Vantage a à nouveau obtenu le prix « Best-in-Class Social Copy Trading »

PORT VILA, Vanuatu, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multiactif mondial Vantage (ou Vantage Markets) est honoré de recevoir le prestigieux prix « Best-in-Class Social Copy Trading » de Forexbrokers.com pour la deuxième année consécutive. Cette récompense réaffirme l'engagement inébranlable de Vantage en faveur de l'excellence dans le domaine du copy trading.

Forexbrokers.com, une autorité mondiale d'évaluation qui fournit des évaluations impartiales des courtiers forex, a récompensé Vantage pour ses avancées exceptionnelles dans sa fonction de copy trading. Le prix a été décerné sur la base de données quantitatives et d'observations qualitatives recueillies par Forexbrokers.com, associées aux avis de qualité de leurs chercheurs experts internes.

Le copy trading est une stratégie de trading populaire qui permet aux particuliers de reproduire les transactions de traders plus expérimentés, connus sous le nom de « fournisseurs de signaux ». Les traders débutants peuvent communiquer avec les fournisseurs de signaux et copier leurs transactions en temps réel. Ce faisant, le copy trading vise à démocratiser le trading, en offrant aux traders la possibilité de s'appuyer sur l'expertise d'autres personnes, en simplifiant le processus de trading, et en favorisant un environnement collaboratif et inclusif au sein des marchés financiers.

Depuis son lancement, Vantage n'a cessé d'améliorer ses fonctions de copy trading dans l'application Vantage, les rendant plus fluides, avec de nouveaux onglets fonctionnels et une fonction de partage des bénéfices. À l'avenir, Vantage prévoit de rendre le copy trading plus personnalisé, avec davantage de types de comptes et d'options de devises.

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application chez Vantage, déclare : « Le fait d'avoir reçu le prix "Best-in-Class Social Copy Trading" pour la deuxième année consécutive témoigne de notre engagement à repousser les limites de l'expérience client.

Le copy trading est un point d'entrée crucial pour les traders débutants. Nous avons la responsabilité de veiller à ce qu'il soit intuitif pour eux afin qu'ils l'adoptent facilement dans le cadre de leur parcours de trading. Notre application Vantage permet également aux fournisseurs de signaux de présenter leurs performances et leurs connaissances en matière de trading, afin que les traders puissent trouver les fournisseurs de signaux les mieux adaptés à leurs besoins. Chez Vantage, nous ne cessons jamais d'innover et de nous améliorer. »

