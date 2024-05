WEKA haalt $ 140 miljoen op in Serie E-financiering en heeft nu een waardering van $ 1,6 miljard

Bedrijf bereikt Unicorn-status in overtekende ronde geleid door Valor Equity Partners met deelname van NVIDIA, Generation Investment Management, Atreides Management en andere bedrijven voor het stimuleren van constante groei

CAMPBELL, Calif., 15 mei 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), het AI-native dataplatformbedrijf heeft $ 140 miljoen opgehaald in een overtekende Serie E-financieringsronde. De gecombineerde primaire en secundaire transactie werd geleid door Valor Equity Partners, die ook eerder in het bedrijf investeerde. Volgens de voorwaarden van de deal zal Antonio Gracias, oprichter, CEO en Chief Investment Officer van Valor, toetreden tot het bestuur van WEKA.

De ronde brengt WEKA's post-money waardering op $1,6 miljard. De fondsen zullen de aanzienlijke kasreserves van het bedrijf vergroten. WEKA zal dan over ruime mogelijkheden beschikken om zijn bedrijf snel op te schalen, zodat het aan de versnelde wereldwijde vraag naar AI-native data-infrastructuur kan voldoen. WEKA kan hiermee zijn investeringen in de ontwikkeling van zijn dataplatformsoftware uitbreiden en liquiditeit verschaffen aan zijn medewerkers.

Met meer dan 300 van 's werelds grootste AI- en GPU-implementaties die op het WEKA®-dataplatform worden ingezet, komt de investering op een moment van ongekende zakelijke groei en ontwikkeling. Het bedrijf wil inspelen op de grote wereldwijde vraag naar moderne data-infrastructuur die efficiënt en duurzaam de omvang en prestatie-eisen van geavanceerde technologieën zoals generatieve AI en high-performance GPU's aanpakt.

"De recente versnelling van generatieve AI en het gebruik van de cloud door bedrijven heeft geleid tot een sterke toename van de klantenvraag. Hierdoor onstond een ongekend aantal deals met jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR-deals) van acht cijfers. Een indrukwekkende prestatie als je bedenkt dat WEKA een softwarebedrijf is," zegt Intekhab Nazeer, chief financial officer bij WEKA. "Het was een goed moment om onze kasreserves te versterken, waardoor onze investeerders hun positie in het bedrijf konden vergroten en de aandelenverwatering voor onze medewerkers tot een minimum werd beperkt."

De Serie E-ronde van WEKA is uniek omdat deze volledig is opgehaald met bestaande investeerders, zoals Valor, die hun posities in het bedrijf willen vergroten. Generation Investment Management, NVIDIA, Atreides Management, 10D, Hitachi Ventures, Ibex Investors, Key1 Capital, Lumir Ventures, MoreTech Ventures en Qualcomm Ventures hebben samen met Valor bijgedragen aan de ronde.

"De voortdurende steun van deze vooraanstaande groep investeerders spreekt boekdelen: WEKA bouwt iets echt transformatiefs dat moderne datagestuurde organisaties nu meer dan ooit nodig hebben," zegt WEKA medeoprichter en CEO Liran Zvibel. "We zijn onze terugkerende achterban dankbaar voor hun steun en zijn vereerd om Antonio Gracias te verwelkomen in onze raad van bestuur. Antonio heeft een centrale rol gespeeld in het helpen opbouwen van enkele van 's werelds meest innovatieve en ontwrichtende bedrijven. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken terwijl we opschalen om nieuwe waarde te creëren voor WEKA's klanten, partners en aandeelhouders."

WEKA begon in 2013 met het ontwerpen van een geheel nieuwe benadering van de enterprise datastack die de standaard heeft gezet voor moderne data-infrastructuur in het AI-tijdperk. WEKA's software kan overal worden ingezet en levert ongeëvenaarde snelheid, eenvoud, schaalbaarheid en duurzaamheid voor GPU's, AI en andere prestatie-intensieve workloads, waardoor klanten sneller inzichten, ontdekkingen, doorbraken en bedrijfsresultaten kunnen bereiken.

"WEKA pionierde het concept van een software- en platformgebaseerde aanpak die een revolutie teweegbrengt in moderne bedrijfsdata. Vervolgens heeft het haar technologie gesmeed en gehard in enkele van de grootste, meest veeleisende AI-projecten op de planeet," zei Antonio Gracias, CEO en chief investment officer bij Valor Equity Partners. "Valor heeft een lange geschiedenis in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, te beginnen met onze investering in DeepMind in 2013. We geloven dat WEKA gepositioneerd is om een integraal onderdeel te zijn van de technologische versnelling in de toekomst. Valor is trots om samen te werken met WEKA om het bedrijf te ondersteunen in zijn volgende groeifase en daarna."

Over Valor Equity Partners

is een investeringsmaatschappij voor operationele groei die zich richt op investeringen in sterk opschalende bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia. Valor bedient haar bedrijven al tientallen jaren met unieke expertise om de uitdagingen van groei en schaalgrootte op te lossen. Valor werkt samen met toonaangevende bedrijven en ondernemers die zich inzetten voor de hoogste normen van uitmuntendheid en de moed hebben om hun industrieën te transformeren. Ga voor meer informatie over Valor Equity Partners naar www.valorep.com.

Over WEKA

WEKA ontwerpt een nieuwe aanpak van de enterprise datastack, gebouwd voor het AI-tijdperk. Het WEKA®-dataplatform zet de standaard voor AI-infrastructuur met een cloud- en AI-native architectuur die overal kan worden gebruikt. Het biedt naadloze datatoegang on-premises, in de cloud en aan de rand. Het transformeert stagnerende gegevensopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die GPU's, AI-modeltraining en inferentie, en andere prestatie-intensieve werklasten in de versnelling zetten, om efficiënter te werken, minder energie te verbruiken en de bijbehorende CO2-uitstoot te verminderen. WEKA helpt honderden van 's werelds meest toonaangevende bedrijven en onderzoeksorganisaties complexe data-uitdagingen te overwinnen en zo sneller te komen tot duurzamere ontdekkingen, inzichten en resultaten - inclusief 12 van de Fortune 50. Bezoek www.weka.io voor meer informatie, of verbind met WEKA op LinkedIn, X en Facebook.

Zie waarom WEKA voor het derde jaar op rij tot visionair werd benoemd in het Gartner® Magic Quadrant™ voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag - lees het rapport.

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

