Vantage opnieuw bekroond tot "Beste in Klasse Sociale Kopieerhandel"

PORT VILA, Vanuatu, 25 januari 2024 /PRNewswire/ -- De wereldwijde multi-asset makelaar, Vantage (of Vantage Markets), is vereerd de prestigieuze "Beste in Klasse Sociale Kopieerhandel"-prijs van Forexbrokers.com voor het tweede opeenvolgende jaar in de wacht te slepen. Deze onderscheiding bevestigt de onvermoeibare inzet van Vantage voor uitmuntendheid op vlak van kopieerhandel.

Forexbrokers.com, een wereldwijde beoordelingsautoriteit die onbevooroordeelde forex-makelaarrecensies levert, erkende Vantage voor zijn uitzonderlijke vooruitgang in zijn functie voor kopieerhandel. De prijs werd toegekend op basis van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve observaties verzameld door Forexbrokers.com, samen met de hoogwaardige meningen van hun interne expertonderzoekers.

Kopieerhandel is een populaire handelsstrategie waarmee individuen de transacties van meer ervaren handelaren, bekend als Signaal Providers, kunnen repliceren. Beginnende handelaren kunnen verbinding maken met signaalproviders en hun transacties in realtime kopiëren. Op deze manier streeft kopieerhandel ernaar de handel te democratiseren, handelaren de mogelijkheid te bieden te profiteren van de expertise van anderen, het handelsproces te vereenvoudigen en een samenwerkende en inclusieve omgeving binnen de financiële markten te bevorderen.

Sinds de lancering heeft Vantage voortdurend verbeteringen aangebracht in zijn kopieerhandelfuncties in de Vantage-app, waardoor deze naadlozer is geworden, met nieuwe functionele tabbladen en een functie voor winstdeling. In de toekomst is Vantage van plan om kopieerhandel persoonlijker te maken, met een breder scala aan accounttypen en valutaopties om uit te kiezen.

Lian Jie, Assistent Directeur van App Marketing bij Vantage, zegt: "Het ontvangen van de 'Beste in Klasse Sociale Kopieerhandel'-prijs voor twee opeenvolgende jaren is een bewijs van onze toewijding om de gouden standaard in klantbeleving te bevorderen.

Kopieerhandel is een cruciaal instapmoment voor beginnende handelaren, en we hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voor hen intuïtief is om het naadloos als onderdeel van hun handelsreis te omarmen. Onze Vantage-app stelt ook Signaal Providers in staat om hun handelsprestaties en inzichten te presenteren, zodat kopieerhandelaren signaalproviders kunnen vinden die het beste bij hun eisen passen. Hier bij Vantage blijven we innoveren en verbeteren zonder ooit te stoppen."

Over Vantage

Vantage is een multi-asset makelaar die klanten toegang biedt tot een flexibele en krachtige service voor het verhandelen van Contracts for Difference (CFD's) op Forex, grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan een makelaar, maar biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om in te spelen op handelsmogelijkheden. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

