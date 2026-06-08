UGREEN lanserer NASync DXP GT med fokus på

BERLIN, 8. juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN introduserte i dag NASync DXP GT, en ny Network-Attached Storage (NAS) lineup bygget for innholdsskapere, smart home-brukere og brukere med økende lagringskrav som trenger raske overføringer, sterke multitasking-muligheter og pålitelig privat sky ytelse hjemme.

UGREEN NASync DXP GT

Det nye lineupet inkluderer to modeller, DXP4800 GT og DXP2800 GT, som er designet for å møte ulike lagringsbehov mens de deler det samme kjerne løftet om ytelse, hastighet og pålitelighet. 4-bay DXP4800 GT-modellen støtter opp til 144TB lagring kombinert med dobbel 10GbE-tilkobling og et innebygd SD-kortspor, mens DXP2800 GT 2-bay-modellen støtter opp til 80TB.

DXP GT, som drives av en AMD Ryzen Embedded R2514-prosessor og har opptil to 10GbE-porter, gir brukerne fleksibilitet til å kombinere SATA, U.2 og M.2 lagring for krevende lokale arbeidsbelastninger døgnet rundt.

Utviklet for flaskehalsene i moderne hjemmearbeidsbelastninger

Innholdsskapere og smart home-brukere trenger lokal lagring som kan holde tritt med massive mediefiler, alltid på automatisering, sikkerhetsopptak og flere selv-hostede tjenester som kjører samtidig.

Med andre lagringsløsninger ender filer ofte opp spredt over flere stasjoner, store overføringer kan forsinke kreative prosjekter, skyabonnementer legger til pågående kostnader, og smart hjemmeautomatisering kan forstyrres når internett går ned. Sikkerhetsopptak kan også være vanskelig å lagre, gjennomgå og administrere på ett sentralt sted.

UGREEN posisjonerer NASync DXP GT som en løsning på disse vanlige frustrasjonene. I stedet for å stole på fragmentert lagring eller tredjeparts skytjenester, kan brukerne bygge en lokal privat sky som holder alle deres data på ett sted, støtter høyhastighets arbeidsflyter og gir direkte kontroll over personvern.

Ytelsen, hastigheten og påliteligheten

I hjertet av NASync DXP GT-serien er AMD Ryzen Embedded R2514, en 4-kjerne, 8-trådprosessor som kjører på 3,7 GHz. Bygget på en x86-arkitektur og designet for 24/7 bruk, gjør det at filoverføringer, planlagte sikkerhetskopier, videotranskoding, Docker-containere og andre tjenester kan kjøre samtidig uten å bremse systemet ned. DXP GT støtter også ECC-minne med en separat kjøpt ECC RAM-modul, noe som bidrar til å oppdage og korrigere minnesfeil for sterkere langsiktig dataintegritet.

Når det gjelder hastighet, har denne oppsettet opptil to 10GbE-porter og en rekke raske USB-porter. For skapere kan NAS monteres som en lokal stasjon for raskere tilgang til høyoppløselige eiendeler, inkludert 4K og 8K-opptak, uten å måtte kopiere filer frem og tilbake. DXP4800 GT inkluderer også et innebygd SD-kortslott for raske sikkerhetskopier, noe som gjør det enklere for fotografer og skapere å importere og beskytte bilder og videoer.

For brukere av smarthjem kan hjemmeassistent, Plex, overvåkningskameraer, papirløs og andre tjenester kjøre samtidig uten at det oppstår så mye konkurranse om båndbredden. UGREENs nylig lanserte overvåkingssenter-app utvider denne funksjonaliteten ytterligere ved å støtte de vanligste protokollene og tilby helhetlig administrasjon – fra kameratilgang og lagring til livevisning, avspilling og systemadministrasjon.

Lagring fleksibilitet er en annen stor styrke i den nye lineup. Med SATA-, U.2- og M.2-støtte (stasjoner kjøpt separat) kan brukerne bygge lagre lagringsstrategier for forskjellige oppgaver, inkludert langsiktig arkivering og høyfrekvente lese/skrive arbeidsbelastninger. UGREEN designet DXP GT for å hjelpe brukere med å oppnå den rette balansen mellom kapasitet, pålitelighet og hastighet.

Utvidelse av UGREEN NAS-økosystemet

Lanseringen av NASync DXP GT markerer et nytt skritt i utvidelsen av UGREEN NAS-serien. DH tilbyr viktig NAS-lagring for daglig hjemmebruk, DXP er bygget for brukere som trenger større hastighet og ytelse, mens iDX bringer lokal AI-drevet intelligens og neste generasjons datahåndtering.

Sammen med pågående oppgraderinger til UGOS gir UGREEN NAS-økosystemet brukerne en klar vei fra smart lagring på inngangsnivå til NAS-systemer med høy ytelse etter hvert som deres behov vokser.

Pris og tilgjengelighet

UGREEN NASync DXP4800 GT lanseres med en MSRP på € 659,99 / £ 589,99, mens DXP2800 GT er priset til € 509,99 / £ 459,99. En 10 % lanseringsrabat er tilgjengelig på begge modellene via UGREEN NAS offisielle butikk og Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988618/GT.jpg