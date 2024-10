A Universal Robots revela o seu Acelerador de IA, permitindo uma nova vaga de inovações em cobots alimentados por IA

ODENSE, Dinamarca, 23 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Universal Robots, empresa dinamarquesa de robôs colaborativos (cobot), apresentou hoje pela primeira vez o UR AI Accelerator - um kit de ferramentas de hardware e software pronto para uso criado para permitir ainda mais o desenvolvimento de aplicações de cobot alimentadas por IA.

Concebido para aplicações comerciais e de investigação, o UR AI Accelerator oferece aos programadores uma plataforma extensível para criar aplicações, acelerar a investigação e reduzir o tempo de lançamento de produtos de IA no mercado.

O kit de ferramentas traz aceleração de IA para a plataforma de software de próxima geração da Universal Robots (UR), PolyScope X, e é suportado pelas bibliotecas aceleradas e modelos de IA da NVIDIA Isaac™, sendo executado no NVIDIA Jetson AGX Orin ™ system-on-module. Especificamente, o NVIDIA Isaac Manipulator permite aos programadores integrar desempenho acelerado e tecnologias de IA de última geração nas suas soluções de robótica. O kit de ferramentas também inclui a câmara 3D de alta qualidade Orbbec Gemini 335Lg, recentemente desenvolvida.

Com tudo perfeitamente integrado, o conjunto de ferramentas oferece aos programadores uma arquitetura completa de entrada no mercado, pronta para ser utlizada imediatamente.

Através de programas de demonstração integrados, o AI Accelerator tira partido da plataforma da UR para permitir funcionalidades como a estimativa de pose, o rastreio, a deteção de objetos, o planeamento de trajetos, a classificação de imagens, a inspeção de qualidade, a deteção de estados e muito mais. Ativado pelo PolyScope X, o UR AI Accelerator também oferece aos programadores a liberdade de escolherem exatamente os conjuntos de ferramentas, linguagens de programação e bibliotecas que pretendem utilizar, proporcionando a flexibilidade para desenvolverem os seus próprios programas.

"Com o UR AI Accelerator, fornecemos aos nossos parceiros tudo o que precisam para desenvolver e implementar soluções de IA novas e inovadoras", afirma Kim Povlsen, CEO e Presidente da Universal Robots. "Já somos uma plataforma líder na comercialização de aplicações cobot alimentados por IA e agora estamos a alargar ainda mais o horizonte. A parte mais emocionante será ver o impacto destas novas capacidades nos nossos parceiros e clientes finais."

James Davidson, Diretor de IA na Teradyne Robotics, explica:

"O AI Accelerator da UR foi desenvolvido para os casos em que a IA fará realmente a diferença - se estiver a desenvolver soluções na nossa plataforma, o tempo de implementação será reduzido, ao mesmo tempo que se minimizam os riscos associados ao desenvolvimento de soluções baseadas em IA. Com o nosso objetivo de elevar a IA física a um nível totalmente novo, o AI Accelerator é apenas o primeiro a ser comercializado numa série de produtos e capacidades alimentados por IA que a UR irá lançar, com o objetivo de tornar a robótica mais acessível do que nunca."

Revelado na mesma semana em que centenas de programadores de software para robôs se reúnem para ROSCon 2024 na cidade natal da UR,Odense, na Dinamarca, o UR AI Accelerator será demonstrado na exposição com uma aplicação de controlo de máquinas CNC.

A plataforma PolyScope X está disponível a nível mundial e pode ser utilizada para todas as aplicações de automação de cobots em todos os setores. A sua flexibilidade e extensibilidade avançadas serão apresentadas no PolyScope X Festival, em novembro, através de uma série de soluções desenvolvidas com esta nova plataforma, incluindo soluções de IA. Com uma pequena atualização de hardware, o software é compatível com os cobots da série e (e-Series) da UR e com os cobots de nova geração UR20 e UR30.

