili demo programları aracılığıyla UR'nin platformundan yararlanarak poz tahmini, izleme, nesne algılama, yol planlama, görüntü sınıflandırma, kalite kontrol, durum algılama ve daha birçok özelliği etkinleştiriyor. PolyScope X tarafından etkinleştirilen UR AI Accelerator, geliştiricilere tam olarak hangi araç setlerini, programlama dillerini ve kütüphaneleri kullanmak istediklerini seçme özgürlüğü ve kendi programlarını oluşturma esnekliği sağlar.

"UR AI Accelerator ile ortaklarımıza yeni, yenilikçi AI çözümleri geliştirmek ve uygulamak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyoruz" diyor Kim Povlsen, Universal Robots CEO'su ve Başkanı "Yapay zeka cobot uygulamalarını pazara sunmak için halihazırda lider bir platformuz ve şimdi sınırları daha da zorluyoruz. En heyecan verici kısım ise bu yeni yeteneklerin ortaklarımız ve son müşterilerimiz üzerindeki etkisini görmek olacak."

James Davidson, Teradyne Robotics Yapay Zeka Sorumlusu, ayrıntılı olarak açıklıyor:

"UR'nin Yapay Zeka Hızlandırıcısı, yapay zekanın gerçekten fark yaratacağı yerler için tasarlandı - platformumuzda çözümler oluşturuyorsanız, dağıtım sürenizi kısaltırken yapay zeka tabanlı çözümlerin geliştirilme riskini de ortadan kaldıracak. Fiziksel yapay zekayı tamamen yeni bir seviyeye taşıma hedefimizle AI Accelerator, UR'nin robot teknolojilerini her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye odaklanan bir dizi yapay zeka destekli ürün ve yetenekten sadece ilkidir."

Yüzlerce robot yazılım geliştiricisinin UR'nin memleketi Danimarka'nın Odense kentinde ROSCon 2024 için bir araya geldiği aynı hafta tanıtılan UR AI Accelerator'un demosu, bir CNC makine besleme uygulaması ile birlikte ROSCon fuarında sergilenecek.

PolyScope X platformu küresel olarak mevcuttur ve endüstrilerdeki tüm cobot otomasyon uygulamaları için kullanılabilir. Gelişmiş esnekliği ve genişletilebilirliği, Kasım ayında PolyScope X Festivalinde sergilenecek ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere bu yeni platformla halihazırda geliştirilen bir dizi çözüm sunulacak. Yazılım, küçük bir donanım yükseltmesi ile UR'nin e-Serisi cobot'ları ve yeni nesil cobot'lar UR20 ve UR30 ile uyumludur.

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Universal Robots Hakkında

Universal Robots, çok çeşitli sektörlerde kullanılan işbirliğine dayalı robot teknolojisinde (cobot'lar) küresel bir liderdir. Misyonumuz çok basit: Herkes için Her yerde. otomasyon. Dünya çapında satılan 90.000'den fazla cobot ile kullanıcı dostu platformumuz, sezgisel PolyScope yazılımı, ödüllü eğitim, kapsamlı hizmetler ve dünyanın en büyük cobot ekosistemi ile desteklenerek müşterilerimize yenilik ve seçenek sunuyor.

Universal Robots, Teradyne'in bir bölümü olan Teradyne Robotics'in bir parçasıdır (NASDAQ: TER), otomatik test ekipmanı ve gelişmiş robot teknolojisi alanında lider bir tedarikçidir.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.universal-robots.com adresini ziyaret edin.

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