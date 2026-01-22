Smartmi prezentuje oczyszczacz powietrza Air Purifier 3: wydajna, inteligentna i stylowa ochrona jakości powietrza dla nowoczesnych domów

PEKIN, 22 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Smartmi, globalny pionier w dziedzinie innowacyjnych urządzeń domowych, z dumą ogłasza premierę Smartmi Air Purifier 3 – najnowszego modelu w nagradzanej linii inteligentnych rozwiązań do oczyszczania powietrza. Zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii filtracji, inteligentnych funkcji i minimalistycznej estetyki, Air Purifier 3 zapewnia czyste i świeże powietrze w gospodarstwach domowych na całym świecie.

Technologia AmmoniaCapture™: świeżość w domach ze zwierzętami

Smartmi Air Purifier 3

Właściciele zwierząt dobrze wiedzą, że utrzymujące się nieprzyjemne zapachy mogą być jednym z największych wyzwań związanych z jakością powietrza. Air Purifier 3 wykorzystuje technologię AmmoniaCapture™, opartą na wysokopojemnościowym, modyfikowanym węglu aktywnym, który wychwytuje amoniak – główną przyczynę zapachów odzwierzęcych. W testach laboratoryjnych oczyszczać usuwał ponad 90,1% amoniaku w ciągu jednej godziny, bezpiecznie przekształcając go w nietoksyczne związki i zapobiegając wtórnemu zanieczyszczeniu. Efektem jest czystsze, świeższe powietrze zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Szybkie i wydajne oczyszczanie powietrza

Koniec z długim oczekiwaniem na czyste powietrze. Dzięki współczynnikowi CADR dla cząstek sięgającemu 400 m³/h, Air Purifier 3 odświeża standardowej wielkości salon w zaledwie 14,4 minuty, z łatwością obejmując powierzchnie do 48 m2 (516 stóp kw.). To wielofunkcyjny filtr 4-w-1, który zatrzymuje 99,97% cząstek o wielkości już od 0,3 μm - od kurzu, pyłków, bakterii po alergeny - chroniąc wrażliwe drogi oddechowe.

Inteligentne monitorowanie i sterowanie

Dbanie o jakość powietrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Air Purifier 3 wyposażono w czujniki PM2.5 i PM10, które monitorują jakość powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowują poziom oczyszczania w trybie Auto Purification. Urządzeniem można sterować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Mi Home lub głosowo przy użyciu asystentów inteligentnego domu – sprawdzenie jakości powietrza lub zmiana ustawień nigdy nie były prostsze.

Cicha praca i stylowy design

Zaprojektowany z myślą o nowoczesnym stylu życia oczyszczacz pracuje bardzo cicho, nie zakłócając odpoczynku, nauki ani pracy. Jego minimalistyczny, elegancki wygląd pasuje do każdego typu wnętrza, czyniąc go jednocześnie funkcjonalnym i estetycznym elementem wyposażenia.

Cena i dostępność

Oczyszczacz powietrza Smartmi Air Purifier 3 jest dostępny od listopada 2025 r. na globalnej oficjalnej stronie internetowej oraz w Polsce od stycznia 2026 r. na polskiej oficjalnej stronie internetowej. Smartmi Air Purifier 3 zakupić można również w sklepach internetowych m.in. Media Expert, Neonet, Media Markt, Komputronik, a także branżowych jak LoveAir. Sugerowana cena detaliczna 949zł.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg