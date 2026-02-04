Smartmi avduker Air Purifier 3: Kraftig, smart og stilfull luftbehandling for moderne hjem

BEIJING, 4. februar 2026 /PRNewswire/ -- Smartmi, en global pioner innen innovative husholdningsapparater, annonserer stolt lanseringen av Smartmi Air Purifier 3 – det nyeste tillegget til deres prisbelønte rekke av intelligente luftløsninger. Air Purifier 3 er designet med banebrytende renseteknologi, smarte funksjoner og minimalistisk estetikk, og leverer renere og friskere luft til husholdninger over hele verden.

AmmoniaCapture™-teknologi: Frisk luft for dyrevennlige hjem

Smartmi Air Purifier 3

Dyreeiere vet at langvarige lukter kan være en av de tøffeste utfordringene med luftkvalitet. Air Purifier 3 har AmmoniaCapture™-teknologi, som bruker modifisert aktivert karbon med høy kapasitet for å rette seg mot ammoniakk – hovedårsaken til lukt fra kjæledyr. I laboratorietester fjernet den over 90,1 % ammoniakk innen en time, og konverterte det trygt til ikke-giftige forbindelser og forhindret sekundær forurensning. Dette resulterer i renere, friskere luft for både mennesker og kjæledyr.

Rask og effektiv luftrensing

Timevis av venting for å nyte ren luft er en saga blott. Med en partikkel-CADR på opptil 400 m³/t frisker Air Purifier 3 opp en standard stue på bare 14,4 minutter, og dekker enkelt rom opp til 48㎡ (516 kvadratfot). Det er et 4-i-1-multieffektfilter som fanger 99,97 % av partikler så små som 0,3 μm, fra støv og pollen til bakterier og allergener, og beskytter den følsomme respiratoriske helsen.

Smart overvåking og kontroll

Nyt uanstrengt styring av luftkvalitet. Air Purifier 3 har PM2,5- og PM10-sensorer som sporer inneluften i sanntid og automatisk justerer rengjøringsnivåene gjennom Auto Purification Mode. Styr den fra hvor som helst ved hjelp av Mi Home App, eller bare bruk stemmen din med smartassistenter for å sjekke luftkvaliteten eller justere innstillinger.

Stille komfort og stilig design

Luftrenseren er designet for moderne livsstil og jobber stille for å støtte uavbrutt hvile, studier eller arbeid. Dens minimalistiske, elegante design utfyller enhver interiørstil, noe som gjør den både funksjonell og vakker.

Priser og tilgjengelighet

Smartmi Air Purifier 3 er tilgjengelig i Norge tidlig i februar 2026 på NetonNet, Whiteaway og Skousen med en anbefalt utsalgspris på 2490 kroner.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg