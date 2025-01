Vantage Markets styrker lokalsamfunn i Indonesia gjennom #TradeForHope-kampanjen

PORT VILA, Vanuatu, 10. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets har demonstrert sitt engasjement for å utgjøre en forskjell utover handel og avsluttet nylig sitt #TradeforHope-initiativ i samarbeid med Vantage Foundation for å støtte Grab Indonesias program, Wiramudi Grab.

Fra 12. til 18. desember 2024 forpliktet Vantage Markets seg til å donere en del av sine handelsinntekter til Vantage Foundation. Denne donasjonen ble gjort for å støtte for stiftelsens innflytelsesrike samarbeid med Grab Indonesia, tidsbestemt for å inntreffe med Indonesias morsdag den 22. desember.

Vantage Markets Empowers Local Communities in Indonesia Through #TradeForHope Campaign

Wiramudi Grab-programmet med sin Melaju dengan Syantiek-kampanje er designet for å takle utfordringene kvinner og mødre står overfor i å balansere ufleksible arbeidstider med familieansvar. Programmet legger vekt på «kompromissløs fremgang», og gir kvinner mulighet til å få inntektsmuligheter, fleksible arbeidstider og en rekke fordeler for å hjelpe dem med å vokse både personlig og profesjonelt ved å bli med som sjåførpartnere for Grab.

Gjennom partnerskapet med Grab hjelper Vantage Foundation kvinner med å overvinne viktige barrierer som mangel på kapital og essensielt kjøretøy. Denne støtten gir deltakerne de ressursene og den økonomiske hjelpen som trengs for å starte reisen som sjåførpartnere for Grab, og skaper muligheter for økonomisk uavhengighet og personlig vekst.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer i Vantage, understreket selskapets forpliktelse til å være mer enn bare en megler: «Hos Vantage har vi troen på å bruke plattformen vår til å drive positiv endring. #TradeForHope-kampanjen gjenspeiler vårt engasjement for lokalsamfunn, og beviser at handel kan være en positiv drivkraft. Å støtte Vantage Foundation sitt partnerskap med Grab gjør det mulig for oss å direkte styrke familier og fremme bærekraftig vekst.»

#TradeForHope-kampanjen er en del av Vantages pågående innsats for å integrere sosialt ansvar i sin drift. Ved å gi tilbake gjennom initiativer som disse, baner Vantage veien for en mer inkluderende og bærekraftig fremtid for samfunnene som betjenes.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

trade smarter @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

