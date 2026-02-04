Smartmi lanserar Air Purifier 3: Kraftfull, smart och elegant luftvård för moderna hem

BEIJING, 4 februari, 2026 /PRNewswire/ -- Smartmi, en global pionjär inom innovativa hushållsapparater, tillkännager stolt lanseringen av Smartmi Air Purifier 3, det senaste tillskottet till dess prisbelönta sortiment av intelligenta luftlösningar. Air Purifier 3 är designad med avancerad reningsteknik, smarta funktioner och minimalistisk estetik, och levererar renare och friskare luft till bostäder över hela världen.

AmmoniaCapture™-teknik: Fräschör för djurälskande hem

Smartmi Air Purifier 3

Husdjursägare vet att kvardröjande lukter kan vara en av de tuffaste luftkvalitetsutmaningarna. Air Purifier 3 innehåller AmmoniaCapture™-teknik som använder modifierat aktivt kol med hög kapacitet för att hantera ammoniak - den vanligaste orsaken till husdjurslukter. I laboratorietester avlägsnade den över 90,1 % ammoniak inom en timme och omvandlade den på ett säkert sätt till icke-toxiska föreningar och förhindrade sekundär förorening. Resultatet är renare och friskare luft för såväl människor som husdjur.

Snabb och effektiv luftrening

Nu behöver du inte vänta i timmar för att kunna njuta av ren luft. Med en partikel-CADR på upp till 400 m³/h fräschar Air Purifier 3 upp ett vanligt vardagsrum på bara 14,4 minuter och klarar enkelt utrymmen upp till 48㎡ (516 kvadratfot). Det är ett 4-i-1-filter med flera effekter som fångar 99,97 % av partiklar så små som 0,3 μm, från damm och pollen till bakterier och allergener, vilket skyddar känslig andningshälsa.

Smart övervakning och kontroll

Njut av enkel luftkvalitetshantering. Air Purifier 3 har PM2.5- och PM10-sensorer som spårar inomhusluften i realtid och automatiskt justerar rengöringsnivåerna via det automatiska luftreningsläget. Styr den från var som helst med Mi Home-appen, eller använd helt enkelt din röst med smarta assistenter för att kontrollera luftkvaliteten eller justera inställningarna.

Tyst komfort och elegant design

Luftrenaren är utformad för modernt boende, tystgående och stöder ostörd vila, studier eller arbete. Dess minimalistiska, eleganta design kompletterar alla inredningsstilar, vilket gör den både funktionell och estetiskt tilltalande.

Pris och tillgänglighet

Smartmi Air Purifier 3 finns tillgänglig i Sverige i början av februari 2026 på NetonNet, Whiteaway och Tretti med ett rekommenderat pris på 2 490 kronor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg