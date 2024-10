WEKA introduceert nieuwe WEKApod-toepassingen om implementatie van Enterprise AI te versnellen

WEKApod Nitro en WEKApod Prime bieden klanten flexibele, betaalbare en schaalbare oplossingen om AI-innovatie te versnellen.

CAMPBELL, Calif., 30 oktober 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), het AI-native dataplatformbedrijf, heeft vandaag twee nieuwe WEKApod™ dataplatformtoepassingen voorgesteld: de WEKApod Nitro voor grootschalige enterprise AI-implementaties en de WEKApod Prime voor meer kleinschalige AI-implementaties en multifunctionele high-performance data use cases. WEKApod dataplatformtoepassingen bieden kant-en-klare oplossingen die WEKA® Data Platform-software combineren met best-in-class high-performance hardware om een krachtige databasis te bieden voor versnelde AI en moderne performance-intensieve workloads.

Het WEKA Data Platform levert schaalbare AI-native data-infrastructuur speciaal gebouwd voor zelfs de meest veeleisende AI-workloads, versnelt GPU-gebruik en retrieval-augmented generation (RAG) datapijplijnen efficiënt en duurzaam terwijl het efficiënte schrijfprestaties levert voor AI-model checkpointing. De geavanceerde cloud-native architectuur zorgt voor ultieme inzetflexibiliteit, naadloze dataportabiliteit en robuuste hybride cloudmogelijkheden.

WEKApod levert alle mogelijkheden en voordelen van WEKA Data Platform software in een eenvoudig te implementeren apparaat dat ideaal is voor organisaties die generatieve AI en andere prestatie-intensieve werklasten gebruiken in een breed spectrum van industrieën. Belangrijke pluspunten zijn:

WEKApod Nitro: Levert uitzonderlijke prestatiedichtheid op schaal en levert meer dan 18 miljoen IOPS in een enkel cluster, waardoor het ideaal is voor grootschalige AI-implementaties in ondernemingen en leveranciers van AI-oplossingen voor het trainen, afstemmen en inferencen van LLM foundation-modellen. WEKApod Nitro is gecertificeerd voor NVIDIA DGX SuperPOD ™. De capaciteit begint bij een halve petabyte aan bruikbare gegevens en is uitbreidbaar in stappen van een halve petabyte.

WEKApod Prime: Naadloze verwerking van krachtige gegevensdoorvoer voor HPC, AI-training en inferentie, waardoor het ideaal is voor organisaties die hun AI-infrastructuur willen schalen met behoud van kostenefficiëntie en evenwichtige prijsprestaties. WEKApod Prime biedt flexibele configuraties die opschalen tot 320 GB/s leesbandbreedte, 96 GB/s schrijfbandbreedte en tot 12 miljoen IOPS voor klanten met minder hoge eisen op het vlak van gegevensverwerking. Dit stelt organisaties in staat om configuraties aan te passen met optionele add-ons, zodat ze alleen betalen voor wat ze nodig hebben en geen overbodige componenten nodig hebben. De capaciteit begint bij 0,4 PB aan bruikbare gegevens met opties tot 1,4 PB.

"Versnelde invoering van generatieve AI-toepassingen en multi-modale retrieval-augmented generatie is sneller dan ooit voorspeld doorgedrongen in het bedrijfsleven, waardoor de behoefte is toegenomen aan betaalbare, hoogperformante en flexibele data-infrastructuuroplossingen met een extreem lage latentie, die de kosten per gegenereerde tokens drastisch verlagen en kunnen schalen om te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van organisaties als hun AI-initiatieven evolueren," zegt Nilesh Patel, chief product officer bij WEKA. "WEKApod Nitro en WEKApod Prime bieden ongeëvenaarde flexibiliteit en keuze, terwijl ze uitzonderlijke prestaties, energie-efficiëntie en waarde leveren om hun AI-projecten te versnellen, waar en wanneer dan ook."

